Voltaire İletişim Ağı

Mısır Parlamentosu, Libya Temsilciler Meclisini destekliyor

Voltaire İletişim Ağı
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Mısır Ulusal Komitesi’nin önerisiyle, Libya Temsilciler Meclisi’nden 70 milletvekili Kahire’ye giderek, Mısırlı mevkidaşlarıyla görüştü.

Yayınladıkları ortak basın bildirisinde;
- Libya’nın bütünlüğüne ve egemenliğine bağlılıklarını;
- Libya Temsilciler Meclisinin demokratik olarak seçilmiş tek oluşum olduğunu;
- Anayasal Deklarasyonun demokratik değerlerine ve hükümlerine bağlılıklarını;
- Meşruluk krizinin çözümü için Başbakan’a yaptıkları çağrıyı;
- Bir ulusal birlik hükümetinin belirlenmesi için oturum düzenleme iradelerini ifade ettiler.

Libya’nın Güvenlik Konseyi kararları ihlal edilerek saldırıya uğraması ve Muammer Kaddafi’nin öldürülmesinden beri ülke aşiret sınırlarına göre bölünmüş durumdayken, her tür yabancı devlet onu ele geçirmeye çalışmaktadır. Trablus’ta kurulan ve BM tarafından desteklenen hükümet, gerçekte Katar ve Türkiye’nin desteğiyle Müslüman Kardeşler’den oluşmuştur. Aksine Tobruk’taki seçilmiş meclis Mısır ve Suudi Arabistan tarafından desteklenmektedir.

Tobruk Meclisi ilk kez icrai değil ama seçilmiş bir oluşum tarafından ilk kez destekleniyor. İki taraf arasındaki fark sadece aşiret boyutunda değil, ama artık Müslüman Kardeşler Cemaatini, demokratik olarak seçilmişlerle karşı karşıya getirmektedir.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Mısır Parlamentosu, Libya Temsilciler Meclisini destekliyor”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 21 Temmuz 2019, www.voltairenet.org/article207086.html

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