Философ Аристотель был наставником Александра Великого, и он учил его уважать культуру покорённых народов и их руководителей. Его империя, в отличие от других, не угнетала своих подданных.

Во все века международные отношения определялись деятельностью нескольких исключительных личностей. Их подход к отношениям с другими странами основан на одних и тех же принципах.

В качестве примера можно привести Джавахарлала Неру в Индии, Джамаля Абдель Насера в Египте, Сукарно в Индонезии, Чжоу Эньлая в Китае, Уго Чавеса в Венесуэле, а в наши дни Владимира Путина в России или Башара Ассада в Сирии.

Самобытность или геополитика

Прежде всего, эти люди хотели развивать свои страны. Они строили внешнюю политику не на превосходстве над другими странами, а основываясь на самобытности своих стран. А Запад, наоборот, рассматривает международные отношения как игру в шахматы, и её целью должно стать установление во всём мире, как на шахматной доске, Нового мирового порядка через геополитическую стратегию.

Термин «геополитика» впервые был употреблён немецким социологом Фридрихом Ратцелем в конце XIX века. Он также разработал для нацистов концепцию «жизненного пространства». По его представлениям, мир должен быть разделён на империи, одна из которых, включающая Европу и Ближний Восток, должна находиться под немецким управлением.

После него американец Альфред Мэхэн грезил о геополитике, основанной на контроле над морями. Он оказал влияние на президента Франклина Рузвельта, и тот стал проводить в жизнь политику завоевания Соединёнными Штатами проливов и трансокеанских каналов.

Британец Хэлфорд Джон Маккиндер разделил всю планету на главную территорию (Африка, Европа и Азия) и два больших острова (две Америки и Австралия). Он полагал, что контроль над главной территорией возможен только при условии завоевания Центрально-Европейской равнины и Западной Сибири.

А четвёртый идеолог, американец Николас Спикмен, предложил объединить два предыдущих варианта. Он побудил президента Франклина Рузвельта вести политику сдерживания Советского Союза, то есть встать на путь холодной войны. Эту идею поддержит потом и Збигнев Бжезинский.

Геополитика, в полном смысле слова, не является наукой. Это стратегия доминирования.

Умное управление

Если проанализировать внешнюю политику великих деятелей XX и XXI веков, которых поддерживали не только в своей стране, но и за её пределами, то мы увидим, что их политика не связана с военной мощью. Они не пытались завоевать или присоединить новые территории. Они распространяли образ своей страны и своей культуры. Разумеется, они тоже обладали сильными армиями и даже атомными бомбами и, как Де Голь и Путин, они могли заставить других прислушиваться. Но это не было для них главным.

Эти великие люди развивали культуру в своих странах (Шарль Де Голь с Андрэ Мальро). Для них важно поощрять культурные достижения в своих странах и сплачивать на их основе свой народ. А после этого распространять свою культуру за рубежом.

В определённом смысле это «умное управление», о котором говорил американец Джозеф Най. Культура стоит пушек, если ею уметь пользоваться. Почему ни у кого не возникает мысли атаковать Ватикан, у которого нет армии? Потому что это шокировало бы весь мир.

Равенство

Государство – это, прежде всего, люди. Они хотят мира на своей земле, но легко вступают в войны. Они придерживаются определённых принципов, но иногда ими пренебрегают у себя, но чаще всего в отношениях с другими.

Когда после Первой мировой войны была создана Лига Наций, все государства были признаны равными, однако британцы и американцы отказались считать все народы равными в правах. Кстати, этот отказ побудил японский экспансионизм.

Организация Объединённых Наций, пришедшая на смену Лиге Наций после Второй мировой войны, провозгласила равенство всех народов, но на практике англо-саксы пользуются особыми привилегиями. В наше время страны Запада создают неправительственные организации по разным поводам, например, по свободе прессы или борьбе с киберпреступностью. Однако они делают это среди своих, исключая другие страны, в частности, Россию и Китай. Они создают эти организации для того, чтобы выражать свои идеи на международных форумах ООН, где представлены все страны.

Права и правила

Предложение о юридическом регулировании международных отношений было впервые высказано русским царём Николаем II. Это по его инициативе была созвана в 1899 г. Гааге (Нидерланды) международная Конференция мира. Радикальные республиканцы Франции, руководимые будущим нобелевским лауреатом Леоном Буржуа, предложили на ней основы Международного права.

Основная идея этого права проста: принципы права должны приниматься только сообща, а не самыми сильными. Эти принципы должны учитывать различия между народами. Поэтому международное право начиналось со споров между приверженцами самодержавия и республиканцами, то есть между русскими и французами.

Однако эта идея была отвергнута после создания Организации Североатлантического Договора (провозгласила «единственный законный центр принятия решений»), а затем и организации Варшавского Договора. Оба эти альянса (НАТО после своего создания и Варшавский договор после провозглашения доктрины Брежнева) были всего лишь механизмами коллективной защиты, обслуживавшей частные интересы великих держав. В этом смысле они формально противоречат Уставу ООН. Это явилось причиной созыва Бандунгской конференции (1955 г.), на которой неприсоединившиеся страны скорректировали принципы Гаагской конференции.

Эта же проблема возникает и в наши дни, но не потому, что появилось новое движение против скатывания в холодную войну, а, наоборот, потому что Запад намерен возобновить холодную войну, на этот раз против России и Китая.

Во всех заключительных декларациях после саммитов западных держав упоминается не международное право, а некие «правила». Эти правила противоречат международному праву, и страны Запада ссылаются на них, когда это им выгодно. Тогда они говорят об «эффективном принципе многосторонних отношений», то есть практически о нарушении демократических принципов ООН.

Хотя международным правом признаётся право народов на самоопределение, Запад не признаёт независимость Крыма, одобренную референдумом, тогда как независимость Косово, объявленную без референдума и в нарушение резолюции Совета безопасности ООН, признал. Западные правила – это «Право на карту».

Запад утверждает, что все страны должны соблюдать равенство своих граждан в правах, но яростно отвергает равенство между странами.

Империализм и патриотизм

Запад, объявивший себя «лагерем либеральной демократии» и «международным сообществом», всех, кто ему не подчиняется, называет «авторитарными националистами».

За всем этим следуют искусственные различия и всяческий бред, целью которых является легитимизация империализма. Например, зачем противопоставлять демократию и национализм? Ведь демократия может существовать только в масштабе страны. А зачем связывать национализм с авторитаризмом? Только для того, чтобы дискредитировать неугодных.

Среди великих политиков, которых я упоминал, ни американцев, ни тех, кто их поддерживает, нет. В этом вся суть.