Данная статья является продолжением серии следующих публикаций:

– «Смена парадигмы палестинского сопротивления», 10 октября 2023 г.

– «Израильская военная цензура скрывает правду», 17 октября 2023 г.

Подготовка преступления

События в Израиле и Палестине ускоряются. Израильская армия готовится начать этническую чистку в секторе Газа. По оценкам ООН, сделанным в пятницу вечером, треть города Газа уже превращена в пепел, и почти все его жители бежали на юг, не имея другого выхода, кроме как разбить лагерь в по-лях.

Рассмотрев возможность начала контрповстанческой войны по типу битвы за Алжир или операции «Феникс» во Вьетнаме, израильский Генштаб теперь планирует полностью сровнять город Газа с зем-лей, а затем направить свои сухопутные войска для уничтожения оставшихся в живых.

Начальник штаба армии генерал Герцль Халеви заявил 21 октября: «Мы войдем в сектор Газа. Мы выполним оперативную и профессиональную миссию по уничтожению боевиков и инфраструктуры ХАМАС (...) Газа является сложным и густонаселенным районом, и противник готовит в нём много сюрпризов, но и мы тоже готовим ему кое-что».

14 октября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила протест против приказа израиль-тян об эвакуации больниц в секторе Газа. В нём указывалось, что перемещение пациентов, подверга-ющихся интенсивной терапии, означает обречение их на смерть [1]. Через три дня больница Аль-Ахли была разрушена. Израильтяне и палестинцы обвиняют друг друга в этом массовом убийстве. Более того, никто из союзников Израиля не попытался прийти на помощь жителям Газы. В то время как США, Германия и Великобритания располагают полевыми госпиталями, медикаментами и продоволь-ствием, которые они могут доставлять в Газу по воздуху. Фактически все три страны готовились ско-рее оказать помощь израильской армии, чем населению, попавшему в беду.

США отправили ЦАХАЛу несколько тысяч 155-миллиметровых снарядов и неизвестное количество планирующих бомб JDAM (Joint Direct Attack Munition), способных уничтожить всё на глубине 30 или 40 метров и в радиусе 400 метров.

Израиль разделен

В течение нескольких месяцев грандиозные демонстрации осуждали еврейских супрематистов, союз-ников Биньямина Нетаньяху, и реформу основных законов, поставивших судебную власть под кон-троль исполнительной. Но безрезультатно, летом этого года в стране был совершён «государственный переворот».

Под «еврейскими супрематистами» я имею в виду партию «Еврейская сила» (Оцма Йехудит), наслед-ницу движения «Лига еврейской обороны» раввина Меира Кахане в США. Эта организация выступала против любых контактов с Советским Союзом, а теперь с Россией. Она призывала к убийству неона-цистов и убила директора Американо-арабского антидискриминационного комитета. Она является от-кровенно расистской и выступает против любых браков между евреями и гоями (неевреями). С 2001 г. в США она отнесена к террористическим организациям. Её тайно финансировал Ицхак Шамир из средств Государственного бюджета Израиля [2].

Атака объединенного палестинского сопротивления (за исключением ФАТХа) 7 октября, ставшая «божественным сюрпризом», дала еврейским супрематистам возможность достичь своей давно заяв-ленной цели: этнически очистить Палестину от палестинских арабов либо путем перемещения населе-ния, либо путем его истребления.

Столкнувшись с волнением израильского населения и опасностью, угрожающей еврейскому государ-ству, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, как и все его предшественники в подобных случаях, сформировал чрезвычайное правительство. Однако если во время Шестидневной войны Голде Меир потребовалось несколько часов, то во время операции «Потоп Аль-Аксы» на это потребовалось 7 дней. В правительстве был сформирован военный совет, чтобы не подпускать к управлению еврейских супрематистов.

Но уже на первом заседании этого кабинета началось противостояние между сторонниками уничтоже-ния Газы и сторонниками операции, направленной против палестинского Сопротивления. Большинство министров довольствовались тем, что публично говорили о действиях против ХАМАСа, поскольку военная цензура запрещает сообщать о действиях других палестинских группировок. Министр оборо-ны генерал Йоав Галлант подверг критике как премьер-министра, которого он считает сумасшедшим, так и своего предшественника генерала Бенни Ганца, которого он считает слабаком. В июне премьер-министр запретил министру обороны входить в свой кабинет в штабе армии, и этот запрет сохраняется до сих пор. Он отказывается работать с военным чиновником, ответственным за восстановление ин-фраструктуры, генералом Рони Нумой. Вместо него он поручил выполнение его работы гражданскому чиновнику Моше Эдри, но последний подчиняется министру финансов Бецалелю Смотричу, еврейско-му супрематисту, поэтому отношения между военными и гражданскими должностными лицами в этой области не организованы и никакие задачи не планируются. Две недели назад генерал Нума возглавил демонстрацию против Премьер-министра. Он подал в суд жалобу на реформы, которые он справедли-во называет государственным переворотом. Кроме того, в ряде ключевых министерств (национальной безопасности, образования, информации, разведки и культуры) до сих пор нет министров. А военная цензура, прикрывающая это беспорядок, дошла до того, что министр информации Дистель Атбарян ушел в отставку в самый разгар войны.

