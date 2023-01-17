После развала Советского Союза Запад использовал международные суды и систему правосудия США для навязывания своего законодательства. Он осуждает тех, с кем борется, а своих преступников там не судят. Такая концепция правосудия стала результатом использования двойных стандартов. Однако ослабление западного доминирования после победы России в Сирии и тем более после войны на Украине начинает оказывать влияние на эту систему.

Конец господства Запада начался в 2016 году

5 мая 2016 года президент Владимир Путин провозгласил победу цивилизации над варварством, то есть Сирии и России над джихадистами, которых вооружает и поддерживает Запад. Он организовал трансляцию концерта симфонического оркестра на руинах Пальмиры - древнего города, где царица Зенобия призвала все религии жить вместе и в гармонии. Символично, что этот концерт оркестра Мариинского театра Санкт-Петербурга был назван «молитвой о Пальмире». Г-н Путин выступил тогда в режиме видеоконференции.

Люди на Западе не понимали, что происходит, потому что не знали, что джихадисты – это всего лишь марионетки их спецслужб. В их глазах, и особенно после терактов 11 сентября, они стали их врагами. Они не понимали, что ущерб, наносимый джихадистами у них дома, не сравним с ущербом в остальном мире. Например, в результате терактов 11 сентября 2011 года, которые вопреки всякой логике были приписаны джихадистам, погибло 2 977 человек, в то время как ДАЕШ убил сотни тысяч арабов и африканцев.

Конец использованию международного правосудия в качестве политического инструмента

Начавшийся в 2011 году в Гааге судебный процесс над свергнутым Западом африканским лидером изменил атмосферу в мире после концерта в Пальмире. Давайте вспомним факты: в 2000 году Лоран Гбагбо был избран президентом Кот-д’Ивуара. Он был ставленником Соединенных Штатов. Сначала он установил авторитарный режим, благоприятствовавший определенным этническим группам в ущерб другим. Затем он понял, что благодаря своему союзнику богаче становится только он, и решил служить своей стране. Сразу же Соединенные Штаты и Франция подняли против него восстание, обвинив его в совершении ошибок, которые они сами заставляли его совершать. В конце концов, после вмешательства ООН, французская армия свергла президента Гбагбо в 2011 году и установила президента Алассана Уаттару, личного друга президента Франции Николя Саркози. Свергнутый Гбагбо был арестован и предстал перед Международным уголовным судом за «геноцид». Однако Суд, видя, что международная обстановка меняется, так и не смог установить факты. Он оправдает Лорана Гбагбо в 2019 году, а затем по апелляции в 2020 году. С тех пор мы наблюдаем неуклонное сокращение французского присутствия в Африке.

Международный уголовный суд, вопреки проекту его основателей, стал инструментом господства, осуждающим только африканских националистов. Он никогда не расследовал преступления президентов США, премьер-министров Великобритании или президентов Франции. Его предвзятость и служение империализму стали очевидными, когда прокурор Луис Морено Окампо ложно заявил, что Саиф аль-Ислам Каддафи находится в заключении, чтобы отбить у ливийцев желание сопротивляться незаконной войне НАТО.

Начало равного для всех международного правосудия

Аналогичным образом, 30 декабря 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к Международному суду, одному из шести главных органов ООН, осудить израильскую оккупацию Палестины. Речь шла о впечатляющей перемене мирового общественного мнения, поскольку оккупация длится уже... 75 лет. Нет сомнений, что Суд осудит Израиль, вынудив 195 стран-членов ООН сделать необходимые выводы.

Страны Запада сегодня пытаются создать новый трибунал, поскольку существующие трибуналы не справляются. Его организаторы намерены «осудить Владимира Путина за преступления России на Украине». Речь идёт о том, чтобы заставить людей забыть об ответственности канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, которые подписали Минские соглашения, не собираясь их выполнять, и тем самым привели к смерти 20 000 украинцев. Также нельзя отрицать, что в силу «обязанности по защите» президент России Владимир Путин осуществил вооружённое вмешательство для обеспечения выполнения соглашений, подтвержденных резолюцией Совета Безопасности 2202.

Любая военная операция приводит к потерям. Часто несправедливо. Такова природа войн, что отличает их от полицейских действий. Проблема заключается не в том, чтобы судить тех, кто ведет войны, а в том, чтобы предотвратить войну.

Международное уголовное правосудие должно наказывать не тех, кто вынужден убивать, чтобы защитить свою родину, а тех, кто искусственно создает конфликты, и тех, кто убивает без причины. Это не одно и то же.

Конец использованию западного правосудия в качестве политического инструмента

Соединенные Штаты и Европейский Союз установили для своих местных законов принцип экстерриториальности. В полном противоречии с Уставом ООН они нарушают суверенитет других государств, руководствуясь своим национальным правом.

С 1942 года Соединенные Штаты приняли множество экстерриториальных законов: Закон о торговле с врагом (1942), Закон о коррупции за рубежом (1977), Закон о свободе Кубы и демократической солидарности (известный как закон Хелмса-Бертона) (1996), Закон о санкциях в отношении Ирана и Ливии (известный как закон Амато-Кеннеди) (1996), Закон USA PATRIOT (2001), Закон о реформе бухгалтерского учета в государственных компаниях и защите инвесторов (известный как закон Сарбейнса-Оксли или SarbOx) (2002), Закон о соблюдении налогового законодательства в отношении иностранных счетов (FACTA) (2010), Закон CLOUD (2018).

Эта система связывает американскую юстицию с американскими секретными службами. По данным DGSI (французской контрразведки), «экстерриториальность выражается в широком разнообразии законов и правовых механизмов, дающих властям США возможность подчинять иностранные компании своим стандартам, а также захватывать их ноу-хау, препятствовать усилиям по развитию конкурентов американских компаний, контролировать или отслеживать проблемные или желанные иностранные компании и получать при этом значительные финансовые доходы» [1].

Эта система не позволяет иностранным компаниям, работающим в США или использующим доллары США в любой части света, идти наперекор политике Вашингтона. Она также легализует экономическую войну, ложно названную «санкциями», хотя эти положения нарушают Устав ООН, поскольку не одобрены Советом Безопасности. Она достаточно сильна, чтобы, например, полностью изолировать государство и уморить его население голодом, как это было в Ираке при Билле Клинтоне, а сейчас происходит в Сирии при Джо Байдене.

Следуя примеру США, Европейский Союз постепенно внедряет собственные экстерриториальные законы. В 2014 году Суд Европейского союза (известный как Люксембургский суд) признал заокеанскую компанию - разработчика испанской поисковой системы виновной в нарушении европейских законов через свою дочернюю компанию.

Западная модель также вот-вот разлетится на осколки. Экономическая война, которую Запад ведёт против Ирана после агрессии на Сирию, осуществлённой с помощью марионеточных джихадистов, и против России, после выполнения Москвой резолюции 2202, может перерасти в мировую, и поэтому она не может длиться бесконечно.

Теперь в открытом море одни нефтяные танкеры без опаски перегружают иранскую или российскую нефть на другие. Все это знают, но делают вид, что не замечают. Если Пентагон без колебаний топит корабли у берегов Сирии, он не осмелится сделать то же самое у берегов Европейского Союза после подрыва трубопроводов «Северный поток 1» и «Северный поток 2». В этом случае нарушители не враги, а союзники. Подобные экономические войны становятся непопулярными на Западе только тогда, когда люди на Западе начинают платить за них непомерную цену.