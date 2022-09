Sancties tegen Rusland verhinderen Gazprom om North Stream 1 te exploiteren, de enige die Russisch gas naar Duitsland brengt na de gedwongen sluiting van zijn zusterpijpleiding, North Stream 2. Het Kremlin meldt dat "sancties opgelegd door de EU, het VK, de VS en Canada het technische onderhoudssysteem van de turbineonderdelen die voor het pompen zorgden, hebben onderbroken".

De strategie van de VS en de EU is duidelijk: voorkomen dat Europa Russisch gas ontvangt tegen een lage prijs door eerder gesloten langetermijnovereenkomsten met Rusland, waardoor de Europese consumenten gedwongen worden het gas op de spotmarkt te kopen tegen extreem hoge prijzen die volgens speculatieve en politieke mechanismen zijn vastgesteld door de Amsterdamse beurs, die nu deel uitmaakt van een grote Amerikaanse financiële onderneming.

De enige pijpleiding die momenteel Russisch gas naar Europa transporteert is de TurkStream, via de Zwarte Zee en de Balkan. Hongarije, dat zich verzet tegen EU-sancties (hoewel het deel uitmaakt van de EU en de NAVO), heeft een langetermijnovereenkomst gesloten met Gazprom om 80% van het benodigde gas uit Rusland via deze pijpleiding te ontvangen.

Er zijn echter toenemende spanningen op de Balkan, met name tegen Servië waar de TurkStream doorheen loopt, veroorzaakt door de lange handen van de NAVO, waardoor ook deze laatste gaspijpleiding van Rusland geblokkeerd zou kunnen worden.

Deze situatie maakt deel uit van een steeds explosiever wordend politiek-militair scenario. De nieuwe Britse premier Liz Truss verklaart zich "klaar om kernwapens te gebruiken".

Een ander gevaar wordt veroorzaakt door het feit dat Oekraïense troepen - bewapend, getraind en de facto onder bevel van de NAVO - kanonnen afvuren die hen door de NAVO en de EU zijn geleverd op de kerncentrale van Zaparozhye die momenteel onder Russische controle staat, waardoor Italië en Europa worden blootgesteld aan het zeer ernstige risico van een nieuw Tsjernobyl.

Het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie waarschuwt: "Met de kerncentrale van Zaporizja spelen we met vuur en er zou iets heel, heel catastrofaals kunnen gebeuren".