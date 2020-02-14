Voltaire İletişim Ağı

Lübnan’daki gösteriler ve Türkiye

Voltaire İletişim Ağı
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Lübnan güvenlik kaynakları, hükümet karşıtı gösterilerin birçoğunun Lübnan’daki Müslüman Kardeşler’in siyasi partisi olan Cemaat-i İslamiye aracılığıyla Türkiye tarafından yönlendirildiğini bildirmektedir.

Cemaat-i İslamiye, 1952 yılında Suriyeli Müslüman Kardeşler’in Beyrut’ta sürgünde bulunan genel danışmanı Mustafa Sibai tarafından kuruldu. Örgüt o dönem İsviçreli bankacı François Genoud (Joseph Goebbels’in vasiyetine göre mirasını yöneten), bugün ise Türk devleti tarafından finanse edilmektedir.

Cemaat-i İslamiye’nin gösterilerin başlangıcında Güney sahil ve Trablusşam’daki Ayşe Bakkar Cami yollarının kesilmesini örgütlediği belirtiliyor. Örgütün özellikle, Trablusşam’daki el-Nur meydanı gösterilerini örgütleyen ve güçlü bir altyapıya sahip yeni kurulan Şehrin Muhafızları (Hurras el-Medine) grubunun ardına gizlendiği söyleniyor.

El-Nur meydanında IŞİD’in sancağı iki yıl boyunca dalgalanmıştı.

Çeviri
Osman Soysal

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Lübnan’daki gösteriler ve Türkiye”, Tercüme Osman Soysal, Voltaire İletişim Ağı , 14 Şubat 2020, www.voltairenet.org/article209200.html

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