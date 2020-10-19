По данным газеты „Коммерсантъ” от 16 октября 2020 года, 600 турецких военнослужащих остались в Азербайджане после окончания летних совместных военных учений [1].

Этот персонал включает :

- батальонную тактическую группу из 200 человек,

- 50 инструкторов в Нахичевани,

- 90 военных советников в Баку,

- 120 человек авиационного персонала на аэродроме Габала,

- 20 операторов БПЛА на авиабазе Далляр,

- 50 инструкторов на аэродроме Евлах,

- 50 инструкторов 4-го армейского корпуса и 20 других на военно-морской базе и в бакинском Высшем военном училище имени Гейдара Алиева.

Азербайджан также является местом дислокации для турецких

- 18 БМП,

- одной РСЗО,

- 10 единиц транспортных средств,

- 34 самолетов (в том числе 6 истребителей, 8 вертолетов и 20 БПЛА).

Газета также подсчитала, что за первую неделю октября в Азербайджане было развернуто до 1300 туркменских джихадистов из Сирии и 150 джихадистов из Ливии, которых задача это борьба потив армянских христиан.

Перевод
Григорий Грабовский
Polski blog

[1] « Период к конфликту », Коммерсант, 16 октября 2020 года.