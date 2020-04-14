Для президента Трампа наступил момент истины…

В течение трёх лет президент Трамп и государственный секретарь Майк Помпео, в прошлом директор ЦРУ, пытаются покончить с империализмом США и перейти к экономической стратегии. Считается, что Вашингтон сможет несмотря ни на что оставаться мировым лидером при условии сохранения военной силы и автономной энергетики.

С этой целью Дональд Трамп даёт зелёный свет на добычу сланцевой нефти и газа, хотя их разработка ни с экономической, ни с экологической точек зрения нецелесообразна, и запускает строительство трубопроводов. Чрезмерные амбиции наследного принца Мохамеда бен Салтана по выколачиванию нефтедолларов, заканчиваются тем, что он ссорится со всем миром. Он начинает нефтяную войну не против России, а против сланцевой индустрии США, что приводит к падению цен на нефть с 70 до менее, чем 30 долларов за баррель. В это же время начинается эпидемия Covid-19 и головокружительное падение спроса на энергоносители. Эпидемия коснулась также США, где часть высших военачальников намерены ввести военное положение и положить конец правлению Трампа.

То есть одновременно сталкиваются три причины (экономическая стратегия Трампа, саудовский бунт и эпидемия коронавируса). Но мы будем анализировать их раздельно, не забывая о том, что каждая из них может влиять на две другие.

Круизное судно {RCGS Resolute}. Оно потопило корабль венесуэльских пограничников, врезавшись в него носовой частью, напоминающей ледокол, что необычно для Карибского моря.

Экономическая стратегия

На падение цен на нефть президент Трамп ответил, что у него нет другого решения, кроме как взять в свои руки главный мировой резерв - нефть Венесуэлы. На протяжении нескольких лет ЦРУ и Южное Командование дестабилизируют эту страну и претворяют в жизнь план Рамсфельда-Цебровски по разрушению государственных структур Карибского бассейна. Страна доведена до такого состояния, что устранение президента Мадуро вызовет не больше волнений, чем устранение в 1989 г. верховного главнокомандующего Национальной гвардии Панамы Мануэля Норьеги.

Кроме того, США убедили Европейский союз примкнуть к операции «Справедливое дело» по устранению президента Мадуро и наиболее влиятельного в стране человека Диосдадо Кабельо. Соединённое Королевство, Франция, Испания, Португалия и Нидерланды, в прошлом сделавшие Южную Америку своей колонией, охотно согласились.

26 марта министерство Юстиции США опубликовало постановление о розыске и выдаче вознаграждения за президента Мадуро и его команды, которые обвиняются в торговле наркотиками.

31 марта государственный департамент США опубликовал план демократической передачи власти в Венесуэле, который исключает одновременно как действующего президента Мадуро, так и самопровозглашённого президента Гуайдо [1].

В начале апреля португальское шпионское судно RCGS Resolute затопило корабль венесуэльских пограничников и укрылось под голландской защитой в Кюрасао. Франция и Соединённое Королевство направили в этот район два боевых корабля, вертолётоноситель-амфибию Dixmude и контейнеровоз RFA Argus для передачи оружия и боеприпасов под видом оборудования против Covid-19 [2]. Управлению по борьбе с наркотиками должны были быть приданы один американский миноносец и несколько кораблей ВМФ.

Однако эта операция из-за эпидемии была приостановлена.

Король Салман, страдающий болезнью Альцгеймера, изолирован во дворце около города Джидда. В случае его кончины начнётся кровопролитная война за престол.

Саудовский бунт

Клан Саудов правит согласно принятым в пустыне обычаям. Он никак не вяжется с современным миром, о чём свидетельствуют казнь главы политической оппозиции шейха Нимра Бакр аль-Нимра (2016 г.), арест почти всех принцев королевской семьи и конфискация их состояний (2017 г.) или расчленение пилой одного из своих соотечественников в иностранном консульстве (2018 г.). Согласно обычаям, на зло ты обязан ответить местью, даже если придётся поплатиться своей жизнью. После того, как Джаред Кушнер и Дональд Трамп поиграли с ним и бросили, наследный принц решил отомстить, нанеся удар по сланцевой индустрии США, которая не может выжить при курсе нефти менее 35 долларов за баррель.

Сознавая, что образумить Саудовскую Аравию не удастся, президент Трамп вместо того, чтобы поставить крест на нефтяных колодцах, наносит сокрушительный удар по наследному принцу Йемена. Племена, поддерживаемые Ираком и Эмиратами, нападают на племена, поддерживаемые Саудовской Аравией. В результате последние терпят поражение. В это же время британцы занимают остров Сокотра, расположенный на входе в Красное море. В распоряжении Рияда остаются лишь воздушные силы [3].

