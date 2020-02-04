Вопрос о международном праве впервые был поставлен в 1899 г. на Гаагской конференции, и речь тогда шла о предупреждении войн путём третейских судов. Когда Британская империя предоставила подмандатной Палестине самостоятельность, и разразился арабо-израильский конфликт, международное право не могло быть применено, так как ни палестинского, ни еврейского государства в то время не существовало. Поэтому наспех были составлены противоречивые правила, которые ошибочно мы до сих пор принимаем за непреложные.

Принципы, которые государства, основавшие ООН, в числе которых Сирия, разработали при разделе Палестины, были отклонены обеими сторонами. Когда ишув в одностороннем порядке провозгласил независимость Израиля и сразу же приступил к этническим чисткам (Накба), ООН признала новое государство, но направила туда графа Фолка Бернадотта для проверки реального состояния дел. Последний сообщил о совершённых Израилем преступлениях и потребовал урезать две третьих территории, присвоенной ишувом, но был убит Ицхаком Шамиром, прежде чем представить свой доклад в Нью-Йорке. С тех пор было принято 700 резолюций Генеральной Ассамблеи ООН и 100 резолюций Совета безопасности, однако конфликт до сих пор так и не прекратился, и никакого решения не предвидится.

Президент Трамп намерился решить эту задачу, что под стать квадратуре круга, до окончания своего мандата. После избрания его считали сторонником Израиля, тогда как на самом деле он человек дела, и действует в духе нового времени.

Он исходит из следующей констатации:

Израиль на незаконно занятой в 1948 г. территории осуществил генетическую чистку. В 1967 г. он развязал войну и выиграл её.

Палестинцы в 1970 г. вели войну против Иордании, в 1973 г. против Израиля, в 1975 г. против Ливана, в 1990 г. против Кувейта и в 2012 г. против Сирии.

Все эти войны они проиграли, но никаких выводов так не сделали.

После того, как Ясер Арафат, отказавшись признать решения Мадридской конференции, отклонил проект двунационального государства, обеспечивающего арабам и евреям равные права, и нарушил план раздела, подписав Ословское соглашение, переговоры зашли в тупик. Принцип «двух государств», предложенный Ицхаком Рабином, поддерживавшим южноафриканский апартеид, состоит в создании для палестинцев подобия бандустана, который Джимми Картер назвал «израильским апартеидом».

Разработав мирный план, Дональд Трамп принимается в течение двух лет претворять его в жизнь.

6 декабря 2017 г. он признёт Иерусалим столицей Израиля, не уточнив его границ и напрасно надеясь на то, что Палестинская администрация переедет из Рамаллы в Восточный Иерусалим.

Он прекращает финансировать БАПОР с тем, чтобы международное сообщество не могло больше поддерживать сложившуюся ситуацию. А это вызвает ярость Палестинской администрации и разрыв дипломатических отношений между Рамаллой и Вашингтоном.

Потомок народа, укравшего земли у индейцев, он признаёт завоевание Израилем сирийских Голан, надеясь вступить в переговоры с Дамаском, но 193 страны его осуждают.

Он организует тайные переговоры между Израилем и ХАМАС, по результатам которых содержание чиновников Сектора Газа было возложено на Катар.

Документ, опубликованный Вашингтоном на этой неделе, не может быть принят, так как обе партии его не поддержали (стр. 10). Предложенный план рассчитан на четыре года, то есть затрагивает второй президентский мандат. Следовательно, он служит целям предстоящей избирательной кампании, и окончательным мирным планом не является.

Однако, вместо того, чтобы охать и протестовать, лучше было бы понять, куда клонит Вашингтон, раз уж мы отказываемся признать суверенитет Израиля на Голаны.

Дональд Трамп деловой человек. Он выложил на стол неприемлемый план с тем, чтобы добиться малого, но идти к миру. Он последователь президента Эндрю Джексона, который с индейцами вместо войн вступал в переговоры. Правда, соглашение, которое он подписал с чероки, армия саботировала, что привело к жестокому эпизоду на Дороге слёз. Сегодня чероки – единственный коренной народ Америки, выживший после европейской иммиграции.

Публикация этого документа представляет собой ловушку, в которую, опустив голову, попал Беньямин Нетаньяху. Он тут же на все лады принялся расхваливать этот план, так что затмил своего конкурента генерала Бени Ганца. И промахнулся. Все страны арабской Лиги, включая Катар, который задействован в секретном плане, выступили против. Усилия, которые Израиль в течение нескольких лет тратил на то, чтобы разбить арабское сопротивление, опираясь на Саудовскую Аравию, Катар, Иорданию и Оман, оказались бесплодными.