Anayasayı Koruma Konseyi, 18 Haziran 2021’de düzenlenecek olan İran İslam Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanlığı seçimi için yaklaşık 600 kişinin adaylığını iptal etti. Bunların arasında bugün birbirine rakip olan iki eski müttefik, Mahmud Ahmedinecad ve Ali Laricani de yer alıyor.

Konsey buna karşın aşağıdakilerin adaylığını onayladı:

EmirHüseyin Gazizade Haşimi,

Merkez bankası başkanı Abdülnasır Hemmati,

Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi eski genel sekreteri Said Celili,

Eski başkan yardımcısı Muhsin Mehralizade,

Devrim Muhafızları’nın eski başkomutanı General Muhsin Rızai,

Adli Otorite Başkanı İbrahim Reissi,

Milletvekili Ali Rıza Zakani.

Her şey, Fars haber ajansı tarafından yapılan bir ankette% 72,5 oy oranıyla seçimlerin galibi olarak belirtilen İbrahim Reissi’nin lehine yapılmış gibi görünüyor. Reissi’nin adı, çok yakın olduğu Rehber Ali Hamaney’in olası halefi olarak anılıyordu.