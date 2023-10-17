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«Смена парадигмы палестинского сопротивления», 10 октября 2023 г.

Вопреки тому, что я писал на прошлой неделе на основании сообщений западных и арабских информационных агентств, нападение на Израиль 7 октября 2023 года (операция «Потоп Аль-Аксы») было совершено не только ХАМАСом. Решение о нападении было принято единым оперативным штабом общего палестинского сопротивления. ХАМАС, который, безусловно, является основным компонентом, предоставил большую часть войск, но в операции приняли участие и три другие группы:

• Исламский джихад (суннитский и хомейнистский),

• Народный фронт освобождения Палестины (марксистский),

• и Народный фронт освобождения Палестины - Главное командование (НФОП-ГК).

Западная пресса сообщала о варварских преступлениях, совершенных одними из нападавших, умалчивая о деликатности других. Но нас не должна удивлять косоглазая журналистика [1].

Данное уточнение меняет интерпретацию события. Это далеко не джихадистская вылазка Братьев-мусульман, а совместная атака всех палестинцев Газы. Только ФАТХ на Западном берегу, который держится на удалении от вышеупомянутых группировок, не принял в ней участия.

Целью этой операции было не «убийство евреев», хотя некоторые джихадисты ХАМАС это делали (в итоге погибло 2700 израильтян), а захват пленных, гражданских лиц и военных, и их обмена на арабских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах строгого режима [2]. Среди этих заключенных есть не только боевики, но и гражданские лица. Их увозили, не дав переодеться, что напоминает обращение израильской армии с египетскими пленными в конце Шестидневной войны.

Израильско-палестинский конфликт - это конфликт не между двумя государствами (Израиль до сих пор не имеет границ, а Палестина до сих пор не признана), а между двумя народами. Это особая ситуация: у палестинцев нет своего государства, а израильтяне несут дополнительную ответственность как оккупирующая сила.

Эти события происходили как раз в то время, когда 15 мая 2023 г. Совет сотрудничества стран Персидского залива, Группа 77, Лига арабских государств, Организация исламского сотрудничества и Китай призвали приостановить членство Израиля в ООН до тех пор, пока Тель-Авив не выполнит свои собственные обязательства [3].

1° Была ли операция «Потоп Аль-Аксы» неожиданной для Израиля?

Вопреки утверждениям коалиционного правительства Биньямина Нетаньяху, операция «Потоп Аль-Аксы» не стала для Израиля неожиданностью. Атака планировалась еще с момента столкновений в мае 2021 года.

– По данным CNN, ХАМАС готовил своих боевиков к этой операции в течение полутора лет [4]. В Газе было построено шесть тренировочных лагерей и сняты рекламные фильмы. Видеозаписи этих тренировок были опубликованы за несколько недель до нападения. [5]

– В марте 2023 г. ХАМАС направил в Россию внушительную делегацию. В связи с этим он предупредил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что его терпение кончилось, и что он переполнен гневом.

– В 2023 г. Иран организовал переговоры между антиизраильскими силами в регионе - Хезболлой, Исламским джихадом и ХАМАС. Они проходили в Бейруте (Ливан) под председательством генерала Исмаила Каани, командующего бригадами Аль-Кудс Стражей иранской революции. Целью этих встреч было примирение сторон, вовлеченных в ожесточенную войну в Газе и Сирии. Об этих встречах стало известно в мае 2003 года. Тогда же ливанская пресса сообщила о подготовке к совместной операции 7 октября. То есть именно Иран является инициатором примирения палестинских групп.

– 30 октября глава египетской разведки Камель Аббас позвонил премьер-министру Израиля и предупредил его о крупной операции ХАМАС против Израиля [6]. Египет, ведущий борьбу с Братьями-мусульманами, опасался, что Израиль позволит им развиваться и впредь.

– 5 октября ЦРУ предупредило Моссад о крупной операции объединенного палестинского Сопротивления. Соединенные Штаты были обеспокоены её масштабами. Однако, по данным газеты New York Times, в отчетах ЦРУ (от 28 сентября и 5 октября), до сих пор засекреченных, ничего не говорилось об использовании палестинским Сопротивлением новых видов боевой техники.

Таким образом, Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его ведомство солгали своим гражданам, заявив, что ХАМАС застал их врасплох.

2° Почему Израиль позволил убивать свой собственный народ?

Возможны несколько гипотез. Вот четыре из них:

– Почти все поселенцы, нелегально проживающие на Западном берегу, имеют своих представителей в коалиционном правительстве Израиля. Но они были глухи и слепы к тому, что происходило в Газе.

- Биньямин Нетаньяху, возрождая идеологию своего отца Бенциона Нетаньяху и его наставника, украинца Владимира Жаботинского, намеревался изгнать палестинцев как из Газы, так и из Западного берега. Именно он назвал географическую Палестину «землей без народа для народа без земли».

- Биньямин Нетаньяху, возрождая старый проект, хотел создать предлог для оправдания войны против Ирана и расширения влияния Израиля на Ближнем Востоке.

- Американские приверженцы немецкого фашиста Лео Штрауса, продолжая то, что они уже делают на Украине, хотели создать предлог для развязывания более масштабной войны против России.

