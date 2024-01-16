Южная Африка подала жалобу на Израиль в Международный суд ООН. Она требует принять специальные меры для предотвращения геноцида в Газе.

Международный суд (МС) не следует путать с Международным уголовным судом (МУС).

Первый основан в результате встреч, организованных царем Николаем II в Гааге в 1899 и 1907 годах. Он был создан под названием Постоянная палата международного правосудия (ППМП) и стал первым международным судом. Свое нынешнее название он получил после создания Организации Объединенных Наций и является её единственным официальным судом. Он рассматривает споры между государствами исключительно на основе международного права, то есть письменных обязательств каждого государства.

Второй суд, напротив, был создан Соединенными Штатами (которые его не признают) и Европейским союзом после развала Советского Союза. Он судит людей, представляя собой нечто вроде постоянного Нюрнбергского трибунала. На практике он судил только тех, кто сопротивлялся западному империализму. Один из его обвинителей вел себя как агент НАТО, не стесняясь лгать, чтобы помочь Атлантическому альянсу в завоевании Ливии.

Существуют и другие международные суды, столь же сомнительные, как и МУС: Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ), Международный трибунал по Руанде (МУТР), Специальный суд по Сьерра-Леоне и Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи. Все они представляют собой суды победителей.

Отдельного упоминания заслуживает так называемый «Специальный трибунал ООН по Ливану», который, вопреки своему названию, не является судом как таковым, так как создан по договоренности между генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном и ушедшим в отставку Премьер-министром Ливана Фуадом Синьорой. Его целью было осудить президентов Ливана и Сирии Эмиля Лахуда и Башара Асада, но все закончилось фарсом: коррумпированные судьи, лжесвидетели, отказ от экспертизы и т.д.

Международный суд, который нас интересует, - единственный суд, который уважает международное право и не придумывает свои собственные правила по требованию тех, кто его финансирует.

Израиль впервые обвиняется в Международном суде. Однако МС уже приходилось рассматривать дело с участием Израиля: вопрос о законности «Разделительной стены» между еврейским государством и палестинскими территориями. Тогда Тель-Авив не принял участия в дебатах, и Суд постановил, что израильское строительство нарушает международное право. Однако за этим заключением никаких действий не последовало.

На этот раз дело напрямую касается Израиля. «Заявление касается угроз принятых, терпимых, совершенных и осуществляемых правительством и армией государства Израиль в отношении палестинского народа, отдельной национальной и расовой этнической группы». «Действия и бездействие Израиля, осуждаемые Южной Африкой, имеют все признаки геноцида, поскольку направлены на уничтожение значительной части палестинской национальной, расовой и этнической группы. Речь идет об убийствах палестинцев в Газе, нанесении им серьезных телесных и психических повреждений и создании для них условий жизни, способных привести к их физическому уничтожению».

Южная Африка рассматривает Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года с точки зрения обращения с палестинцами на протяжении последних трех четвертей века. По её мнению, то, как Израиль ведет свою войну против ХАМАС, должно рассматриваться в контексте того, что ему предшествовало. Она представляет собой геноцид, поскольку ведется «с требуемым конкретным намерением (dolus specialis) уничтожить палестинцев Газы как часть палестинской национальной, расовой и этнической группы».

Так что это обвинение носит смягчённый характер, поскольку в нём не утверждается, что Израиль осуществляет геноцид, а утверждается лишь, что он позволяет некоторым своим субъектам осуществлять его.

Многочисленные комитеты ООН, включая Комитет по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), «предостерегали от ненавистнических высказываний и бесчеловечной риторики в отношении палестинцев, вызывая серьезную озабоченность в связи с обязанностью Израиля и других государств-участников предотвращать преступления против человечности и геноцид».

Прежде чем инициировать эту процедуру, Южная Африка сделала 9 официальных заявлений Израилю через Министерство иностранных дел, своего президента и представителя в ООН. Все эти обращения были отклонены.

