Die pakistanische Bevölkerung erhebt sich gegen ihre Armee und ihr politisches Personal. Überall bilden sich Demonstrationen zur Unterstützung des ehemaligen Premierministers Imran Khan, der gerade freigelassen wurde, aber Gegenstand von hundert Gerichtsverfahren ist.

Wer ist Imran Khan?

Imran Khan stammt aus einer illustren paschtunischen Familie. Er stammt durch seinen Vater von einem indischen General und Gouverneur von Punjab und durch seine Mutter von einem Sufi-Meister ab, der das Paschtu-Alphabet erfunden hat. Er hat in Lahore und dann in England, in Oxford, studiert. Er spricht Saraiki, Urdu, Paschtu und Englisch. Es ist Cricketspieler, die wichtigste Sportart in Pakistan. Er war 1992 Kapitän der Nationalmannschaft und schaffte es, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. In den Jahren 1992-96 widmete er sich ausschließlich philanthropischen Aktivitäten und eröffnete mit dem Geld seiner Familie ein Krebskrankenhaus und eine Universität. 1996 trat er in die Politik ein und gründete das Pakistan Justice Movement (PTI). Er gewann 2018 einen Sitz in der Nationalversammlung, war aber der einzige gewählte Vertreter seiner Partei.

Imran Khan ist nicht Politiker, wie alle anderen. Er vertritt die Herangehensweise von Mohamed Iqbal (1877-1938), dem geistigen Vater Pakistans. Er beabsichtigte mit der religiösen Unbeweglichkeit des Islam zu brechen und einen Interpretationsversuch zu unternehmen, aber er blieb ein Gefangener der gemeinschaftlichen und rechtlichen Auslegung des Islam. Seinen Weg fand Imran Kahn erst durch die Entdeckung des iranischen Philosophen und Soziologen Ali Shariati, der mit Jean-Paul Sartre und Frantz Fanon befreundet war [1]. Der im Westen unbekannte Shariati schlug seinen Schülern vor, die Gebote des Islam durch ihre Anwendung zu bewerten, und nur diejenigen beizubehalten, die sie für nützlich hielten. Er selbst beschäftigte sich mit einer Umdeutung des Islam, die die jungen Iraner faszinierte. Er lehnte sich gegen das Regime von Schah Reza Pahlevi auf und unterstützte Ayatollah Ruhollah Khomeini, der sich damals im Exil befand und von allen iranischen Geistlichen einstimmig als Ketzer angesehen wurde. Er wurde 1977 von der Geheimpolizei des Schahs, der Savak, in England ermordet, kurz bevor Khomeini in sein Land zurückkehrte. Er war es also, der wirklich die iranische Revolution förderte, aber er hat sie nie erlebt.

Imran Khan ist also ein Sunnit, der einen schiitischen Philosophen bewundert. Er beabsichtigt sein Land zu modernisieren, nicht indem er dessen religiöse Traditionen ausrottet, sondern im Gegenteil, indem er versucht, sie auszuwählen, um nur das Beste zu bewahren. Er ist außerordentlich offen und tolerant in einem Land, das als erstes der Welt von der ägyptischen Bruderschaft der Muslimbrüder regiert wurde, einer sektiererischen politischen Partei, die dem britischen MI6 unterstand [2]. Wie Ali Shariati ist er ein Revolutionär im edlen Sinne des Wortes und ein Antiimperialist. In seinem politischen Leben wird er nie aufhören, den Würgegriff der Angelsachsen auf sein Land anzuprangern. Er wird daher logischerweise zum Schreck der britischen und amerikanischen Imperialisten werden.

