Ruanda hükümeti, Fransa’nın soykırımdaki rolü hakkında bir rapor yayınladı. ABD’li hukuk bürosu Levy Firestone Muse tarafından hazırlanan rapor, Fransa’nın aynı zamanda hem soykırımdaki sorumluluğunu, hem de suç ortağı olmadığı sonucuna varıyor.
Hazırlanan rapor Vincent Duclert başkanlığında tarihçiler tarafından hazırlanan Fransız hükümeti raporu ile paralellik göstermektedir.
Osman Soysal
Ekteki dokümanlar
Extraits du Rapport Muse (en français, 44 pp.)
(PDF - 1.2 Mb)
Muse Report (complete english version, 628 pp.)
April 19, 2021
(PDF - 4.8 Mb)