ЮАР - страна «глобального Юга», которая особенно пострадала от «ревизионистского сионизма» в период апартеида. Именно израильтяне придумали и организовали бантустаны, лишив чернокожих людей их прав в собственной стране. Именно израильтяне испытали свою атомную бомбу в южноафриканской пустыне. Именно израильтяне финансировали исследования в области биологического оружия, надеясь найти болезнь, которая поражала бы только чернокожих и арабов. Это наследие настолько тяжело, что в 1953 году Генеральная Ассамблея ООН осудила «союз между южноафриканским расизмом и сионизмом». Позже президент Нельсон Мандела заявил, что южноафриканцы никогда не станут полностью свободными, пока палестинцы живут в условиях израильского апартеида.

Далее я кратко изложу ход событий.

Факты

За два месяца израильской военной атаки было причинено больше разрушений, чем за время боёв в Алеппо в Сирии в период с 2012 по 2016 год, боёв в Мариуполе на Украине или, пропорционально, бомбардировок союзников в Германии во время Второй мировой войны.

К моменту подачи жалобы 21 110 палестинцев из Газы уже были убиты и более 55 243 ранены. Среди погибших было более 7 729 детей и 4 700 женщин. Было разрушено более 355 000 оборудованных домов, что составляет 60% всех жилых помещений. 1,9 миллиона палестинцев, то есть около 85% всего населения, были перемещены внутри страны. Только 13 из 36 больниц функционируют частично, а в северной части Газы не осталось ни одной полностью работающей больницы. Среди перемещенных лиц распространены инфекционные и эпидемические заболевания. Все население Газы находится под угрозой голода, а доля семей, страдающих от острой нехватки продовольствия, является самой высокой за всю историю, с точки зрения «Интегрированной классификации этапов продовольственной безопасности» ФАО.

История вопроса

В течение многих лет Израиль проводил в отношении Газы жесткую блокаду, запрещая рыболовство и разрешая ввозить только необходимое для питания количество продуктов.

В период с 29 сентября 2000 года по 7 октября 2023 года около 7 569 палестинцев, включая 1 699 детей, были убиты, в том числе в ходе «четырех высоко асимметричных войн», а также других менее масштабных вооружённых нападений, а десятки тысяч получили ранения.

Кроме того, 214 палестинцев, включая 46 детей, погибли во время «Великого марша возвращения» - масштабной мирной демонстрации вдоль разделительной стены между Газой и Израилем, в которой каждую пятницу в течение 18 месяцев принимали участие тысячи палестинцев, требуя снять блокаду Газы и вернуть палестинских беженцев в свои дома и деревни в Израиле в соответствии с резолюциями Организации Объединенных Наций.

В общей сложности более 36 100 палестинцев, включая почти 8 800 детей, были ранены.

В том числе 4903 человека получили ранения в нижние конечности, «многие из которых стояли безоружными в сотнях метров от снайперов». Комиссия установила, что увечья не были случайными: принятые Израилем правила ведения боя позволяли снайперам стрелять по ногам «главных зачинщиков».

Комиссия ООН по расследованию демонстраций на оккупированной палестинской территории пришла к выводу, что есть достаточные основания полагать, что израильские снайперы «намеренно стреляли» в детей и людей с явными признаками инвалидности, прекрасно зная об этих фактах.

Дискриминационный правовой режим, политика и практика Израиля подвергают палестинцев воздействию, которое равносильно режиму апартеида. Палестинцы на Западном берегу изолированы за сегрегационной стеной, подвергаются дискриминационной политике зонирования и землепользования; сносу домов в карательных и административных целях; насильственным вторжениям израильской армии на палестинскую территорию, включая зону А; регулярным насильственным израильским рейдам на их дома; произвольным арестам и бессрочному административному задержанию (заключение под стражу без суда и следствия); двойной правовой системе, при которой палестинцев судят по израильским военным законам, а израильские поселенцы, живущие на той же территории, подпадают под другой правовой режим и судятся в Израиле гражданскими судами, соблюдающими надлежащие процессуальные нормы.

