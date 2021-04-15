Администрация Байдена ясно дала понять, что Соединенные Штаты стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории. Однако мы также четко заявили – публично и в частном порядке, – что мы будем защищать наши национальные интересы и обеспечивать негативные последствия для Правительства России за его действия, направленные на причинение нам вреда.

Сегодня Администрация Байдена принимает меры по обеспечению негативных последствий для России за действия ее Правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США.

Административный указ о противодействии вредоносной иностранной деятельности Правительства России

Сегодня Президент Байден подписал новый Административный указ (АУ) о санкциях, которые предусматривают усиление полномочий для демонстрации решимости Администрации США реагировать на вредоносную иностранную деятельность России и сдерживать ее в полном объеме. Этот АУ направляет сигнал о том, что Соединенные Штаты будут обеспечивать негативные последствия для России стратегическим и экономически значимым образом, если она будет продолжать или усиливать свои дестабилизирующие международные действия. Это включает, в частности, ее усилия по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в Соединенных Штатах, ​​в их странах-союзниках и партнерах; осуществление и содействие вредоносной кибердеятельности против США, их союзников и партнеров; поощрение и использование транснациональной коррупции для оказания влияния на иностранные правительства; осуществление экстерриториальной деятельности против диссидентов или журналистов; подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности Соединенных Штатов; и нарушение устоявшихся принципов международного права, включая уважение территориальной целостности государств.

Министерство финансов США приняло следующие меры в соответствии с новым Административным указом:

Министерство финансов издало директиву, запрещающую финансовым учреждениям США участвовать в операциях на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021 года Центральным банком Российской Федерации, Фондом национального благосостояния Российской Федерации или Министерством финансов Российской Федерации; а также кредитовать рублевые или нерублевые средства Центральному банку РФ, Фонду национального благосостояния РФ или Министерству финансов РФ. Эта директива предоставляет Правительству США полномочия по расширению санкций по суверенному долгу в отношении России по мере необходимости.

Министерство финансов включило в санкционный список шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб, от предоставления экспертных знаний и разработки инструментов и инфраструктуры до содействия вредоносной кибердеятельности. Эти компании включены в санкционный список за работу в технологическом секторе экономики Российской Федерации. Мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности за ее вредоносные действия в киберпространстве, такие как инцидент с компьютерными сетями SolarWinds, используя всю доступную политику и полномочия.

Применение дополнительных санкций

Министерство финансов США ввело санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществлявших под руководством Правительства России попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года, а также другие акты дезинформации и вмешательства. Этот шаг направлен на срыв скоординированных усилий российских официальных лиц, прокси и спецслужб по делегитимации нашего избирательного процесса. Правительство США будет продолжать преследовать тех, кто занимается такой деятельностью.

Министерство финансов в партнерстве с Европейским союзом, Великобританией, Австралией и Канадой наложило санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму. Трансатлантическое сообщество единодушно поддерживает Украину в ее противостоянии односторонним провокациям со стороны России вдоль линии соприкосновения на востоке Украины, в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также согласно с необходимостью немедленного прекращения Россией своего наращивания военной мощи и подстрекательской риторики.

Сообщения о вознаграждениях за уничтожение американских военнослужащих в Афганистане

Администрация реагирует на сообщения о том, что Россия поощряла нападения талибов на военнослужащих США и коалиции в Афганистане, основываясь на наиболее точных оценках разведывательного сообщества (IC). Учитывая деликатность этого вопроса, который затрагивает безопасность и благополучие наших военных, он решается по дипломатическим, военным и разведывательным каналам. Безопасность и благополучие военнослужащих США, а также наших союзников и партнеров является абсолютным приоритетом Соединенных Штатов.

Высылка дипломатического персонала

Соединенные Штаты высылают из страны десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне (округ Колумбия). Среди них есть представители российских спецслужб.

