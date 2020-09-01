Светлане Тихановской удалось собрать вокруг себя тысячи либералов и неонацистов, выступающих против президента Лукашенко.

Одной из целей Евромайдана, госпереворота на Украине в 2013-14 г.г., было блокирование шёлкового пути в Европу. В ответ на это Китай стал прокладывать путь через Белоруссию. После этого Минск, пытаясь защитить себя от подобной дестабилизации, начинает вести с Западом более сбалансированную политику, принимая участие в военных учениях с Москвой и в то же время поставляя оружие ИГИЛу, с которым Москва воюет в Сирии.

В президентские выборы 2020 г., несмотря на виляния Минска, вмешивается ЦРУ. Действующему президенту Александру Лукашенко, претендующему на шестой мандат, бросает вызов Светлана Тихановская. Но получив всего лишь 10% голосов, она после громких заявлений о мошенничестве сбегает в Литву, куда на встречу с ней устремляется француз Бернар-Анри Леви. Западная пресса единодушно осуждает «диктатора» и убеждает в том, что на президентских выборах победительницей стала г-жа Тихановская.

На самом деле, всё гораздо сложнее.

Во-первых, даже если выборы и были сфальсифицированы в пользу уходящего президента, что не исключается, очень маловероятно, что Светлана Тихановская получила большинство голосов, поскольку то, что она представляет, чуждо большинству белорусов. На протяжении тридцати лет в стране не прекращаются споры по поводу европейской идентичности. Близка ли она в культурном плане к проамериканской Западной Европе, или принадлежит к славянской Европе, тяготеющей к России? Ответ на этот вопрос однозначен: белорусы в культурном плане – это русские, хотя некоторые из них не говорят на русском языке. Однако в вопросе идентичности мнения расходятся: одни считают себя «националистами», ссылаясь на эфемерную Белорусскую народную республику (1918-19 г.г.), правительство которой, находясь в изгнании, сотрудничало с нацистами во время Второй мировой войны, а затем с сетями НАТО, а вторые поддерживают либеральную модель и привержены Европейскому союзу.

В отличие от Украины, разделённой в культурном плане на два лагеря (прогерманский запад и прорусский восток), Белоруссия считает себя российской, хотя политически от Москвы не зависит.

Во-вторых, если у кого-то есть сомнение о причастности к этому делу американских секретных служб, то после вступления в дело Бернара-Анри Леви оно должно рассеяться. Сын владельца лесопромышленной компании, занимавшейся импортом ценных сортов древесины, он строил свою карьеру на антисоветской пропаганде. Его издатель продавал его сочинения под рубрикой «Новый философ», но он и посей день слывёт «философом». Он поддерживает «борцов за свободу», то есть арабских наёмников из Братьев-мусульман, воевавших против Советского Союза в Афганистане, главой которых был Уссама Бен Ладен. Он становится на защиту никарагуанских Контрас, то есть южно-американских наёмников Джона Негропонте, которых вооружал Иран при Хашими Рафсанджани. Он гордится тем, что был пресс-секретарём боснийского президента Алия Изетбеговича, когда его политическим советником был американский неоконсерватор Ричард Перл, а военным уже упомянутый Уссама Бен Ладен. Однажды в беседе со мной он меня очень удивил, заявив, что нужно было бомбить Белград, чтобы свергнуть «диктатора» Слободана Милошевича. Я тогда так и не понял, почему приверженца нацизма Изетбеговича он считает «демократом», а коммуниста Милошевича «диктатором». Но это не всё, Бернар-Анри Леви оказал шумную поддержку чеченским Братьям-мусульманам, которые намеревались создать Исламское государство в Ичкерии, на территории России. Согласно отчёту внешних служб Джамахирии, он принимал участие в собрании, организованном сенатором-республиканцем Джоном Маккейном в Каире в феврале 2011 г. по уточнению плана свержения «режима Кадафи», которого США в то время ставили в пример. Французы были поражены заявлением, сделанным в Елисейском дворе министром иностранных дел о решимости страны противостоять «диктатору» (всех, кого собираются убить, называют «диктаторами»). Разумеется, без него не обошёлся и киевский Майдан во время цветной революции, проведённой настоящими нацистами.

Бывший колхозник, воспитанный матерью-одиночкой, Александр Лукашенко становится самым искусным во всей Европе главой государства.

Конечно, белорусы могут иметь претензии к президенту Лукашенко, но не к проводимой им политике. Все, кто знает эту страну, будь они сторонниками или противниками президента, считают, что политика Белоруссии нацелена на удовлетворение потребностей белорусского народа. Все, кто соприкасались с Лукашенко, удивлялись его здравым умом, харизмой и неподкупностью. Те, кто обвиняли его в его приверженности к России по политическому расчёту, а не по убеждению, вынуждены были признать свою неправоту, когда он остался верен своей позиции несмотря на грубый отказ Москвы и невообразимую газовую войну, в которой столкнулись две страны. Все были поражены его стойкостью, когда окружение президента Ельцина высказывало в его адрес угрозы после того, как он предложил создать союз Белоруссии с Россией.

Главный упрёк, который предъявляют президенту Лукашенко, - это исчезновение нескольких лидеров оппозиции. Но сам президент категорично отвергает свою причастность и обвиняет этих людей в связях с криминальными структурами, не поладивших с ними.

Несколько лет подряд противники обвиняют президента в обогащении за счёт государства, но никаких доказательств не приводят. Однако все международные операторы знают, что когда Белоруссия подписывает договор, «откаты» не превышают 5 %, тогда как в США они составляют 10%, в ельцинской России они были равны почти 50% (эта цифра снизилась до 10% при Путине) и в Иране 60%. Можно утверждать, что этого человека деньги не интересуют. Так как в коррупции его трудно заподозрить, западная пропаганда обвиняет его в кумовстве в пользу младшего сына Николая, которого он зовёт просто Колей.

Единственным упреком ему может служить то, что он допускает антисемитские и гомофобские высказывания. Но большинство руководителей страны, к сожалению, его поддерживает.

Кроме внезапного выхода на авансцену Бернара-Анри Леви, ещё ряд фактов свидетельствуют о том, что Лукашенко говорит правду.

Группа психологического воздействия Специальных сил Польши после начала кризиса, вызванного г-жой Тихановской, начала проявлять необычайную активность.

В дело вступают украинские неонацисты.

То же самое происходит в Литве, где скрывается Светлана Тихановская.

При этом никаких следов участия в этом деле Европейского союза, как это было в случае Евромайдана, не обнаружено. Поэтому, скорее всего, это Вашингтон использует региональных акторов (Польша, Украина и Литва) против славянского мира.

А за это время российский президент успел подготовить резервные силы, способные вмешаться в Белоруссию и оказать поддержку государственным учреждениям и президенту Лукашенко, при том что иногда отношения с ним были у него весьма конфликтные.