Гилад Эрдан, полпред Израиля в ООН, старается всячески добиться того, чтобы все структуры ООН и страны-члены осудили ХАМАС. В первые дни конфликта его воспринимали весьма благожелательно, но сейчас ему всё труднее добиться того, чтобы точка зрения его страны была услышана.

Ещё до начала конфликта резервисты в массе своей уверяли, что не будут подчиняться преступным приказам антидемократического правительства своей страны. Сегодня они призваны в армию, и никто не знает, что они будут делать. Биньямин Нетаньяху посетил некоторых из них, чтобы убедиться в их лояльности. На данный момент израильская пехота и кавалерия (танки) находятся перед Газой и перед ливанской границей, ожидая приказов, которые пока не поступили. Зато ВВС бомбят город Газа с не-бывалой интенсивностью. По данным ООН, они уже превратили в пыль не менее трети города.

Сопротивление разделено

В то время как палестинское сопротивление в Газе сумело объединиться благодаря консультациям, организованным в начале года Ираном в Ливане, ФАТХ президента Махмуда Аббаса продолжает по-литику сотрудничества с Израилем. Он не стесняется заявлять при каждом удобном случае, что только он не является сторонником Братьев-мусульман (т.е. ХАМАС).

Вероятно, он надеялся остаться единственным, с кем Запад может иметь дело, но он сразу же потерял авторитет у всех палестинцев, включая и тех, кто проживает на Западном берегу реки Иордан. Поэтому, когда президент США Джо Байден, столкнувшись с демонстрациями в Иордании, отменил объявленный им саммит, на который должен был приехать президент Аббас, последний отказался отвечать на телефонный звонок Байдена. Полемика, вызванная разрушением больницы в Газе, удобно замаскировала ошибки Палестинской Автономии, которая уже не знает, как себя вести. Только что она объявила санкции члену ЦК ФАТХа Аббасу Заки, который высоко оценил операцию «Потоп Аль-Акса» и выразил сожаление, что ФАТХ не принял в ней участия.

ХАМАС тоже расколот на сторонников Сопротивления в Газе и сторонников политического ислама за рубежом. В то время как его боевики ведут ожесточенную борьбу, председатель политбюро Халед Мехаль, поблагодарив ливанскую Хезболлу за то, что она держит часть израильской армии в боевой готовности на ливанской границе, раскритиковал её за недостаточную активность. Цель Мечааля (убить израильтян) совсем не та же, что у Хезболлы (победить государство Израиль) и у её собственных боевиков из ХАМАС.

В Соединенных Штатах расхождение во мнениях

Президент США Джо Байден посетил Израиль, чтобы заявить о своей поддержке. Он не встречался с министрами из числа еврейских супрематистов, но принял участие в военном совете. Он выразил уверенность в том, что израильтяне должны покончить с ХАМАСом. Он заверил своих собеседников, что будет поставлять им 155-мм снаряды и проникающие бомбы... но попросил их проявлять умеренность. Его двусмысленные высказывания были восприняты сторонниками этнических чисток как свобода действий, а другими - как приказ о сдерживании.

В США еврейские пацифисты провели демонстрацию перед зданием Конгресса. Полиция Капитолия, помня о нападении на Трампа, устроила жесткий разгон. 500 из них были арестованы и могут быть привлечены к уголовной ответственности.

18 октября с большим шумом ушел в отставку высокопоставленный сотрудник Госдепартамента Джош Пол, обвинивший администрацию Байдена в отсутствии политики и, в конечном счете, в прикрытии готовящейся этнической чистки. После блестящей карьеры в аппарате министра обороны Роберта Гейтса и в Конгрессе он в течение 11 лет занимал должность директора Управления по политическим и военным вопросам. Именно он утверждал все поставки оружия.

Действуя в том же духе, 441 помощник конгрессменов собрались в здании, примыкающем к Капитолию, и осудили отсутствие совести у администрации Байдена и членов двух палат. Если Джош Пол – это еврей, близкий к «Джей Стрит» - произраильскому лобби, выступающему против Нетаньяху, то эти бунтари представляют как еврейское, так и мусульманское меньшинства. Они не оспаривают борьбу с политическими исламистами ХАМАС, а предостерегают от совершения геноцида. Все они прекрасно понимают, что их позиция грозит им увольнением.