Дальнейшие меры реагирования на вредоносную кибердеятельность в отношении SolarWinds

Сегодня Соединенные Штаты официально называют Службу внешней разведки Российской Федерации (СВР), также известную как APT 29, Cozy Bear и The Dukes, исполнителем широкомасштабной кампании кибершпионажа, которая использовала уязвимости платформы SolarWinds Orion и других видов инфраструктуры информационных технологий. Разведывательное сообщество США с большой уверенностью относится к своей оценке о возложении ответственности на СВР.

Компрометация СВР цепочки поставок программного обеспечения SolarWinds дала ей возможность шпионить или потенциально срывать работу более чем 16 000 компьютерных систем по всему миру. Масштаб этой компрометации – предмет озабоченности в области национальной и общественной безопасности. Более того, она ложится чрезмерным бременем на пострадавших, в основном из частного сектора, которым приходится нести необычно высокие затраты для смягчения последствий этого инцидента.

Сегодня Агентство национальной безопасности США, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Федеральное бюро расследований совместно издают рекомендации по кибербезопасности “СВР России нацелена на сети США и союзников”, в которых содержатся конкретные подробности об уязвимостях программного обеспечения, которые СВР использует для получения доступа к устройствам и сетям жертв. В рекомендациях также описаны конкретные шаги, которые защитники сети могут предпринять для выявления и защиты от вредоносной кибердеятельности СВР.

Кроме того, компрометация СВР сетей SolarWinds и других компаний подчеркивает риски, связанные с попытками России совершать действия против компаний по всему миру через использование цепочки поставок. Эти усилия должны служить предупреждением о рисках использования информационно-коммуникационных технологий и услуг (ИКТУ), предоставляемых компаниями, которые обрабатывают или хранят пользовательские данные в России или полагаются на разработку программного обеспечения или удаленную техническую поддержку со стороны персонала в России. Правительство США рассматривает вопрос о том, следует ли принять меры в соответствии с АУ 13873, чтобы лучше защитить нашу цепочку поставок ИКТУ от дальнейшей эксплуатации Россией.

Поддержка глобального подхода к кибербезопасности

Соединенные Штаты по-прежнему решительно заявляют о важности открытого, совместимого, безопасного и надежного интернета. Действия России противоречат этой цели, которую разделяют многие наши союзники и партнеры. Чтобы укрепить наш коллективный подход к усилению кибербезопасности, мы объявляем о двух дополнительных шагах:

Во-первых, Соединенные Штаты активизируют свои усилия по продвижению правовой базы ответственного поведения государств в киберпространстве и по сотрудничеству с союзниками и партнерами в противодействии вредоносной кибердеятельности. Мы организуем первый в своем роде курс для политиков всего мира по политическим и техническим аспектам публичного возложения ответственности за киберинциденты, который будет открыт в этом году в Центре Джорджа Маршалла в Гармиш-Партенкирхене (Германия). Мы также активизируем наши усилия через Центр Маршалла по подготовке юристов и политиков министерств иностранных дел по вопросам применимости международного права к поведению государств в киберпространстве и необязательным нормам мирного времени, которые были согласованы в Организации Объединенных Наций и одобрены Генеральной Ассамблеей ООН.

Во-вторых, мы укрепляем нашу приверженность коллективной безопасности в киберпространстве. Министерство обороны США предпринимает шаги по привлечению дополнительных союзников, включая Великобританию, Францию, Данию и Эстонию, к планированию учений CYBER FLAG 21-1, направленных на совершенствование наших оборонительных возможностей и устойчивости в киберпространстве. CYBER FLAG 21-1 создаст сообщество защитных кибероператоров и улучшит общие возможности США и их союзников по выявлению, синхронизации и совместному реагированию на смоделированные вредоносные действия в киберпространстве, нацеленные на нашу критически важную инфраструктуру и ключевые ресурсы.

Соединенные Штаты привержены безопасности наших союзников и партнеров; эти усилия призваны вновь укрепить нашу приверженность этому основополагающему принципу.