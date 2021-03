[1] «Revelaciones: la yihad de Lafarge-Holcim», por Thierry Meyssan, Red Voltaire, 24 de marzo de 2017.

[2] The ‎Management of Savagery: The Most Critical Stage Through Which the Umma Will Pass, Abu Bakr ‎Naji, Harvard University, 2006 (Versión francesa: Gestion de la barbarie, éditions ‎de París,2007).