Сотрудники Госдепартамента, независимо от их ранга в иерархии, имеют возможность выразить свое несогласие на специальном форуме. Как правило, это касается критики злоупотреблений руководителя департамента. Однако сейчас чиновники обсуждают моральное банкротство администрации Байдена, которая игнорирует рекомендации своих экспертов. Наиболее гневные письма были подписаны многочисленными коллегами по офису, так что этот форум в итоге вылился в мятеж [3].

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл внес на рассмотрение резолюцию о запрете выделения Израилю 14,3 млрд. долл. в качестве чрезвычайной помощи, запрошенной президентом Джо Байденом. Тим Скотт (республиканец, Южная Каролина), кандидат в президенты, объявил, что откажется голосовать за Израиль. Он является лидером республиканцев в Комитете Сената Соединенных Штатов по банковским, жилищным и городским делам.

Вассалы США в ожидании

Вассалы США продолжают слепо придерживаться позиции Вашингтона. На закрытом заседании Совета Безопасности ООН произошла глупая конфронтация между постоянным представителем США Линдой Томас-Гринфилд и её российским коллегой Василием Небензя. Несмотря на то, что две страны по взаимному согласию разрешали многочисленные кризисы на Ближнем Востоке, нынешняя напряженность в отношениях между ними вынудила Вашингтон применить свое право вето.

На встрече обсуждалось российское предложение о немедленном «прекращении огня по гуманитарным соображениям». Полпред США обвинила Россию в том, что она защищает ХАМАС, поскольку в её проекте резолюции не содержится осуждения этой организации. Однако в принципе все гуманитарные акции, начиная с Генри Дюнана и создания Международного Красного Креста, не должны занимать чью-либо сторону в конфликте, в котором они участвуют. Неважно, шокируют ли нас боевики ХАМАС или израильские ВВС, мы не должны осуждать ни их, ни даже их действия, а должны приходить исключительно на помощь пострадавшим. Но Вашингтон, занимая однобокую моральную, а не гуманитарную или политическую позицию, осуждает всех без разбора. Но только не варварские действия, а отдельных лиц, которые их совершают.

В ходе заседания Франция, Япония и Великобритания выступили с комментариями, аналогичными тем, которые давал их хозяин. Франция впервые с 1976 года воспользовалась правом вето, тем самым предоставив карт-бланш на готовящийся геноцид. Поскольку встреча проходила за закрытыми дверями, ООН не публикует ни стенографических отчетов, ни даже протоколов, но посол Николя де Ривьер признал это, а газета Le Monde отрицает.

Такую же позицию занял и министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти. Он заявил в Национальном собрании, что поддержка мусульманских супермафиози из движения ХАМАС равносильна поддержке совершаемых им террористических актов, а это влечет за собой тюремное заключение сроком на 5 лет. Верно, но поддержка еврейских супрематистов, которые начали разрушать город Газа, является точно таким же преступлением. Первоначально Франция запретила проведение пропалестинских демонстраций, пока Государственный совет не отменил это положение, нарушающее конституционное право на выражение своего мнения.

На втором заседании Совета Безопасности был отклонен идентичный проект резолюции, представленный Бразилией. В нем прямо повторялась официальная версия, согласно которой теракт 7 октября был совершен исключительно ХАМАСом, и осуждалась эта организация. На этот раз с осуждением выступили Великобритания и Россия. В итоге текст не был принят.

В то же время Катару удалось добиться освобождения двух американо-израильских пленников ХАМАСа в обмен на провоз 20 грузовиков с гуманитарной помощью, 7 танкеров с топливом и другие нераскрытые обязательства. До войны через этот пункт ежедневно проходило не менее 100 грузовиков. Проблема обмена пленными становится все более сложной: с начала войны израильские силы безопасности арестовали и поместили в тюрьмы строгого режима еще 1070 палестинцев.

Абу Убайда, пресс-секретарь Бригад Изз эль-Дина аль-Кассама, заявил, что ХАМАС рассматривал возможность освобождения ещё двух пленников, но Израиль не последовал этому предложению.

Вслед за президентом США Израиль посетил премьер-министр Великобритании Риши Синак. Он также поддержал ответные действия Израиля против ХАМАС. Оборона Великобритании и Израиля связана подписанным два года назад договором, условия которого так и не были обнародованы.