Als Präsident Barack Obama behauptete, Osama bin Laden in Pakistan getötet zu haben [3], beschuldigte die pakistanische politische Klasse die Armee, den Staatsfeind Nr. 1 der Vereinigten Staaten geschützt zu haben. Pakistan hat theoretisch ein ziviles Regime, aber es wurde von zahlreichen Militärputschen erschüttert. Die Armee, die die einzige wirksame Verwaltung ist, hat nach und nach die Kontrolle über viele Wirtschaftssektoren übernommen. Während des Krieges in Afghanistan unterstützte sie im Auftrag der CIA die afghanischen Mudschaheddin und natürlich die arabischen Kämpfer von Osama bin Laden. Um sie wieder in die Schranken zu weisen, organisierte die Zivilmacht die "Memorandum-Affäre". Ein geheimes Dokument, vom Wall Street Journal wiederholt, wurde Berichten zufolge an den Vorsitzenden der US-Generalstabschefs, General Mike Mullen, geschickt, um einen neuen Putsch in Pakistan zu verhindern. Imran Khan gehört weder zum Lager der Armee noch zum Lager der politischen Klasse. Er fordert vorgezogene Neuwahlen. Er glaubt kein Wort, weder das der US-Version, noch jenes der Armee, noch das der Politiker. Er setzt sich sowohl gegen Korruption als auch gegen die Unterwerfung unter die Vereinigten Staaten ein, zwei Themen, die beide pakistanischen Lager betreffen. In wenigen Monaten trat seine Partei aus dem Schatten und seine Rede eroberte sein Volk. Er bildete eine Koalition und wurde 2012 Premierminister.

Ein Premierminister des Bruches

Inspiriert durch das Beispiel von Mohammed, als dieser Staatsoberhaupt war, schuf er ein kostenloses Gesundheitsprogramm in Punjab, eröffnete Unterkünfte für Obdachlose und führte ein Sozialhilfe- und Armutsbekämpfungsprogramm ein.

Er gerät in Konflikt mit den Islamisten von Tehreek-e-Labbaik Pakistan, die die Todesstrafe gegen Gotteslästerer fordern. Während des Anschlags auf die ehemaligen Räumlichkeiten von Charlie-Hebdo in Paris und später der Ermordung des Lehrers Samuel Paty [4] in Conflans-Sainte-Honorine, griff er den französischen Präsidenten Emmanuel Macron an, der die durch diese Verbrechen provozierten Angriffe auf den Islam gerechtfertigt hatte. Am Ende, nachdem er ein wackeliges Abkommen mit den Fanatikern von Tehreek-e-Labbaik Pakistan ausgehandelt hatte, verbot er diese Bewegung schließlich.

Als Symbol seiner Aufgeschlossenheit baute er den Kartarpur-Korridor, der es indischen Sikhs [5] ermöglicht, zum Schrein ihres Gründers Guru Nanak, 5 Kilometer innerhalb von Pakistan gelegen, zu pilgern. Aber die indische Regierung öffnet keinen gleichwertigen Korridor, um pakistanischen Sikhs zu erlauben, nach Dera Baba Nanak, in Indien, zu pilgern.

Trotz des Fortschritts des chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridors zwang ihn die Situation, den Internationalen Währungsfonds (IWF) um Hilfe zu bitten. Wie üblich fordert dieser neoliberale Strukturreformen. Das Ergebnis ist ein Rückgang des Lebensstandards und eine Rückkehr in die Armut. Er begab sich nach Russland, als es gerade militärisch gegen die "integralen Nationalisten" in der Ukraine intervenierte. Wir erinnern darauf, dass Stepan Bandera zu Beginn des Kalten Krieges mit der Muslimbruderschaft zusammengearbeitet hat. Sofort intervenierten die Vereinigten Staaten politisch in Pakistan, um die Regierung von Imran Khan zu stürzen. Nach einem ersten Versuch stimmten die Parlamentarier für einen Misstrauensantrag und entließen den Premierminister.

Ein unberechenbarer Oppositionsführer

Imran Khan, der in der Nationalversammlung eine sehr kleine Minderheit, in der Bevölkerung jedoch eine Riesenmehrheit repräsentiert, wird zum Führer der Volksopposition. Sein Nachfolger als Premierminister ist Shehbaz Sharif, Bruder des ehemaligen Premierministers Nawaz Sharif. Die Sharif-Dynastie ist in viele Finanzaffären verwickelt, die in den Panama Papers aufgedeckt wurden. Sie hat eine Reihe von Offshore-Gesellschaften, die sie benutzt hat, um Steuerhinterziehung zu organisieren. Nawaz Sharif wurde zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, dann in einem anderen Fall zu weiteren 7 Jahren Gefängnis, bevor er ins Exil nach London ging. Shehbaz Sharif war unterdessen während der Diktatur von General Pervez Musharraf nach Saudi-Arabien ins Exil gegangen.

