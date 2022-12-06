Вторая мировая война может послужить нам уроком. Она не была громом среди ясного неба. Это не была битва Добра против Зла. Её развязали люди, способные уничтожить всё на свете.

После экономического кризиса 1929 года весь мир был убеждён, и совершенно справедливо, что капитализм того времени закончился. Только Советский Союз предложил альтернативу - большевизм. Вскоре Соединенные Штаты предложили вторую альтернативу - структурные реформы «Нового курса», а затем Италия выдвинула третью альтернативу - фашизм. Крупные англосаксонские капиталисты решили поддержать нацизм - режим, близкий к фашизму. Они считали, что нападение Германии на СССР будет способствовать сохранению их интересов, угрозу для которых представляла как большевистская коллективизация, так и экономические реформы США. Однако получилось не так, как планировалось, поскольку Италия, Германия и Япония сформировали Ось со своей собственной логикой, и война была начата не против Советов, а против крупных собственников, которые её подготовили.

Но мы не считаем ответственными крупных англосаксонских капиталистов, которые с самого начала поддержали нацизм. Больше того, мы воспринимаем британский и американский народы как победителей.

Из этого опыта мы должны усвоить, что самые искусные планы могут ускользнуть от их организаторов. Мир был нарушен тремя совершенно разными режимами - фашизмом, нацизмом и Хакко итиу. Этот союз не смог предугадать ни один специалист в области международных отношений и геополитики того времени. Все они, без исключения, ошибались.

Общим для всех трех идеологий было то, что они хотели изменить мировой порядок, не заботясь о человеческих последствиях своих действий. Это не означает, что их противники были демократичными и миролюбивыми, это далеко не так, но они не намеревались истреблять другие народы.

Давайте не будем заблуждаться относительно противника. Мы должны быть очень бдительны, но не в отношении какого-то конкретного политического режима, а в отношении того, что государства, управляемые людьми, склонными к злодеяниям, не смогли объединяться в союзы. Сегодняшняя опасность - это не фашизм, нацизм или Хакко итиу, три идеологии, отмеченные своим временем, и сегодня ничему не соответствующими. От чего мы должны защищаться, так это от глобального альянса идеологий, допускающих любые злодеяния.

Именно это сейчас и происходит: у нынешних руководителей Госдепартамента США, правительства в Киеве и следующего правительства в Тель-Авиве нет границ. Союз штраусианцев, украинских интегральных националистов и израильских сионистов-ревизионистов может бездушно ввергнуть мир в Третью мировую войну. К счастью, ЦРУ не разделяет их идей, киевское правительство сдерживается российским военным вмешательством, а коалиция премьер-министра Израиля пока не сформировала свое правительство.

Американские штраусианцы

Внешняя политика США контролируется в наши дни небольшой группой примерно из ста человек, включая госсекретаря Энтони Блинкена, его заместителя Викторию Нуланд и советника по национальной безопасности Джейкоба Салливана.

Она соответствует идеям еврейского философа Лео Штрауса [1], по мнению которого демократические режимы в 30-е годы полностью расписались в своей слабости. Единственный способ гарантировать, что следующий антисемитский режим не расправится с ними, - это установить собственную диктатуру и стать топорищем, а не лезвием топора.

Штраусианцы показали на что они способны, организовав теракты 11 сентября и развязав войны с целью уничтожения «Большого Ближнего Востока».

Удивительно, что, несмотря на противоречия, разорвавшие правящий класс США во время правления Буша-младшего, большинство современных политиков не знают, кто такие штраусианцы.

Украинские интегральные националисты

Эта организация включает сотни тысяч, а может быть, и несколько миллионов человек. Она берет свое начало в Первой мировой войне, но укрепилась в межвоенный период, во время Второй мировой войны и холодной войны [2].

Своим идейным вдохновителем они считают поэта и преступника против человечности Дмитрия Донцова. Себя они считают викингами, готовыми к решающей битве со Злом, то есть, по их мнению, с русской цивилизацией.

Термин «интегральный националист» не должен вводить в заблуждение. Он был выбран Донцовым в связи с идеями француза Шарля Морраса. Донцов никогда не был ни патриотом, ни националистом в классическом смысле этого слова. Он никогда не защищал ни украинский народ, ни украинскую землю. Совсем наоборот.

Украинские интегральные националисты, начиная с 1919 года, показали, на что они способны. Они уничтожили более 4 миллионов своих сограждан, в том числе 1,6 миллиона евреев. С 2014 года они ведут на Украине гражданскую войну, которая унесла жизни около 20 000 их сограждан. Кроме того, в 1921 году они отторгли земли Галиции и Волыни, чтобы авансом заплатить польской армии в борьбе против СССР.