Но и эта операция из-за эпидемии приостанавливается. Или, можно сказать, она даёт возможность саудовцам выйти из игры. Отвечая с двухнедельным опозданием на уговоры Генерального секретаря ООН, они объявляют одностороннее прекращение огня, чтобы дать возможность службам здравоохранения спасти больных Covid-19. В действительности, они не испытывали к своим бывшим врагам никакой жалости, сознательно моря голодом мирных жителей. Все свои базы в Йемене они потеряли, и хути тогда предложили им перемирие, от которого они высокомерно отказались.

В случае, если между Вашингтоном, Абу-Даби и Тегераном будет достигнуто предварительное согласие, расстановка сил изменится, и искусственно созданное противостояние между суннитами и шиитами прекратится. Но больше всех в этой ситуации выиграли Эмираты. Они теперь действуют совместно с Бахрейном по выведению Сирии на международную арену.

Вашингтон снова продолжает вести свою политику кнута и пряника. Пряник – это снижение добычи нефти, а кнут – это угроза захватить Арамко – единственный источник доходов саудов. Советник президента Роберт О’Брайен направил в Рияд для переговоров свою помощницу Викторию Коутс.

На свою беду, саудовцы проигрывают: эпидемия поразила более 150 принцев королевской семьи, а правитель Рияда подключен к искусственной вентиляции. Геронтократическая система рушится.

Раньше, 9 апреля в ОПЕК была достигнута договорённость о снижении мировой добычи нефти на 10 миллионов баррелей в день в мае и июне, на 8 миллионов в день во втором семестре 2020 г. и на 6 миллионов баррелей в день в последующие 16 месяцев [4]. Но каким бы чудовищным это снижение ни казалось, оно компенсирует лишь третью часть падения мирового спроса на нефть из-за эпидемии.

В итоге, все члены и партнеры ОПЕК обязались соблюдать договорённость. Однако Мексика согласилась лишь на снижение на 100 000 баррелей в день вместо требуемых 400 000. Президент Трамп предложил снизить добычу нефти в США на 250 000 баррелей дополнительно вместо Мексики, но требуемого снижения добычи это не обеспечивает.

Однако на встрече министров энергетики стран большой двадцатки было заявлено, что реализация достигнутого соглашения невозможна.

Когда капитан покидает авианосец «Теодор Рузвельт», вся команда отдаёт ему честь.

Эпидемия коронавируса

Многие страны вместо того, чтобы бороться с болезнью, предпочли просто растянуть её во времени, рискуя принести в жертву собственную экономику. За этим последуют колоссальная инфляция их долгов и мировая рецессия.

В США часть высших офицеров, которые пытались свергнуть президента Трампа сначала под предлогом Russiagate, а затем Ukrainegate, теперь вознамерились ввести в стране военное положение для борьбы с эпидемией, что согласно конституции является прерогативой федеральных штатов [5]. Поэтому они отказались использовать вооружённые силы против Венесуэлы, что для США представляет собой беспрецедентный случай неповиновения.

Требование командира авианосца высадить заражённых ввиду невозможности их изоляции на борту [6], вначале квалифицировалось как оставление поста лицом, наделённым властью. Однако единодушное отдание моряками чести своему командиру, когда он покидал корабль, вынудило президента Трампа принести в жертву своего секретаря, которого ни с того, ни с сего стали называть жестоким и бессердечным. Такая же ситуация с тремя другими авианосцами.

Конфронтация между чиновниками, с одной стороны, и военными с другой, продолжается. В случае введения военного положения, высшие офицеры смогут заявить, что они не имеют отношения к политическим дрязгам и озабочены только здоровьем своих сограждан.

В течение полувека Соединённые штаты, якобы проводящие либеральную политику, контролируют мировой рынок нефти через картель ОПЕК. Поэтому нефтяной шок 1974 г. затронул не Соединённые Штаты, а только Европу.

К изменению энергетической политики США

После встречи с саудовским министром нефти 11 сенаторов-республиканцев от нефтедобывающих штатов предложили два проекта закона о выводе американских войск из Аравии. Это открывает путь к кардинальным переменам.

Президент Трамп в настоящее время намерен изменить энергетическую политику страны по двум пунктам:

Покончить с политикой президента Ричарда Никсона (принята по совету его специалиста по проведению выборов Кевина Филиппса), предоставив привилегии потребителям по созданию рабочих мест. Своим декретом он установит более высокие таможенные сборы на импорт дешёвой нефти с тем, чтобы спасти сланцевую индустрию.

Покончить с политикой президента Джеральда Форда (принята по совету госсекретаря Генри Киссинджера), который ввёл свободу предпринимательства, разрешив ОПЕК создать картель в ущерб европейцам. Поэтому Конгресс примет проект закона, датированного 2007 г. и осуждающего страны-члены ОПЕК за нарушение конкуренции (No Oil Producing and Exporting Cartels Act - NOPEC).