До 7 октября 2023 года, в период с 1 января по 6 октября 2023 года, 199 палестинцев были убиты израильскими солдатами или поселенцами на Западном берегу, а еще 9000 человек получили ранения.

С 7 октября Израиль арестовал более 3000 палестинцев с Западного берега и из Восточного Иерусалима, в частности, за публикации в социальных сетях, касающиеся ситуации в Газе.

Израиль значительно увеличил число палестинцев, содержащихся под административным арестом без суда и следствия, до 2070 человек. Тысячи палестинцев из Газы, работающих в Израиле, также подверглись произвольным арестам и задержаниям, а 3200 человек были принудительно возвращены в Газу 3 ноября 2023 года на фоне широкомасштабных бомбардировок. По сообщениям, палестинские рабочие подвергались жестокому обращению во время ареста и насилию. Многие задержанные палестинцы, взрослые и дети, с Западного берега, освобожденные в обмен на израильских заложников, также сообщают о жестоком обращении, включая ограничение доступа к пище, воде, медицинской помощи и электричеству в израильских тюрьмах. При этом 6 задержанных палестинцев с Западного берега умерли в заключении.

Вооруженные нападения израильских поселенцев на палестинцев - открыто поддерживаемые израильскими политиками - также резко обострились. Поселенцы - часто в сопровождении израильских солдат - убили по меньшей мере 8 палестинцев и ранили еще 85, посеяв ужас среди палестинцев, особенно в фермерских общинах, и нанеся ущерб их имуществу. 2 186 палестинцев с Западного берега, в том числе 1 058 детей, были вынуждены покинуть свои дома.

Акты геноцида

Говорят, что Израиль сбрасывает на Газу «глупые» бомбы (то есть неуправляемые), а также тяжелые бомбы весом до 900 кг, радиус поражения которых составляет до 360 м и которые причиняют ранения и серьезные повреждения на расстоянии до 800 м. от точки падения.

Для палестинских детей, в частности, «смерть повсюду» и «нигде нет безопасности». Всего на сегодняшний день в Газе погибло более 7 729 палестинских детей, то есть более 115 палестинских детей в день. По оценкам, только за первые три недели текущего конфликта в Газе было убито больше палестинских детей (в общей сложности 3 195), чем общее число детей, убитых каждый год в зонах конфликтов во всем мире, начиная с 2019 года. Беспрецедентное количество жертв среди палестинских детей побудило представителя Unicef назвать израильские атаки на Газу «войной против детей».

На сегодняшний день по вине Израиля: более 311 врачей, медсестер и других медицинских работников, включая врачей и водителей скорой помощи, погибли при исполнении служебных обязанностей; погибли 103 журналиста, то есть более одного в день и более 73 % от общего числа журналистов и работников СМИ, убитых во всем мире в 2023 году; 40 работников гражданской обороны, задача которых - помогать извлекать жертв из-под завалов, погибли при исполнении служебных обязанностей; более 209 учителей и работников образования и 144 сотрудника Организации Объединенных Наций также погибли в ходе конфликта в Газе.

С 7 октября 2023 года в результате израильских военных атак на Газу было ранено более 55 243 палестинцев, большинство из которых женщины и дети. Распространенными травмами являются ожоги и ампутации, причем около 1000 детей лишились одной или обеих ног. Поступают сообщения о том, что израильские войска используют белый фосфор в густонаселенных районах Газы: по данным Всемирной организации здравоохранения, даже небольшое количество белого фосфора может вызвать глубокие и сильные ожоги, проникающие даже через кости и способные возобновляться после оказания первой помощи. Поскольку на севере Газы не осталось ни одной действующей больницы, раненые вынуждены ждать смерти, не имея возможности обратиться за хирургической или медицинской помощью, кроме первой, и медленно умирать от полученных травм и инфекций.

