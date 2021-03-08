Bir sahra hastanesi de dahil olduğu bir yeraltı tünel ağı, uluslararası hukuka ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına aykırı olarak 2015 yılında Lafarge tarafından cihatçılar için özel olarak üretilen çimento [1] ile NATO mühendisleri tarafından inşa edildi.

Söz konusu yapılar Suriye ordusunun ilerlemesi karşısında terk edildi ve geçtiğimiz günlerde Rus ordusu tarafından yok edildi.

NATO’nun 2011’den 2016’ya kadar Batı propagandasının aksine, cihatçıların el kitaplarına göre bir mevzi savaşı yürütebilmeleri için yeraltı tesislerinin inşası sürecini yönettiğini anımsatalım [2]. Delici bombalara sahip olmayan Suriye ordusu bu komplekslere saldıramadı. 2014’teki sahaya gelişinden itibaren, Rus ordusu bunları yok etmeye başladı. Şaşırtıcı bir şekilde, bu yapıların sayısı o kadar fazlaydı ki, bunu başarması altı aydan fazla sürdü. Öte yandan yakın zamanda imha edilene benzer daha çok sayıda büyük yapının var olduğu tahmin ediliyor.