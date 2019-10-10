Сеть Вольтер

Предупреждение о Сирии

Башар Джаафари
Сеть Вольтер | Нью-Йорк (США)
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По поручению правительства моей страны я хотел бы препроводить Вам за-явление, опубликованное министерством иностранных дел и по делам эмигран-тов Сирийской Арабской Республики в связи с наращиванием военного потенци-ала на турецко-сирийской границе:

Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуж-дает безответственные заявления и враждебные намерения турецкого режи-ма и наращивание военного потенциала на сирийской границе, которые представляют собой грубое нарушение международного права и вопиющее нарушение резолюций Совета Безопасности, в которых Совет неизменно подтверждает, что единство, целостность и суверенитет Сирии должны со-блюдаться.

Враждебные действия режима Эрдогана четко указывают на экспанси-онистские амбиции Турции в отношении территории Сирийской Арабской Республики, которые не могут быть оправданы ни под каким предлогом. Провозглашенная турецким режимом цель обеспечения безопасности гра-ниц не увязывается с тем обстоятельством. что режим отвергает и игнори-рует Аданское соглашение. Правительство Эрдогана могло бы достичь этой цели посредством уважения и соблюдения этого соглашения.

Сирийская Арабская Республика возлагает ответственность за проис-ходящее на некоторые курдские организации в силу их приверженности американскому проекту. В ходе наших предыдущих встреч с этими органи-зациями мы неоднократно предупреждали их об опасности этого проекта и настоятельно призывали их не допускать, чтобы их использовали в качестве средства проведения американской политики, направленной против их ро-дины. Однако эти организации настаивали на том, чтобы быть инструмен-том в руках иностранцев.

Сирийская Арабская Республика подтверждает неприкосновенность, суверенитет и целостность своей территории и вновь заявляет о своей ре-шимости и готовности отреагировать на турецкую агрессию всеми закон-ными средствами. Кроме того, она подчеркивает, что она готова встать на защиту своих заблудших граждан, если они вернутся в лоно здравого смыс-ла, дабы гарантировать безопасность и единство территории и народа Си-рии.

Сирия хотела бы отметить, что режим Эрдогана поставит себя в один ряд с террористическими группами и вооруженными бандами, если он бу-дет продолжать свою агрессию, и тем самым однозначно утратит роль га-ранта Астанинского процесса и причинит непоправимый ущерб всему по-литическому процессу.

Буду признателен за распространение настоящего письма в качестве доку-мента Совета Безопасности.

Башар Джаафари

Башар Джаафари постоянный представитель Сирии при ООН.

 
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Вольтер, международное издание

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Источник : « Предупреждение о Сирии », Башар Джаафари, Сеть Вольтер, 10 октября 2019, www.voltairenet.org/article207930.html

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