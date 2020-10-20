16 Ekim 2020 tarihli Kommersant’a göre, bu yaz düzenlenen ortak askeri tatbikatlar sonrasında 600 Türk askeri Azerbaycan’da kaldı [1].

Bu personel aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır:

200 kişilik bir taktik tabur grubu,

Nahcivan’da 50 eğitmen,

Bakü’de 90 askeri danışman,

Gabala havaalanında 120 uçuş görevlisi;

Dollyar hava üssünde 20 insansız hava aracı operatörü,

Evlak havalimanında 50 eğitmen,

4. Kolordu’dan 50 eğitmen ve Bakü Deniz Üssü ve Haydar Aliyev Askeri Okulunda 20 öğretmen.

Azerbaycan’da ayrıca;

18 Türk piyade savaş aracı,

1 adet çoklu roketatar sistemi,

10 araç,

34 hava aracı (6 savaş uçağı, 8 helikopter ve 20 insansız hava aracı dahil), bulunmaktadır.

Gazete ayrıca Ekim ayının ilk haftasında 1.300 kadar Suriyeli Türkmen cihatçının ve 150 Libyalı cihatçının Ortodoks Ermenilere karşı savaşmak üzere Azerbaycan’a gönderildiğini tahmin etmektedir