Новая холодная война

За два месяца российская специальная военная операция против бандеровцев переросла в полномасштабную войну между русскими и народными республиками Донбасса, с одной стороны, и поддерживаемыми НАТО украинцами - с другой.

Победа Украины станет жестоким ударом для России, а победа России - смертью для НАТО. Никто из них не может отступить. Поэтому в ход пущены все средства.

На Украину в помощь бандеровцам стекаются их бывшие союзники из Антибольшевистского блока наций (АБН) и Всемирной антикоммунистической лиги (ВАКЛ) [1], в числе которых, например, 3000 боевиков из турецких «Серых волков».

Хотя АБН и ВАКЛ не исчезли полностью, им на смену пришёл тайный «Орден Центурия», идеологически сходный с братством, сформированным во время тайных операций времен холодной войны. Аналогичным образом, во время войны против Сирии джихадисты разных национальностей, сражавшихся под командованием ЦРУ в Афганистане, Боснии и Герцеговине, Чечне и Косово, проникались одной и той же идеологией.

Кажется, что эта война продолжится и будет усиливаться. Поэтому стороны объявят мобилизацию. Например, на данный момент не сообщается ни об одном азиатском комбатанте, тогда как Чан Кай-ши в своё время оказывал большую помощь ВАКЛ, дойдя до того, что помог бандеровцу Ярославу Стечко в создании на Тайване Академии политической войны. Эта школа была эквивалентом Центра психологической войны в Форт-Брэгге (США) и Американской школы в Панаме, включая курсы пыток. Николаевский губернатор корейского происхождения Виталий Ким смог установить связь с преемниками южнокорейского диктатора Пак Чун Хи.

Лига в 1983 году претерпела значительные изменения под влиянием штрауссианца Эдварда Люттвака [2]. После распада СССР она изменила название на Всемирную лигу за свободу и демократию (ВЛСД). Свой последний съезд она провела 23-24 января 2022 года на Тайване под председательством Яо Энг-чи, высокопоставленного чиновника Гоминьдана. Она имеет консультативный статус в ООН и офис в здании ООН. Она по-прежнему ежегодно получает из Тайбэя помощь в размере около миллиона долларов. Её деятельность считается тайваньским правительством военной тайной.

Зачем мучиться самим, если можно перевалить беду на других?

В то время как поддерживаемые ЦРУ продолжатели дел фашистских формирований со всего мира присоединились к бандеровцам, НАТО держится в стороне от украинской армии. Это делается для того, чтобы избежать прямого конфликта между США и Россией - двумя ядерными державами.

Поэтому Пентагон проводит 26 апреля 2022 года совещание на своей военной базе в Рамштайне с намерением заставить 43 своих союзников поставить оружие украинцам. Перед войной правительство Зеленского заявило, что треть вооруженных сил Украины состоит из бандеровских ополченцев, значит, треть этого оружия окажется в руках неонацистов. Все страны, где есть компетентные службы, знают об этом. Но они настолько запуганы дядей Сэмом, что только Израиль осмелился бойкотировать эту встречу [3]. Однако влияние Вашингтона уже не то, что раньше: для военной поддержки джихадистов в Сирии он смог добиться участия только 66 стран. Эти страны представляют треть членов ООН, но всего лишь десятую часть населения планеты. Нетрудно заметить, насколько ослабла позиция Соединенных Штатов.

В итоге, поставки оружия освобождают украинскую армию от нападения на Приднепровскую Молдавскую Республику, где расположены самые большие на Европейском континенте склады с боеприпасами.

29 апреля Белый дом добился от Конгресса дополнительного финансирования в размере 33 миллиардов долларов на вооружение Украины. Теперь эта страна поднялась на 11 место в мире по военным расходам.

После двух месяцев боевых действий политические силы США сплотились вокруг войны штрауссианцев и теперь раздумывают, какую выгоду они смогут из нее извлечь. Чтобы вновь стать супердержавой, которой они когда-то были, Соединенные Штаты должны снова осуществить раздел, который был в начале Второй мировой войны. В 1939 году они все ещё не оправились от экономического кризиса 1929 года. И Нью-Йорк значительно отставал от своего конкурента, Буэнос-Айреса. Блестящая идея заключалась в том, чтобы заставить европейцев рвать друг друга на части, и при этом продавать им оружие, поставленное на серийное производство, в обмен на их семейные драгоценности. А Вашингтон вступил в войну только в 1942 году, и то лишь «кончиками пальцев». Война унесла 55 миллионов жизней, из которых только 200 000 были американцами. Хитрость заключалась в поставках вооружений по ленд-лизу. Расплачивались за них после победы. Британцы были вынуждены уступить свою империю, а Советский Союз выплачивал их на протяжении более 60 лет. Россия рассчиталась по ним только при Владимире Путине.

