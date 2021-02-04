Сегодня Президент Байден подписал Меморандум Президента, предписывающий всем правительственным ведомствам и агентствам США, задействованным за рубежом, гарантировать, что дипломатия и иностранная помощь США укрепляют и защищают права человека лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов, квиров и интерсексуалов (ЛГБТКИ+) по всему миру.

Борьба за прекращение насилия, дискриминации, криминализации и стигмы в отношении ЛГБТКИ+ – это глобальный вызов, который остается центральным в нашей приверженности делу укрепления прав человека и основных свобод всех людей. Под руководством Администрации Байдена-Харрис Соединенные Штаты будут вести за собой других силой нашего примера и проводить политику, направленную на прекращение насилия и дискриминации на основе сексуальной ориентации, гендерной идентичности или самовыражения, или половых характеристик. Сегодняшний шаг Президента Байдена демонстрирует твердую приверженность Правительства США продвижению этой цели.

В соответствии с Меморандумом Президента Байдена Государственный департамент в координации с соответствующими федеральными ведомствами будет использовать широкий спектр дипломатических и программных инструментов и ресурсов для защиты уязвимых беженцев и просителей убежища из числа ЛГБТКИ+; противодействовать криминализации лиц на основании статуса или поведения ЛГБТКИ+; обеспечивать, чтобы наша дипломатия и иностранная помощь укрепляли и защищали права человека ЛГБТКИ+ и продвигали недискриминацию; а также позволять США быстро реагировать на нарушения прав человека и жестокость в отношении ЛГБТКИ+.

В сотрудничестве с Конгрессом США Государственный департамент предпринимает необходимые шаги для выделения $10 млн в 2021 финансовом году на нужды Глобального фонда равенства (GEF). GEF предоставляет экстренную помощь правозащитникам и поддерживает программы в области прав человека для низовых организаций ЛГБТК+ с целью стимулирования позитивных изменений и черпает свою силу в поддержке и партнерстве с международной коалицией единомышленников из числа правительств, компаний и фондов.

Под руководством Президента Байдена Соединенные Штаты будут работать с правительствами-единомышленниками и активизировать информационно-пропагандистскую деятельность гражданского общества в стремлении полностью поддерживать и продвигать права человека ЛГБТКИ+. Наши международные партнеры могут быть уверены в том, что укрепление прав человека всех людей, без каких-либо исключений или оговорок, является приоритетом внешней политики США.