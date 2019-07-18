Voltaire İletişim Ağı

ABD ve İsrail, işgal altındaki Suriye’nin petrolünü yağmalayacak

Voltaire İletişim Ağı
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ABD, Suriye’nin kuzeyinde bulunan Kürt paralı askerlerine buradaki petrolü işletme ve İsrail’e satma izni verdi.

Lübnan’ın Al-Akhbar gazetesi, İsrailli iş insanı Mordeşayi Kahana’nın istifa mektubunu yayınladı. İlk başta, kukla « Rojava » hükümetinin sözcüsü bu haberi yalanladı. Ardından Kahana, bir İsrailli olarak değil ama ABD’li olarak hareket ettiğini vurgulayarak, bu haberi İsrail basınında (ama ABD değil) doğruladı. Dahası, eğer durum böyleyse, Pentagon, herhangi bir işgalci gücün işgal ettiği ülkenin kaynaklarını yağmalamasını (daha önce IŞİD ve Türkiye’nin yaptığı gibi) yasaklayan Cenevre Konvansiyonunu ihlal ediyor demektir.

Her ne kadar keşfedilen hidrokarbür rezervleri tüm Suriye’yi kapsasa da, faal durumdaki petrol kuyularının %90’ı ABD ve Fransız birliklerinin işgali altındaki bölgede yer almaktadır.

« Rojava », Suriye topraklarında bulunan ve 1919 King-Crane Komisyonu tarafından tahsis edilen 1920’deki Sevr Antlaşması tarafından onaylanan alanın dışında kalan bir sözde-Kürdistan’dır. Batı’nın Suriye’ye yönelik saldırısı boyunca, ABD, Hıristiyan ve Arap nüfusunu kovarak ve Türkiye ve Irak’taki Kürtlerin göçünü teşvik ederek etnik temizlik yaptı.

Mordeşayi Kahana, 2011’deki Batı saldırısı sırasında Suriyeli Yahudilerin göçüne katıldı. Senatör John McCain’in Suriye seyahatlerini finanse etti ve ülkedeki sinagogları onardı.

Lübnan basınına göre, İsrail’in İsrail-Suriye sınırında bir tampon bölge oluşturulmasına ilişkin programının sorumlularından biriydi. Ülkenin Kuzeyindeki « Kürdistan » örneğinden hareketle, Suriyeli Tuğgeneral Haldun Zeyneddin’in önderliğinde bir « Dürzistan » oluşturulması söz konusuydu. Ancak bu proje, işbirlikçilerin hatası nedeniyle hiçbir zaman gerçekten işe yaramadı.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “ABD ve İsrail, işgal altındaki Suriye’nin petrolünü yağmalayacak”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 18 Temmuz 2019, www.voltairenet.org/article207060.html

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