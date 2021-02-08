Администрация Байдена вновь подтвердила приверженность Соединенных Штатов внешней политике, ориентированной на демократию, права человека и равенство. Эффективное использование многосторонних инструментов является важным элементом этого видения, и в этой связи Президент поручил Государственному департаменту немедленно и активно возобновить сотрудничество с Советом ООН по правам человека (СПЧ).

Мы осознаём, что Совет по правам человека является несовершенным органом, нуждающимся в реформировании его повестки дня, членского состава и направленности, включая непропорционально большое внимание, уделяемое Советом Израилю. Однако наш выход из СПЧ в июне 2018 года не способствовал значимым переменам, а вместо этого создал вакуум лидерства США, который страны с авторитарной повесткой дня использовали в своих интересах.

Когда он работает эффективно, Совет по правам человека привлекает внимание к странам с наихудшими показателями в области прав человека и может служить важным форумом для тех, кто борется с несправедливостью и тиранией. СПЧ может способствовать продвижению основных свобод по всему миру, включая свободу выражения мнений, ассоциаций и собраний, вероисповедания или убеждений, а также основных прав женщин, девочек, ЛГБТКИ+ и других маргинализированных общин. Для устранения недостатков Совета и обеспечения того, чтобы он выполнял свой мандат, Соединенные Штаты должны быть представлены за столом переговоров, используя весь вес нашего дипломатического руководства.

В ближайшей перспективе США будут взаимодействовать с Советом в качестве наблюдателя и в этой роли будут иметь возможность выступать в СПЧ, участвовать в переговорах и сотрудничать с другими сторонами для представления резолюций. Мы считаем, что лучший способ улучшить СПЧ – принципиальным образом взаимодействовать с ним и его членами. Мы твердо убеждены в том, что, когда Соединенные Штаты конструктивно взаимодействуют с Советом совместно с нашими союзниками и друзьями, позитивные перемены вполне достижимы.