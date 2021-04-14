Сегодня Президент Джозеф Байден-младший провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, включая намерение Соединенных Штатов и России продолжать диалог о стратегической стабильности по целому ряду вопросов контроля над вооружениями и возникающих вопросов безопасности, опираясь на продление срока действия Договора СНВ-III. Президент Байден также ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо действовать в защиту своих национальных интересов в ответ на действия России, такие как кибервзломы и вмешательство в выборы. Президент Байден подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент США выразил нашу обеспокоенность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию к деэскалации напряженности. Президент Байден подтвердил свою цель построения стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил провести в ближайшие месяцы встречу на высшем уровне в третьей стране для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед Соединенными Штатами и Россией.