Эти четыре гипотезы не являются ни взаимоисключающими, ни исчерпывающими.

3° Аналогия с 11 сентября

Израильские лидеры проводят аналогию между официальной версией теракта ХАМАС и официальной версией терактов 11 сентября 2001 года в США. Их цель - подчеркнуть варварство противника, неожиданность операции для «лагеря добра» и тем самым оправдать последующие войны.

Эта аналогия подкрепляется тем, что ХАМАС называет себя палестинским крылом Братьев-мусульман, а Усама бен Ладен был подготовлен родным братом идейного вдохновителя Братства Саидом Кутбом.

Эта аналогия не выдерживает критики: трудно представить, что теракты 11 сентября были совершены Аль-Каидой. Американские власти так и не смогли ответить на мои возражения [7] против их версии. Более того, после этих событий появились новые факты, опровергающие версию администрации президента Джорджа Буша-младшего. Сегодня 54% американцев не верят заключениям президентской комиссии по расследованию.

Однако, хотя мы до сих пор точно не знаем, кто организовал теракты 11 сентября, мы определили группу, которая была к ним причастна, - это «Проект нового американского века» (Project for a New American Century). Один из её ведущих членов, Эллиот Абрамс, был организатором смены режима в Израиле Биньямином Нетаньяху, которую его оппозиция назвала государственным переворотом [8]. Учитывая его тяжёлое криминальное прошлое (он был причастен к геноциду майя израильским террористом Ицхаком Шамиром и гватемальским генералом Эфраином Риосом Монттом [9]. Он был осужден в США за ложь [10] и за участие в деле «Иран-Контрас»), резонно задаться вопросом о его возможной роли в бездействии Израиля во время подготовки атаки ХАМАС.

В июле прошлого года президент Джо Байден назначил этого скандального республиканца членом двухпартийной Консультативной комиссии США по публичной дипломатии, которая курирует американскую пропаганду во всем мире.

4° Кто вооружил ХАМАС?

Для проведения столь сложной операции нужны ресурсы и разведка, которыми может располагать только государство. Оружие, которое он использовал, было произведено в США, Советском Союзе и Северной Корее. Его много в Ливане и Палестине.

Выдвинуты три версии:

Версия о причастности Ирана должна быть отвергнута, так как существует соглашение между Хасаном эль-Банной, основателем Братьев-мусульман, и Рухоллой Хомейни, основателем Исламской Республики Иран. Кроме того, Иран решительно отверг свою причастность к этому в Организации Объединенных Наций. Тем не менее именно эту версию отстаивает Эллиотт Абрамс [11]. В действительности, Иран ответственен не за «Потоп Аль-Аксы», а за сближение палестинских групп.

Нет никаких доказательств того, что к этим событиям причастна Россия. Самое большее, что можно сказать, - это то, что конфликт в Палестине будет поглощать ресурсы Запада и, следовательно, снизит его давление на Украину. Можно также ожидать роста цен на углеводороды, что будет выгодно Москве. Однако у России нет ресурсов для открытия нового фронта, пока она воюет на Украине. Более того, Москва ведёт борьбу с боевиками Братьев-мусульман с момента создания Российской Федерации. Тем не менее, именно такую версию выдвинул президент Украины Владимир Зеленский перед 31 министром обороны стран НАТО в Брюсселе 11 октября [12]. С аналогичным видеообращением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант [13].

А вот версия об ответственности Турции не лишена оснований. Помимо того, что президент Реджеп Тайип Эрдоган организовал последний съезд ХАМАС в Турции, основные лидеры ХАМАС в настоящее время проживают в Турции, а лидеры Братьев-мусульман как международной организации разделены между Великобританией, Катаром и Турцией.

Зная о том, что ЦРУ следит за подготовкой операции ХАМАС, госсекретарь США Энтони Блинкен в ночь с 6 на 7 октября [14] позвонил своему турецкому коллеге и бывшему руководителю спецслужб Хакану Фидану, как раз в тот момент, когда ХАМАС начал атаку, а израильская армия ещё не успела проснуться. Затем Энтони Блинкен позвонил своим коллегам в Израиль и Палестину, затем два раза [15] и [16] в Турцию.

Наконец, на саммите министров обороны стран НАТО секретарь Ллойд Остин сообщил, что США попросили Турцию вмешаться, чтобы добиться освобождения американских заложников. Однако он не уточнил, было ли это решение принято до или после отправки атомного авианосца США Джеральд Форд.

5° Что говорит международное право об израильско-палестинском конфликте?

Согласно резолюциям СБ ООН, палестинцы имеют право на создание суверенного государства в границах 1967 г. со столицей в Восточном Иерусалиме. Из этого следует, что:

- Государство Палестина имеет право на собственную армию (чему Израиль неустанно противится);

- Все еврейские поселения, возникшие после 1967 г., и Восточный Иерусалим должны быть возвращены государству Палестина. Причем не исключено, что израильтяне продолжат там жить, но уже как иностранцы.

