Cumhurbaşkanı Mareşal Abdülfettah es-Sissi, resmi geçit töreni sonrasında Mısır televizyonunda halka seslendi.

Libya’da tek seçilmiş makamlara destek amaçlı yapacakları bir askeri müdahalenin meşru olacağını açıkladı.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan El Sarrac hükümetini açık bir dille tehdit etti.

El Sarrac hükümeti, 2011 yılında NATO’nun Libya Arap Cemahiriyesi’ni devirmesini sağlayan Müslüman Kardeşler ve El Kaide cihatçılarından oluşmaktadır.

Geniş katılımlı gösteriler sonrasında Mareşal Abdülfettah es-Sissi, ülkesinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştıran Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve Müslüman Kardeşler’i devirdi. Daha sonra düzenlenen az katılımlı ama meşru bir seçimle cumhurbaşkanı seçildi.

El Sarrac hükümetinin Libya’nın Doğusunu işgal etmesi durumunda, Müslüman Kardeşler Mısır’daki terörist eylemlerine yeniden başlayacaklardır.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan, Müslüman Kardeşler’e karşı mücadelesinde Mısır’a destek verdiler.