Ещё до последнего нападения палестинцы в Газе страдали от тяжелых травм, полученных в результате предыдущих атак: 80% палестинских детей подверглись интенсивным бомбардировкам. Они страдали от эмоциональных расстройств, ночного энуреза (79%) и реактивного мутизма (59%), а также совершали акты членовредительства (59%) и имели суицидальные мысли (55%). Одиннадцать недель непрекращающихся бомбардировок и перемещений неизбежно привели к дальнейшему увеличению числа пострадавших, в частности, среди десятков тысяч палестинских детей, потерявших, по меньшей мере, одного родителя, и тех, кто остался полным сиротой.

Во время проводимой Израилем военной кампании Израиль подвергает палестинцев Газы жестокому, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению. Большое количество палестинских гражданских лиц, включая детей, были арестованы, им завязывали глаза, заставляли раздеться догола и стоять на улице на холоде, после чего насильно погружали в грузовики и увозили в неизвестные места. Многие палестинские заключенные, которые были освобождены, сообщают, что подвергались пыткам и жестокому обращению, включая лишение пищи, воды, крова и доступа к туалетам. Фотографии изуродованных и сожженных трупов, а также видеозаписи нападений израильских солдат, представленные как «эксклюзивный контент из сектора Газа», распространяются в Израиле на Telegram-канале «72 девственницы» без цензуры.

1 декабря 2023 года - в день окончания временного восьмидневного перемирия между Израилем и ХАМАС - Израиль начал сбрасывать листовки, призывающие палестинцев покинуть южные районы, куда им ранее было предложено бежать. Как заявил Специальный докладчик ООН по вопросу о правах человека внутренне перемещенных лиц, «Израиль отказался от обещаний безопасности, данных тем, кто подчинился его приказу эвакуироваться из северной части Газы два месяца назад. Сегодня они снова подверглись насильственному перемещению вместе с населением южной части Газы». Израиль также опубликовал в Интернете подробную карту, на которой сектор Газа разделен на сотню небольших районов. Она явно предназначена для информирования об израильских приказах об эвакуации. Однако, как отмечает УКГВ, «в публикации не указано, куда люди должны эвакуироваться».

По словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, «Многие из наших автомобилей и грузовиков были уничтожены или брошены после вынужденной и поспешной эвакуации с севера, но израильские власти не разрешили использовать дополнительные грузовики в Газе. Это серьезно затрудняет операцию по оказанию помощи. Доставка грузов на север крайне опасна из-за продолжающегося конфликта, неразорвавшихся боеприпасов и сильно поврежденных дорог». Повсеместные перебои со связью делают практически невозможным координацию распределения помощи, информирование людей о том, как её получить, и возобновление коммерческой деятельности. «Полки пусты, кошельки пусты, желудки пусты». Во всей Газе работает только одна пекарня.

Генеральный комиссар БАПОР описывает «отчаявшихся, голодных и запуганных людей», которые теперь «останавливают грузовики с гуманитарной помощью, забирают еду и тут же ее съедают».

По данным Всемирной продовольственной программы, на одного человека в день приходится всего 1,5-1,8 литра чистой воды для всех целей (питье, мытье, приготовление пищи, гигиена). Эта цифра намного ниже нормы потребления воды в зоне чрезвычайной ситуации, равной 15 литров в день в условиях «войны или голода» или минимальной «нормы выживания», равной 3 литрам в день.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в среднем на каждые 4500 человек приходится только один душ. В приютах БАПОР на 486 человек приходится в среднем один туалет, а в других местах, где люди ищут убежище, туалеты часто вообще отсутствуют.

На медицинские центры в Газе было совершено более 238 нападений. Лишь 13 из 36 больниц и 18 из 72 медицинских центров все ещё действуют, причем некоторые из них практически не работают. Израильская армия наносит удары по генераторам, солнечным батареям и другому оборудованию больниц.

