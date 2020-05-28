Израиль стал первой в мире страной, которой управляют два Премьер-министра.

Назначение коалиционного правительства в Израиле не приведёт ни к прекращению ожесточённой борьбы двух непримиримых тенденций десятилетней давности [1], ни разногласий в правительстве, длящихся на протяжении полутора лет. Оно свидетельствует о начале агонии одного из сегодняшних руководителей и постепенному превращению страны в нормальное государство.

Нет никакой случайности в том, что эта борьба была начата бывшим гражданином СССР Авигдором Либерманом, который затронул вопрос о привилегиях студентов иешивы. Бывший министр обороны, утверждая, что вера не должна освобождать человека от военной службы, фактически опроверг ложь, которая семьдесят два года назад послужила основой для создания государства Израиль.

Попытка генерала Эхуда Барака предать суду Беньямина Нетаньяху не удалась. Сторонники колониальной политики остаются во власти. Они навели на своих сограждан страх, убеждая их в том, что другие народы несут им угрозу. И чтобы их защитить, они, как во времена гетто, отгородили их от арабских граждан Стеной.

Напомним, что Израиль не является продуктом еврейской культуры. Его создали английские пуритане [2].

В XVII веке лорд-протектор Англии Кромвель задумал создать на территории Палестины еврейское государство. Однако во время восстановления династии этот вопрос не был поддержан. В XVIII веке потомки Кромвеля, лидеры войны за независимость США, подхватили эту идею, так что истинными создателями этого государства являются Соединённое Королевство и США. В XIX веке Премьер-министр королевы Виктории Беньямин Израели создаёт теорию сионизма как инструмента британского империализма и включает «Восстановление Израиля» в программу Берлинского международного конгресса 1878 года. В это время не было ни одного еврея, который поддерживал бы этот нелепый проект.

Теоретик британского империализма Сесил Родес был Премьер-министром английской колонии Мыса (Южная Африка). Он создал компанию Де Бирс, и его имя вошло в название Родезии. Принципы Еврейского Агентства являются копией положений, использованных им при колонизации Южной Африки.

Нужно было дождаться дела Дрейфуса во Франции, после которого Теодор Херцль начинает привлекать еврейскую диаспору к англо-саксонскому сионизму. Его модель колониальной системы повторяет систему, которую Сесил Родес использовал в Африке, и ему удаётся привлечь на свою сторону еврейских атеистов-интеллектуалов.

Во время Второй мировой войны, когда американское и британское правительства были наводнены пуританами (Дэвид Ллойд Джордж и Вудро Вильсон), между двумя странами было заключено соглашение по созданию Израиля. Принципы «национального еврейского очага» были обнародованы письмом министра Иностранных дел лорда Ротшильда, после чего президент Вильсон объявил создание Израиля одной из 14 военных целей США. На мирной конференции эмир Фейсал поставил свою подпись под сионистским проектом и обязался его поддерживать.

После этого евреи начинают колонизировать Палестину, опираясь на местную буржуазию и в ущерб немногочисленному народу, а затем освобождаются от зависимости от Лондона. В 1948 г. еврейский атеист Бен Гурион, обогнав Родезию на пять лет, провозглашает независимость Израиля, хотя ООН не определила его границы. И лишь после этого раввины окажут колониальному проекту массовую поддержку.

Палестина в течение семидесяти двух лет не прекращает бороться за свои земли. После ряда иммиграционных волн Израиль становится переплетением разного рода «культур» вокруг выдуманного народа, включающего разные этносы от Кавказа до Эфиопии, искусственного языка (сегодняшний иврит не имеет ничего общего с древнееврейским языком, и в нём используется арамейский алфавит) и фиктивной истории (несмотря на возражения ЮНЕСКО, древний город Иерусалим выдаётся за еврейское государство). Связь этого интеллектуального измышления с колониальным проектом пуритан подкрепляется сакральной интерпретацией некоторых преступлений нацизма, которые пуритане называют «холокостом», а евреи «шоа».

Ничто в этой искусственной конструкции не выдерживает критики. Всё в ней выстроено так, чтобы заставить поверить в существование некоего народа и государства, тогда как на самом деле речь идёт всего лишь об англо-саксонской колонии.

Сегодня, за исключением Израиля, в мире больше нет колониальных стран, и большинство сегодняшних израильтян родились в Израиле. Но в стране сосуществуют две концепции государства. С одной стороны, это сторонники англо-саксонского колониализма, требующие суверенитета над землями от Нила до Евфрата. Они действуют как пираты, живущие на островах, предоставляя приют преступникам со всего мира и отказываясь от их экстрадиции. Они мнят себя «избранным народом», выше всех других, и считают Израиль «еврейским государством».

А с другой стороны – это люди, которые хотят жить в мире со своими соседями, независимо от того, какую религию они исповедуют, и к какому этносу они принадлежат. Они отказываются от колониальных устремлений, но не намерены оставить то, что унаследовали от своих отцов, даже если оно было приобретено незаконно. Больше всего им хочется, чтобы были решены глубокие социальные проблемы их страны.

Эти две непримиримые точки зрения выражаются двумя Премьер-министрами, Беньямином Нетаньяху и его «заместителем» Бенни Ганцем.

Этот тандем никаких конфликтов с арабскими народами разрешить не сможет. Он способен только на то, чтобы наконец-то заняться существующими в стране ужасающими несправедливостями. Например, 50 000 граждан, прошедших через нацистские лагеря смерти, выживают как могут, они не имеют никакой поддержки со стороны государства, которое, на словах заботясь о них, прикарманило предназначенные для них компенсации.

Однако Время и Демография неумолимы, и после трёх бесполезных парламентских выборов Израиль начнёт освобождаться от уз колониализма.