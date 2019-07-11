Voltaire İletişim Ağı

Birleşik Krallık/İran: « Grace 1» ve « British Heritage »

Voltaire İletişim Ağı
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İran’a ait Panama bandıralı petrol tankeri Grace 1, 4 Temmuz 2019 günü Cebelitarık açıklarında Royal Navy tarafından alıkonuldu. Bu operasyon boğazlarda seyrüsefer özgürlüğünü güvence altına alan uluslararası hukuku ihlal etmektedir.

- Birleşik Krallık eylemini, Avrupa Birliği’nin (hala üyesi olmayı sürdürdüğü) koyduğu yasağa rağmen İran’ın Suriye’ye petrol naklettiğine ilişkin şüphelere dayandırmaktadır.
- ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bu operasyonu « muhteşem bir haber » olarak niteledi.
- İran « korsanlık eylemini » kınadı.
- İspanya (Cebelitarık’taki kolonisi üzerinde İngilizlerin meşruluğunu tanımayan) ABD talimatıyla (ki Londra bunu yalanladı) gerçekleştirilen operasyonu kınadı ve « operasyonun egemenliği üzerindeki etkilerini incelediğini » bildirdi.

Devrim Muhafızları eski komutanı Muhsin Rızai, ülkesini bir İngiliz gemisine karşı benzer bir eylemle misillemede bulunmaya çağırdı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 10 Temmuz’da televizyonda yaptığı konuşmada onunla aynı fikirde olduğunu ortaya koydu.

Birkaç saat sonra, Devrim Muhafızları’na ait dört bot, BP’ye ait bir İngiliz gemisi olan British Heritage’ı Hürmüz Boğazında durdurdu. Gemi alıkonulmadı ve uluslararası hukuk ihlal edilmedi, sadece bunun yapılacağı tehdidinde bulunuldu. Gemiye eskort eden İngiliz HMS Montrose firkateyninin muharebeye hazır olduğunu açıklamasından sonra, petrol tankerinin yoluna devam etmesine izin verdiler.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Birleşik Krallık/İran: « Grace 1» ve « British Heritage »”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 11 Temmuz 2019, www.voltairenet.org/article206979.html

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