В качестве объектов нападения израильская армия выбрала генераторы, солнечные батареи и другое оборудование, например, кислородные станции и резервуары с водой.

Кроме того, под обстрел попадают машины скорой помощи, медицинские конвои и сотрудники служб быстрого реагирования. Было убито 311 медицинских работников (в среднем по 4 человека в день), 344 человек, в числе которых, по меньшей мере, 22 работника системы здравоохранения, погибли при исполнении служебных обязанностей.

Израиль превратил в руины главную публичную библиотеку города Газа. Также были повреждены или уничтожены бесчисленные книжные магазины, издательства, библиотеки и сотни учебных заведений. Израиль нанес удары по каждому из четырех университетов Газы, включая Исламский университет.

Израиль повредил или полностью разрушил около 318 мусульманских и христианских религиозных объектов, уничтожив культовые объекты, где палестинцы совершали богослужения на протяжении многих поколений. Среди них Большая мечеть Омари, первоначально византийская церковь пятого века, достопримечательность истории, архитектуры и культурного наследия Газы, место поклонения христиан и мусульман на протяжении более чем 1000 лет. Израильские ракеты также нанесли ущерб церкви Святого Порфирия, основанной в 425 году нашей эры и считающейся третьей старейшей христианской церковью в мире.

Признания ведущих израильских деятелей

Редко кто из организаторов геноцида заранее заявляет о своих намерениях. Однако Южная Африка собрала 6 страниц высказываний. На предварительных слушаниях Израиль утверждал, что это всего лишь политические речи и риторика, и что никто из цитируемых деятелей не пытался воплотить их в жизнь. Но мы будем судить об этом на основании упомянутых выше фактов.

Выступая в Кнессете, Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал войну «борьбой между детьми света и детьми тьмы, между человечностью и законом джунглей». Позже он заявил своим солдатам: «Вы должны помнить, что сделал с вами Амалик», - сказано в нашей Библии. И мы это помним. В Библии сказано: «Теперь иди и порази Амалика, и истреби всё, что у него; и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла».

На пресс-конференции президент Исаак Герцог сказал: «Вся нация несет ответственность. Эта болтовня о том, что мирные жители не знают и не участвуют в этом, не соответствует действительности. Это абсолютная ложь. ...и мы будем бороться, пока не сломаем им хребет».

Министр обороны Йоав Галлант в «Обновленной информации о ситуации» от 9 октября 2023 года заявил, что Израиль «ввел полную блокаду Газы (...) Нет электричества, нет еды, нет воды, нет топлива. Все закрыто. Мы воюем с человекообразными животными и действуем соответственно».

Вице-спикер Кнессета и член комитета по иностранным делам и безопасности Ниссим Ватури написал 7 октября 2023 года в Твиттере: «Теперь у всех нас есть общая цель: стереть сектор Газа с лица земли».

Выводы Южной Африки

Южная Африка призывает принять срочные меры для немедленного прекращения массовых убийств. В частности, она призывает:

(1) Государство Израиль немедленно приостановит свои военные операции в Газе и против неё.

(2) Государство Израиль обеспечит, чтобы любые нерегулярные военные или вооруженные формирования, которые могут направляться, поддерживаться или находиться под его влиянием, а также все организации и лица, которые могут находиться под его контролем, управлением или влиянием, не предпринимали никаких действий в поддержку военных операций, упомянутых в вышеуказанном пункте (1).

(3) Южно-Африканская Республика и Государство Израиль, в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, в отношении палестинского народа принимают все разумные меры по предотвращению геноцида.

(4) Государство Израиль, в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, в отношении палестинского народа как группы, находящейся под защитой Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, воздерживается от действий, подпадающих под действие статьи II Конвенции.

(8) Государство Израиль представит Суду доклад о мерах, принятых во исполнение настоящего постановления, в течение одной недели с даты настоящего постановления, а затем через промежутки времени, какие установит Суд, вплоть до принятия решения. Окончательное решение по данному вопросу выносит Суд.