В Лондоне 100 000 граждан вышли на улицы, чтобы попытаться отговорить свое правительство от поддержки готовящегося преступления. В ответ на это Совет еврейского руководства организовал многотысячный митинг на Трафальгарской площади.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также совершила паломничество в Тель-Авив, а президент Франции Эммануэль Макрон воздержался. Президент Кипра Никос Христодулидис, по-видимому, не заставит себя долго ждать.

Во время воскресной мессы Папа Франциск сказал: «Война, любая война в мире - я также думаю об истерзанной Украине - это всегда поражение, это разрушение человеческого братства. Братья, остановитесь! Остановитесь!»."

Ближний Восток хочет спасти палестинцев

В Каире по инициативе президента Абдель Фатаха ас-Сисси состоялась международная мирная конференция. В ней приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Европейского совета Шарль Мишель и Высокий представитель Союза Жозеп Боррель, король Иордании Абдалла II и председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас, президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед Бен Заид, король Бахрейна Хамад бен Исса аль-Халифа, наследный принц Кувейта шейх Мешаль аль-Ахмед ас-Сабах, премьер-министр Ирака Мохаммад Чиа ас-Судани, президент Кипра Никос Христодулидес, председатель Совета Италии Джорджия Мелони, председатель правительства Испании Педро Санчес, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Всего было представлено тридцать стран. Однако ни США, ни Китай, ни Россия, ни тем более Израиль не приняли участия в саммите.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прибыл на торжества по случаю освобождения «американских заложников», но не стал произносить речь, учитывая антихамасовскую позицию Запада.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун отклонил приглашение. В октябре 2022 года Алжир организовал конференцию за единство палестинского народа. Он внес поправки в резолюцию Лиги арабских государств, отметив, что отмежевывается от двойных стандартов, которые не устанавливают иерархии между правами палестинцев и нарушениями этих прав со стороны Израиля.

Антониу Гутерриш заявил, что нападение 7 октября «не может служить оправданием коллективного наказания палестинского народа».

Махмуд Аббас, в свою очередь, заявил: «Мы не уйдем, мы останемся на своей земле».

Египет придерживается позиции, принятой Лигой арабских государств в 1969 году: принятие новых палестинских беженцев равносильно соучастию в этнической чистке их исторической родины. Интеллектуально правильная позиция, но она не позволяет скрыть страх перед возможным палестинским вторжением, с которым сталкивались Ливан и Иордания. Тогда палестинцы попытались силой оружия захватить власть в Бейруте (Ливанская война), затем в Аммане (Черный сентябрь) и по общему соглашению создать там государство Палестина.

В итоге, встреча на высшем уровне ни к чему не привела: каждый остался при своем мнении. С одной стороны были те, кто хотел осудить ХАМАС, а с другой - те, кто хотел поддержать палестинское Сопротивление, главной компонентой которого является ХАМАС.

На Ближнем Востоке многие группировки собирают добровольцев для спасения палестинцев и войну с Израилем. Иранские стражи Исламской революции пытаются создать совместный штаб, объединяющий палестинских бойцов из ХАМАС, НФОП и Исламского джихада, ливанских бойцов из Хезболлы, ПСНС и Джамаа Исламия, а также иорданцев и иракцев.

Почему не удаётся разрешить этот конфликт?

Полные разногласия сторон не позволяет прийти к какому-либо решению. Хотя представляется маловероятным, что Израиль поставит свою армию на службу геноцидному проекту своих министров-супрематистов, время не является союзником мира. Пока каждая из сторон пытается утвердить свою позицию, на Газу продолжают сыпаться бомбы, а в Израиль продолжает поступать оружие. Уже погибли 1300 израильтян и 4137 палестинцев.

Невозможность урегулирования израильско-палестинского конфликта не объясняется только отсутствием доброй воли у Израиля. На самом деле мы все являемся его соучастниками: это свидетельствует о неэффективности «мира, основанного на правилах», который пытались создать президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в 1942-45 годах и который мы приняли после развала СССР. Этот мир действует на основе правил, установленных англосаксами, которые теперь обнародованы Большой семеркой. В противовес этому генсек КПСС Иосиф Сталин и глава французского правительства в изгнании Шарль де Голль выступали за «мир, основанный на международном праве». В нем все государства суверенны и обязаны соблюдать только те договоры, которые они подписали. Именно на этой основе была создана Организация Объединенных Наций. Нам предстоит вернуться к основополагающему документу - Сан-Францисскому уставу. Применительно к нынешнему конфликту это означает, что Израиль должен уважать свою подпись под письмом о вступлении в ООН, а Палестинская Автономия – соблюдать свои обязательства по Ословским соглашениям.