Поэтому Конгресс должен быстро принять уже принятый Сенатом «Закон о ленд-лизе в защиту демократии на Украине от 2022 года» (S. 3522). В экономическом плане Вторая мировая война продолжается [4].

Речь идёт о «доктрине Вулфовица» 1990 года: всеми средствами не допустить развития соперника США, с приоритетом на ослабление Европейского Союза.

Если эта мера является рациональной с точки зрения логистики и безупречной с точки зрения инвестиций, с военной точки зрения она оставляет желать лучшего: большинство поставляемого оружия требует квалификации, которой у украинских военных нет. Поэтому они не смогут использовать это оружие в краткосрочной перспективе. Более того, это оружие может быть использовано только вблизи линии фронта, но оно не может быть туда доставлено, поскольку электрические подстанции взорваны, а европейские тепловозы не походят к российским и украинским дорогам по ширине колеи. Кроме того, железные дороги тоже подверглись сильной бомбардировке.

Учитывая коррумпированность президента Владимира Зеленского, можно предположить, что, не имея возможности использовать это оружие, он продаст его на черном рынке. Оно появится на других полях сражений, на этот раз в руках негосударственных субъектов. За два месяца этот шарлатан успел присвоить сотни миллионов долларов. И это в то время, когда его народ страдает.

Стремление США вновь стать центром мира может быть реализовано только в том случае, если война распространится на весь Запад. Я имею в виду не неизбежные военные операции против Приднестровья [5], а экономическое участие стран-членов ЕС.

Пока только поляки и болгары отказались платить за российский газ в рублях и поэтому лишены поставок. Все остальные члены ЕС уже согласились на оплату в рублях, но не напрямую Газпрому, а через банковских посредников. Польские заявления о том, что страна намерена сменить поставщика, никого не убеждают: Варшава будет импортировать российский газ из других европейских стран, которые будут платить в рублях. Разница лишь в том, что придется платить дополнительно посреднику.

Поэтому, следуя указаниям американского суверена, европейцы должны быть готовы к резкому падению уровня жизни, а затем и к потере «семейных драгоценностей». Но это, похоже, никого не волнует.

На пути к развалу Украины

На данный момент российские военные операции ограничиваются уничтожением украинской военной инфраструктуры, о которой Запад не имеет ни малейшего представления. Наступательная фаза операции еще не началась. После многомесячного обстрела, она должна будет проведена летом и в короткий срок. После этого российская армия предложит замороченному бандеровцами населению переселиться на незанятую часть Украины.

Военная операция разожгла аппетиты ирредентистов. Польша, которая в прошлом месяце рассматривала возможность аннексии Калининградского анклава, теперь исследует возможность оккупации Западной Украины. Этот регион, Галицию, она занимала в период между двумя мировыми войнами после того, как была разгромлена Австро-Венгерская империя. Сегодня идея состоит в том, чтобы направить туда своих «миротворцев» и остаться там навсегда. Однако польско-украинская война оставила тяжёлые воспоминания об отношениях между этими народами, и именно в этом контексте возникли бандеровцы. Кроме того, Степан Бандера убил министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого. Бандеровцы утверждают, что они мстили за репрессии против их партии, но на самом деле Бандера был членом нацистского гестапо и уже тогда принимал участие к вторжению Третьего рейха в Польшу.

Румыния в настоящее время ничего не говорит, зато передислоцирует свои войска. Если война перекинется на Приднестровье, она, не колеблясь, поставит под вопрос существование и Приднестровья, и Молдовы, которые в 20 веке были румынскими. Венгрия жаждет украинского Закарпатья, которое она потеряла после падения Австро-Венгерской империи. После Революции достоинства (переворота 2014 года) венгры, составляющие в этом регионе большинство населения, были подвергнуты дискриминации. Венгерский язык, как и русский, был запрещен. Но пока Закарпатье живет в мире. Российские войска его не трогают, и оно служит пристанищем для украинцев из внутренней оппозиции. Что до Словакии, то она присматривается лишь к нескольким деревням.

Россия, которая, со своей стороны, ставила своей военной целью только признание независимости Крыма (уже присоединенного к Российской Федерации) и Донецкой и Луганской народных республик, 24 марта объявила о намерении аннексировать всю южную Украину, то есть соединить вместе Приднестровье, Крым и Донбасс.

В результате раздела между Польшей, Румынией, Венгрией и Россией Украина потеряет половину своей территории и сократится до весьма скромных размеров.

Редкая разумная попытка

26 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Кремль и высказал два предложения.

– Создать совместную комиссию ООН-Россия-Украина для координации гуманитарных усилий;

– Совместно с сотрудниками ООН и Международного Красного Креста создать коридор для выхода с завода «Азовсталь» в Мариуполе гражданских лиц, желающих покинуть его.

