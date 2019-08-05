2 августа с истечением шести месяцев с момента инициирования Вашингтоном процедуры выхода из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности, заключенного в 1987 году, его действие прекратилось для всех его сторон. Это США, Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина.

Таким образом, перестал существовать Договор, который имел во многом ключевое значение для выстраивания региональной и глобальной архитектуры безопасности. В ходе выполнения ДРСМД в арсеналах сторон были ликвидированы целых два класса ядерных вооружений: баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности и меньшей дальности. Кроме того, были уничтожены их пусковые установки, связанные с ними вспомогательные сооружения и оборудование.

С ликвидацией Вашингтоном ДРСМД нанесен тяжелый удар по создававшейся в течение десятилетий системе контроля над вооружениями. Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности.

Вина за это целиком и полностью на американской стороне. Именно США стали «могильщиками» ДРСМД, запустив и завершив процедуру своего одностороннего выхода из него. Между тем Россия последовательно и до самого последнего момента выступала в пользу его сохранения. Соответственно, утверждать, как это делают некоторые официальные лица за рубежом, а также отдельные СМИ, что наша страна тоже вышла из Договора и разделяет с американцами ответственность, абсолютно некорректно.

Россия сделала максимум возможного для спасения ДРСМД. За последние годы, как только в политике США обозначилась тенденция к отходу от этого соглашения, мы неоднократно пытались вывести американцев на конструктивный разговор. Для урегулирования имевшихся встречных претензий нами был предложен ряд инициатив, реализация которых позволила бы сохранить Договор. При этом с российской стороны была проявлена транспарентность, выходящая за рамки его требований.

Однако все наши усилия были проигнорированы или заблокированы Вашингтоном. К сожалению, истинная цель США состояла вовсе не в сохранении ДРСМД, а в том, чтобы избавиться от установленных этим Договором запретов и ограничений на наращивание американского ракетного потенциала. Американцы целенаправленно вели дело к тому, чтобы максимально развязать себе руки, продвинуться к возможности использования неограниченного спектра военных инструментов для оказания силового давления на любых противников и оппонентов повсюду в мире.

Для прикрытия своих действий, изначально направленных на денонсацию ДРСМД, США преднамеренно создали вокруг него практически неразрешимый кризис. Вместо профессионального предметного обсуждения проблемных вопросов, на чем настаивали мы, они пошли на резкое обострение ситуации. В качестве «дымовой завесы» против нас была развернута ничем не обоснованная и безответственная пропагандистская кампания. В Вашингтоне постарались всё исказить и повернуть дело так, будто США отказываются от Договора из-за действий России.

Накануне даты прекращения действия ДРСМД американцы предприняли еще одну неуклюжую попытку оправдаться, опубликовав 30 июля на сайте Госдепартамента так называемую «фактологическую справку» с абсолютно передернутыми «фактами». Она стала очередным пропагандистским вбросом откровенной лжи, имеющим мало общего с действительностью.

Реальность же такова, что за все годы обсуждений проблематики ДРСМД никаких доказательств российских нарушений Договора американцами так и не было предъявлено. Тем не менее, США ультимативно заявили, что вернутся к его выполнению и останутся в нем, только если Россия проверяемым образом уничтожит все свои ракеты с индексом «9М729», которые якобы подпадают под запрет, их пусковые установки и вспомогательное оборудование, а также согласится на последующие инспекции. Понятно, что такая постановка вопроса для нас оказалась неприемлемой.

Хочу еще раз заявить, что крылатая ракета наземного базирования «9М729», существования которой мы никогда не скрывали, не разрабатывалась и не испытывалась на запрещенную дальность. Со дня вступления ДРСМД в силу Россия сохраняла полную приверженность Договору. Решительно отвергали и отвергаем выдвигаемые США обвинения, ничем – абсолютно ничем – не подтвержденные, а являющиеся исключительно голословными измышлениями.

На деле именно США так и не предприняли необходимых действий по устранению нарушений ими обязательств по Договору. В первую очередь речь идет о развертывании на суше пусковых установок «Мк-41», с которых можно запускать ударные крылатые ракеты, что запрещено Договором. Не произошло никаких подвижек и по так называемым «ракетам-мишеням», запускаемым американцами с земли для испытания своей системы ПРО, но аналогичным по характеристикам баллистическим РСМД. То же относится к использованию Пентагоном ударных беспилотных летательных аппаратов, полностью подпадающих под содержащееся в Договоре определение «крылатая ракета наземного базирования».

Вашингтон давно встал на путь разрушения ДРСМД и, в конечном счете, добился этого. Мы видим, что США стремятся к ликвидации всех не устраивающих их по тем или иным причинам международных соглашений.

Уничтожение ДРСМД, которое по масштабу деструктивных последствий сопоставимо с выходом США в 2002 году из Договора по ПРО, означает, что демонтаж Вашингтоном существующей системы контроля над ракетно-ядерными вооружениями продолжается и ускоряется.

Эта опасная тенденция сопровождается заявлениями американских официальных лиц о готовности наращивать ядерные вооружения. В эту же канву укладывается создаваемая администрацией США неопределенность вокруг дальнейшей судьбы последнего российско-американского ограничительно-верификационного механизма в ракетно-ядерной сфере – Договора о СНВ, действие которого заканчивается в феврале 2021 года.

В условиях новых угроз, генерируемых США, мы, разумеется, будем принимать исчерпывающие меры по обеспечению собственной безопасности. При этом, как было объявлено Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным 2 февраля, наша страна не станет размещать наземные ракеты средней и меньшей дальности в Европе или других регионах, пока там не появятся американские вооружения данного класса.

Призываем Вашингтон проявить ответственность и, последовав примеру России, отказаться от развертывания создаваемых американцами систем средней и меньшей дальности, о чем активно заговорили в Пентагоне. По-прежнему открыты к равноправному и конструктивному диалогу с США по тематике РСМД и другим вопросам стратегической стабильности на основе уважения друг друга и взаимного учета интересов. Возобновленный 17 июля в Женеве в межведомственном формате российско-американский консультационный процесс по проблематике контроля над вооружениями с упором на их ракетно-ядерную составляющую должен быть продолжен.

Спасибо за внимание.

Готов ответить на возможные вопросы.