В 2000 году они заключили союз со штраусианцами на крупном конгрессе в Вашингтоне, почетным гостем которого был штраусианец Пол Вулфовиц.

Опасно утверждать, как это делает НАТО, что интегральные националисты являются маргиналами на Украине. Конечно, в духе этой организации речь идет только о дискредитации российского дискурса и мобилизации в поддержку Украины. Но сегодня эти люди без суда и следствия убивают тех своих сограждан, которые причисляют себя к русской культуре.

Но ещё опаснее принимать за чистую монету бред интегральных националистов, как это только что сделал Бундестаг, приняв резолюцию о Голодоморе. Голод 1932-33 годов ни в коем случае не был вызван ни Советским Союзом в целом, ни Иосифом Сталиным в частности. Он затронул не только Украину, но и многие другие регионы СССР. Это была климатическая катастрофа. Более того, в самой Украине это не затронуло города, а только сельскую местность, потому что Советы решили справиться с дефицитом, накормив рабочих за счёт крестьян. Придавать значение мифу о спланированном геноциде - значит поощрять ненависть к русским так же, как в свое время нацисты поощряли ненависть к евреям.

Израильские сионисты- ревизионисты

Сионистсты-ревизионисты представляют около 2 миллионов израильтян. Им удалось сформировать парламентское большинство, объединив несколько политических формирований вокруг Биньямина Нетаньяху.

Их идейным вдохновителем считается украинец Владимир Жаботинский, который утверждал, что Палестина - это «земля без народа и для народа без земли». Другими словами, палестинских арабов не существует. Они не могут иметь никаких прав и должны быть изгнаны из своих мест.

В сентябре 1921 года Жаботинский заключил тайный союз с украинскими антисемитами -интегральными националистами - первым звеном формирующейся Оси. Этот союз вызвал возмущение еврейской диаспоры, и Жаботинский был исключен из Всемирной сионистской организации. В октябре 1937 года Жаботинский сформировал новый союз с антисемитами маршала Рыдз-Смиглы, вторым человеком в Польше после Юзефа Пилсудского. Но он снова был отвергнут еврейской диаспорой.

В самом начале Второй мировой войны Жаботинский выбрал Бенсиона Нетаньяху, отца Биньямина, своим личным секретарем.

Возмутительно, что спустя 75 лет после создания государства Израиль большинство людей, имеющих различные, а порой и противоположные убеждения, объединяются по единому религиозному критерию, установленному теми, кто эту религию проповедует.

Ревизионистский сионизм не имеет ничего общего с сионизмом Нахума Гольдмана и Всемирного еврейского конгресса. Ему чужды проблемы еврейского народа, поэтому он без колебаний вступает в союзы с антисемитскими вооруженными формированиями.

Сионисты-ревизионисты, включая Менахема Бегина и Ариэля Шарона, показали на что они способны во время Накбы - насильственного изгнания большинства арабского населения Палестины в 1948 году. Именно это преступление, память о котором преследует как арабов, так и израильтян, делает мир в Палестине невозможным по сей день.

Биньямин Нетаньяху заключил союз со штраусианцами в 2003 году на большом закрытом конгрессе в Иерусалиме [3]. После избрания Владимира Зеленского, личным другом которого он стал, Нетаньяху также возродил союз Жаботинского с интегральными националистами.

Ось сформирована.

Общая идеология новой Оси

Как итальянский фашизм, немецкий нацизм и японская Хакко итиу имели мало общего друг с другом, так и штраусианцы, интегральные националисты и сионисты-ревизионисты мыслят по-разному и преследуют разные цели. Только нацисты были ло такой степени антисемитами, что стремились уничтожить целый народ. Фашисты презирали евреев, но не стремились их уничтожить. Японцы никогда не доходили до подобной ненависти, они даже защищали евреев у себя дома и на оккупированных ими территориях. Сегодня, если интегральные националисты яростно выступают против русской культуры и хотят уничтожить всех русских, мужчин, женщин и детей, то штраусианцы, хотя и не любят их, не намерены их истреблять, а сионисты-ревизионисты преследуют другие цели.

Каждая из этих трёх изолированных групп представляет опасность для конкретных групп населения, но все вместе они угрожают всему человечеству. Они разделяют культ насилия и власти. Они показали свою способность вести кровопролитные войны. Все трое считают, что их время пришло. Однако им не только приходится преодолевать свои внутренние противоречия, но и их ось всё ещё остается неопределенной. Например, штраусианцы только что предостерегли сионистов-ревизионистов от возможного расширения еврейских поселений на палестинских территориях.