До сих пор украинцы предлагали гуманитарные коридоры в Молдову и Польшу, а русские - в Россию или Белоруссию (зная, что там бандеровцев будут арестовывать и судить). Поэтому соглашение не было достигнуто.

Что касается завода «Азовсталь» в Мариуполе, то неизвестно, действительно ли там есть мирные жители. Российская армия создала коридор для выхода, через который уже сдались 1300 украинских военных, но никто из гражданских оттуда не вышел. Украинские военнопленные утверждают, что бандеровцы используют мирных жителей в качестве живого щита, но Киев это отрицает. Турецкий политический и партийный деятель Догу Перинчек, выступающий за союз с Китаем и Россией, а не с США, утверждает, что в катакомбах Азовстали находятся 50 французских офицеров, хотя это утверждение не поддается проверке [6]. Россия предложила ООН проверить условия содержания этих 1300 военнопленных, что та не сделала. Целью Москвы было добиться от Украины таких же условий содержания российских военнопленных, какие Россия обеспечивает для украинских. Существует множество видеосвидетельств жестокого обращения и пыток, которым подвергаются на Украине российские военнопленные.

Еще до начала встречи президент России Владимир Путин публично изложил позицию своей страны: Россия не признаёт западные правила и требует соблюдения Устава ООН (о чем шла речь в предложенном 17 декабря 2021 года двустороннем мирном договоре между Россией и США [7]).

Во время переговоров Генеральный секретарь ООН заявил, что, по общему мнению, Устав ООН осуждает вторжение в суверенную страну. Но российский президент ответил, что это особый случай: Украина публично заявила, что не будет выполнять Минские соглашения, зафиксированные Советом Безопасности, и обстреливала собственное население Донбасса с помощью тяжелых орудий. После восьми лет сопротивления люди Донбасса проголосовали за независимость, и их правительства призвали Россию оказать им помощь, что она и сделала в соответствии со статьей 51 Устава.

Затем Владимир Путин сослался на решение Международного суда ООН о независимости Косово. Суд заявил, что право народов на самоопределение может применяться без согласия центральной власти, которой они ранее подчинялись. И никто это не оспаривал. При этом в Косово независимость провозгласила Национальная Ассамблея, в то время как в Донбассе её провозгласил сам народ на референдуме.

По итогам обсуждения Организация Объединенных Наций и Международный Красный Крест договорились с Россией об установлении процедуры эвакуации гражданского населения с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Военная пропаганда

Между тем, военная пропаганда набирает обороты. Бросается в глаза, что обе стороны преследуют разные цели и используют разные методы.

Лондон и Вашингтон пытаются навязать населению западных стран свою версию. Они не обращаются ни к украинцам, ни тем более к русским. Свою точку зрения они навязывают путем повторения, а затем переходят к другой. Они минимизируют значение украинских неонацистов, делают с ними красивые постановки [8] и осуждают преступленния, которые всегда приписывают российским военным.

Например, утверждалось, что российская армия совершила массовое убийство мирных жителей в Буче. Их лидеры говорили о возможном "геноциде" - тягчайшем преступлении, за которое можно судить. Эксперты утверждали, что жертвы были расстреляны из автоматического оружия. Но когда судмедэксперты опровергли эту версию [9], Киев заблокировал эту информацию и взвалив вину на десять российских военных, личности которых установлены непонятно как.

Украинская пропаганда сосредоточена на двух вопросах: выдумывание военных побед, восхваляемых западной прессой, но быстро опровергаемых, и приписывание гнусных преступлений российской армии, также быстро опровергаемых.

Москва, со своей стороны, считает, что люди на Западе не воспринимают реальность как она есть и поэтому не могут изменить свое мнение, пока не проиграют. Поэтому она обращается только к русским и украинцам, которые по доброте душевной поверили бандеровцам. Вместо того чтобы рассказывать о текущих событиях, она открывает свои военные архивы [10] и показывает, что бандеровцы никогда не стеснялись убивать или даже подвергать пыткам простых украинцев. Прежде всего, она утверждает, что бандеровцы никогда, абсолютно никогда не воевали против нацистов. Таким образом, она опровергает официальную историю Украины от Википедии и ОУН(Б), согласно которой бандеровцы, якобы, воевали одновременно против нацистов и против Советов. Западная пресса умалчивает об этих откровениях, потому что это вынудило бы её выступить против бандеровцев. Более того, немецкие документы, также опубликованные Москвой, свидетельствуют о том, что нацистский режим и бандеровцы совместно разрабатывали план уничтожения населения Донбасса. Этот план не был реализован во время Второй мировой войны, поэтому киевские бандеровцы приступили к его выполнению сразу после событий 2014 года.