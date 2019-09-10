Türkiye’den gelen mülteciler sorununun geri dönüşü

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 22 Temmuz 2019’da TGRT kanalında Avrupa Birliği ile varılan göçmen mutabakatının askıya alındığını açıkladı [1].

Frontex, Ağustos ayında Türkiye’den Yunanistan’a geçen sığınmacıların sayısında belirgin bir artış olduğunu tespit etti. 7 500 kişiyi ağırlamak için öngörülen Moria mülteci barınma merkezi bugün tamamen dolmuş durumdadır ve 15 000’den fazla yeni gelen mülteciyi barındırmaktadır. Eylül ayı başından beri, 13 bot Midilli adasına 530 göçmeni çıkarttı v.s.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Eylül’de, Ankara’da AKP’nin bir bölgesel mitinginde yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’nin Türkiye’deki sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması için taahhüt ettiği mali yardımın bir bölümünü ödemediğini açıkladı ki bu Birlik tarafından yalanlandı. Altı ayda bir ödenen 1 milyar dolar Birliğin bütçesinde yer almamaktadır. Dolayısıyla kimin ödediğini ve ödeyip ödemediğini bilmemiz imkansızdır.

Türkiye’ye göre, milyonlarca Afgan, Irak ve Suriyeli mülteci yıllık 4 milyar dolarlık bir yük oluşturmaktadır. Bu rakam çoğunlukla düşük ücret aldıkları sanayi üretiminde çalışanların gelirlerini hesaba katmamaktadır. Avrupa Birliği’nin gerçekleştirdiği ödemeler gerçekte Suriye’deki savaşın finansmanında kullanılmaktadır. Suriye’deki harekat sahnesi çevresinde bir bölgesel mutabakata varıldığı bir anda sığınmacılar sorunun yeniden gündeme gelmesi Ankara’nın Avrupa Birliği üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığı anlamına gelmektedir.