Am 3. November 2022 wurde ein Attentat gegen ihn organisiert, das einen Toten und drei Verwundete verursacht, darunter Khan selbst, der am Bein verletzt wurde. Er beschuldigt Premierminister Shehbaz Sharif, den Anschlag angeordnet zu haben. Laut einem Video nannte einer der beiden Schützen als Motiv die Tatsache, dass Khan während des Gebets Musik spielte und dass er zugestimmt hätte, mit Israel, einer "Kafir" (Ungläubigen) Nation, zu verhandeln. Dieser Schütze ist Mitglied von Tehrik-e-Labbaik Pakistan. In Wirklichkeit war Pakistans Annäherung an Israel unter Imran Khan das Ergebnis des günstigen Drucks Saudi-Arabiens.

Der in den USA lebende Journalist Ahmad Noorani beschuldigt auf seiner Website General Qamar Javed Bajwa, der gerade als pakistanischer Stabschef in den Ruhestand getreten ist. Mit Belegen behauptet er, dass er und seine Familie in den letzten sechs Jahren beträchtlich reich geworden sind. Imran Khan verlangt dann, dass das, was er gestohlen hat, beschlagnahmt wird und wirft die Frage nach der Macht der Armee auf: einer Institution, die das Land verteidigt, aber die auch eine undurchsichtige wirtschaftliche Rolle spielt.

Die Sharif-Regierung leitet eine unglaubliche Anzahl von Gerichtsverfahren ein, mehr als hundert, gegen den beliebtesten Mann des Landes. Keines scheint sehr ernst zu sein, aber alle haben beträchtliche rechtliche Einsätze, so dass Imran Khan gezwungen sein wird, nichts anderes zu tun, als sich vor der Polizei und den Richtern zu verantworten. Zur gleichen Zeit wurde einer seiner Anhänger, Senator Azam Khan Swati, der die Haltung hochrangiger Offiziere kritisiert hatte, wegen Beleidigung der Armee verhaftet und inhaftiert.

Aber der Mann reagiert nicht so, wie man hofft. Er prangert die Instrumentalisierung der Justiz an und fordert seine Anhänger auf, sich freiwillig inhaftieren zu lassen, um das System zu sättigen und zu diskreditieren. Vor jedem Gefängnis versammeln sich 500 seiner Parteimitglieder und fordern, verhaftet zu werden. Einige sind es, aber schnell versteht die Regierung die Falle und versucht, sie zu zerstreuen.

Da die Sharif-Regierung nicht weiß, was sie tun soll, erwägt sie erneut, Khan bei einem Verhaftungsversuch durch das Militär ermorden zu lassen. Seine Partei, die Bewegung für Gerechtigkeit (PTI), umzingelt seinen Familienpalast und hindert Armee und Polizei daran, ihn zu betreten.

Bei dem jüngsten Vorfall, als Imran Khan vor Gericht erschien, um sich zu den Anklagen gegen ihn zu äußern, umstellte die Polizei das Gericht, um ihn zu verhaften. Da seine Anhänger die Türen des Gerichtssaals schlossen, brach die Polizei sie auf, um ihn festzunehmen.

Die Westmächte, die sich als Verteidiger der Menschenrechte präsentieren, rührten nicht den kleinsten Finger.

Die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, sagte: "Wie wir es bereits gesagt haben, haben die Vereinigten Staaten keine Position zu einem Kandidaten oder einer politischen Partei gegenüber einer anderen."

Innerhalb weniger Stunden brachen im ganzen Land spontane Demonstrationen aus.

Die EU ihrerseits kommentierte: "Zurückhaltung und Gelassenheit sind notwendig (…) Pakistans Herausforderungen können nicht bewältigt werden, und sein Weg kann nur von den Pakistanern selbst bestimmt werden, durch einen aufrichtigen Dialog und die Achtung der Rechtsstaatlichkeit.“

Nach wenigen Tagen und mehreren Toten ist Imran Khan gerade freigelassen worden.