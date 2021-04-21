The Times’e göre, Boris Johnson hükümeti, yabancı devletlerin Kraliyet’e karşı eylemlerini izlemek için bir yasal düzenek hazırlığında [1].

Birleşik Krallık’ta başka bir devlet adına çalışan herkesi devlete beyanda bulunma zorunluluğunun getirilmesi, beyanda bulunmayanların ciddi kovuşturmaya maruz kalması söz konusudur. Aynı şekilde, yasa, yurtdışından Birleşik Krallık’ta yasadışı bilgisayar faaliyetinde bulunanların da yargılanmasına izin verecektir. 1911 Resmi Sırlar Yasası (Official Secrets Act) yabancılar için geçerli değildir.

Eski Mİ5 Direktörü (2013-20) Baron Andrew Parker de Minsmere, Kraliçe II. Elizabeth tarafından Lord Chamberlain yani Kraliyetin 2 numarası olarak atandı. Baron, geçen yıl gizli istihbarat kaynakları üzerine bir tartışma sırasında, Avam Kamarası İstihbarat ve Güvenlik Komitesi’ne verdiği ifadede, suçüstü yakalanmadığı sürece, yabancı casus olmanın mevcut yasaya göre suç olmadığına açıklık getirdi.

Başbakan Boris Johnson’ın, hükümetinin izni olmadan yabancı bir devlet için çalışan herhangi bir Kraliyet uyruğunun İngiliz topraklarına girişini engelleyecek bir vatana ihanet yasasını öngördüğü bildiriliyor. Bu hükmün, gönüllüler için olduğu kadar ücretli uyruklar için de geçerli olup olmayacağı konusu açık değildir. Her halükarda, bu insanlar kendi anavatanlarından sınır dışı edilebilecekler, çünkü çalıştıkları yabancı hükümetin onları karşılama yükümlülüğü olduğu varsayılıyor.