– Каждый палестинец, или законный претендент, будет иметь право вернуться в Израиль и поселиться там (право на возвращение). Израиль должен будет выплатить компенсацию тем, чья собственность была экспроприирована или уничтожена.

Согласно резолюциям СБ ООН, израильтяне имеют право на суверенное государство в границах 1967 года со столицей в Западном Иерусалиме. Из этого следует, что:

- Израиль имеет право на собственную армию (которая у него уже есть)

– Все еврейские поселения, возникшие после 1967 года, и Восточный Иерусалим должны быть возвращены государству Палестина. Не исключено, что израильтяне будут и дальше жить там, но уже как иностранцы.

- Израиль должен предоставить право на проживание каждому палестинцу или законному претенденту, изгнанному в 1948 г., и который об этом попросит. Израиль должен вернуть им их собственность или выплатить компенсацию (право на возвращение).

Первоначально предполагалось, что эти два государства (Палестина и Израиль) будут объединены в рамках двунационального государства. В настоящее время это явно невозможно. Можно было бы ввести между Палестиной и Израилем международные миротворческие силы. Однако и здесь возникают сложности. С одной стороны, потому что никто не захочет в них участвовать, а с другой - потому что это не то, что изначально предусматривалось ООН. Предполагалось, что это будут миротворческие наблюдатели, но не военные силы для вмешательства. Наконец, обе страны могли бы быть демилитаризованы и получить гарантии ненападения со стороны своих соседей.

Всем понятно, что речь идёт о потере Израилем значительного количества территории и недвижимости, в то время как для Палестины это всего лишь отказ от своих претензий. Но такова цена справедливости и мира.

6° Какова реакция Израиля?

В августе коалиция Биньямина Нетаньяху, в которую входят еврейские супрематисты, сопоставимые с мусульманскими супрематистами из ХАМАС, изменила основные законы Израиля - государства, не имеющего конституции. По мнению наблюдателей, в том числе американской прессы, правительство совершило государственный переворот, лишив независимости судебную власть. Массовые демонстрации сотрясали Израиль в течение нескольких месяцев.

Перед лицом этой атаки Израиль может выжить, только согласившись на объединение своего правящего класса. Бывший премьер-министр Яир Лапид потребовал отставки еврейских министров-супрематистов, чтобы иметь возможность участвовать в правительстве национального единения. Итамар Бен-Гвир (министр внутренней безопасности) и Бецалель Смотрич (министр финансов) за время своего пребывания в правительстве поддержали три антиарабских погрома, включая погром в Хар-Брахе [17]. Однако бывший министр обороны генерал Бенни Ганц не ставил такого условия. В итоге премьер-министр решил включить их обоих в состав своего правительства, не уволив при этом еврейских супрематистов. Но он создал военный совет, из которого еврейские супрематисты были исключены.

В этот момент в действие вступила военная цензура. Она была настолько сильной, что министр информации Дистель Атбарян в разгар войны подал в отставку.

Точный состав этого военного совета, заседания которого проходили очень бурно, установить невозможно. Известно лишь, что несколько генералов были приглашены для обсуждения проблем с министрами. В любом случае израильтяне и весь остальной мир не должны знать, как они отреагировали на пассивность Биньямина Нетаньяху на фоне подготовки операции «Потоп Аль-Акса» и первых часах её проведения. Точно так же никто не знает, что был решено на военном совете. Сам президент Исаак Герцог не был допущен к обсуждениям.

По-видимому, речь шла о выдворении в Египет или об уничтожении двухмиллионного населения Газы. Именно поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен совершил экстренный визит в Тель-Авив, чтобы призвать к спокойствию.

7° Как могут развиваться события?

Согласно международному праву, Израиль имеет право защищаться в случае нападения. В течение пяти дней он так и поступал, выслеживая нападавших, проникших на его территорию. После этого Израиль и Египет начали блокаду Газы, а израильская армия подвергла бомбардировке город Газа (но не южную часть сектора). Подобная операция в очередной раз нарушает международное право. Если можно согласиться с тем, что Израиль имеет право преследовать палестинских боевиков в Газе, то блокада сектора Газа и бомбардировки гражданских зданий являются преступлениями. Президент Израиля Исхак Герцог не знает, к чему готовится его армия.

Израильская армия готова оккупировать сектор Газа. Она группируется вокруг него. Оккупация Газы была бы нарушением международного права, а война против повстанцев сама по себе - военным преступлением.

Соединенные Штаты направили Израилю оружие и боеприпасы. Они разместили у берегов Газы ударную авианосную группу (авианосец Gerald Ford, крейсер с управляемыми ракетами Normandy и четыре эсминца с управляемыми ракетами Thomas Hudner, Ramage, Carney и Roosevelt), а затем вторую ударную группу (авианосец Eisenhower, крейсер с управляемыми ракетами Philippine Sea и три эсминца с управляемыми ракетами Laboon, Mason и Gravely). Одновременно они призвали Израиль к сдержанности.

Представляется невозможным, что Израилю удастся завершить проект Владимира Жаботинского и насильственно переселить двухмиллионное население сектора Газа без международного вмешательства, начиная с вмешательства Хезболлы. Более вероятен вариант отвода войск.