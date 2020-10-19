По данным газеты „Коммерсантъ” от 16 октября 2020 года, 600 турецких военнослужащих остались в Азербайджане после окончания летних совместных военных учений [1].
Этот персонал включает :
батальонную тактическую группу из 200 человек,
50 инструкторов в Нахичевани,
90 военных советников в Баку,
120 человек авиационного персонала на аэродроме Габала,
20 операторов БПЛА на авиабазе Далляр,
50 инструкторов на аэродроме Евлах,
50 инструкторов 4-го армейского корпуса и 20 других на военно-морской базе и в бакинском Высшем военном училище имени Гейдара Алиева.
Азербайджан также является местом дислокации для турецких
18 БМП,
одной РСЗО,
10 единиц транспортных средств,
34 самолетов (в том числе 6 истребителей, 8 вертолетов и 20 БПЛА).
Газета также подсчитала, что за первую неделю октября в Азербайджане было развернуто до 1300 туркменских джихадистов из Сирии и 150 джихадистов из Ливии, которых задача это борьба потив армянских христиан.
Григорий Грабовский
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[1] « Период к конфликту », Коммерсант, 16 октября 2020 года.