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Румынский военный эксперт объяснил, как Пакистану удалось сбить индийский МиГ-21

Сергей Игнатьев

Румынский военный эксперт Валентин Василеску считает, что у индийской авиации не старые самолеты, а неумелое руководство. По его словам, даже с американским F-35 исход воздушного боя с Пакистаном был бы таким же.

Сеть Вольтер | Москва (Россия)
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Василеску отметил, что после крушения индийского МиГ-21 «Бизон» во время воздушного боя с Пакистаном, Сеть заполонили различные высказывания псевдоэкспертов о том, что Индии необходимо заменить свои старые самолеты на американские F-16. По мнению эксперта, если бы индийская авиация была вооружена французским Rafale или хоть даже американским F-35, то результат все равно был бы тем же, поскольку руководство ВВС Индии допустило целый ряд грубых нарушений. И причина такого провала кроется не в возможностях МиГ-21 и его оружия или в подготовке индийских пилотов.

Пакистан в ходе авиаудара руководствовался современной тактикой ведения воздушных операций. Первой волной были запущены несколько малоэффективных самолетов, таких как Mirage-3 и JF-17 Thunder, которые исполнили роль «приманки» для индийских истребителей. Пакистанские летательные аппараты втянули два МиГ-21 в воздушный бой, а после развернулись в обратном направлении. Таким образом, F-16, которые шли второй волной, оказались в оптимальных условиях для запуска управляемых ракет класса «воздух—воздух» AIM-120C-5: в 50 километрах от цели.

По словам Василеску, индийским генералам, если они хотели чему-то научиться, следовало тщательнее следить за маневрами российских войск во время учений «Восток», где отрабатывался этот же сценарий действий. Подобное использование «приманок», как отмечает эксперт, вообще впервые было продемонстрировано израильской авиацией в 1982 году во время операции «Медведка 19», в ходе которой было уничтожено почти 80 сирийских истребителей.

Василеску удивляется, как индийское командование смогло так провалить этот воздушный бой после практически идеальной наступательной операции в Кашмире. Индийские войска сначала нейтрализовали американскую мобильную РЛС AN/TPS-77, после чего Mirage 2000 атаковал позиции группировки «Джаиш-е-Мухаммад», ответственную за нападение индийской военной автоколонны.

Эксперт уверен, что провала можно было бы избежать. По его словам, Индия обладает куда более мощными средствами радиоэлектронной борьбы. В частности, на вооружении индийской авиации используются самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления – российский А-50 и индийская «Нетра» (ERJ-145I). Такие аппараты во время конфликта играют роль воздушного командного пункта. ДРЛО, оснащенные куда более мощным и эффективным оборудованием, чем у истребителей, могут «нейтрализовать» ракеты класса «воздух-воздух» и ослепить самолеты противника.

«Если бы Индия использовала такие самолеты 27 февраля, то пакистанские F-16 были бы заблокированы и не смогли бы запустить свои ракеты», – заявил Василеску.

«Ослепленные» F-16 стали бы легкой мишенью для МиГ-21. Однако индийское командование почему-то решило действовать совсем иначе.

 
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Источник : « Румынский военный эксперт объяснил, как Пакистану удалось сбить индийский МиГ-21 », Сергей Игнатьев , Сеть Вольтер, 10 марта 2019, www.voltairenet.org/article205586.html

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