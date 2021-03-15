Сегодня исполняется десять лет с тех пор, как сирийцы мирно вышли на улицы, призывая к реформам. Реакцией режима Асада стало ужасающее насилие. Президент Асад и его сторонники несут ответственность за годы войны и вызванные ею человеческие страдания. Мы воздаем должное отважным людям и организациям, которые за последние десять лет раскрывали правду о происходящем в Сирии, выявляли и документировали случаи жестокого обращения, массовые злодеяния и серьезные нарушения международного права для привлечения виновных к ответственности и оказания жизненно важной помощи общинам. Эта работа остается крайне важной.

После долгих лет конфликта, повсеместной коррупции и бесхозяйственности сирийская экономика находится в разрухе. Более половины населения, почти 13 миллионов сирийцев, зависят от гуманитарной помощи. Миллионы сирийских беженцев, щедро принятые соседями Сирии – Турцией, Иорданией, Ливаном, Ираком и Египтом, – а также внутренне перемещенные лица пока не могут вернуться домой, не опасаясь насилия, произвольных арестов и пыток. Продолжающийся конфликт также привел к появлению пространства для использования террористами, особенно ДАИШ. Предотвращение возрождения ДАИШ остается приоритетной задачей.

Крайне важно, чтобы режим и его сторонники серьезно включились в политический процесс и позволили гуманитарной помощи достичь нуждающихся общин. Предлагаемые в этом году президентские выборы в Сирии не будут ни свободными, ни справедливыми, и они не должны привести к какой-либо мере нормализации международных отношений с сирийским режимом. Любой политический процесс требует участия всех сирийцев, включая диаспору и перемещенных лиц, с тем чтобы все голоса были услышаны.

Мы, Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии, Великобритании и Соединенных Штатов, не бросим сирийский народ на произвол судьбы. Наши страны обязуются активизировать усилия по поиску мирного урегулирования, которое защитит права и будущее благополучие всех сирийцев на основе Резолюции 2254 Совета Безопасности ООН. Безнаказанность недопустима, и мы будем твердо продолжать добиваться подотчетности за самые серьезные преступления. Мы будем и впредь поддерживать важную роль Комиссии по расследованию и Международного, беспристрастного и независимого механизма. Мы приветствуем продолжающиеся усилия национальных судов по расследованию преступлений, совершенных в Сирии, в пределах их юрисдикции, и судебному преследованию виновных. Мы не потерпим несоблюдения Сирией Конвенции о запрещении химического оружия и полностью поддерживаем работу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в этом направлении. Мы будем и впредь решительно призывать к общенациональному прекращению огня, беспрепятственному доступу помощи по всем возможным маршрутам к нуждающимся, в том числе путем возобновления действия Резолюции 2533 СБ ООН и трансграничного механизма Совета Безопасности ООН, а также к освобождению произвольно задержанных и проведению свободных и справедливых выборов под эгидой ООН с участием всех сирийцев, включая представителей диаспоры. В этой связи мы вновь заявляем о нашей твердой поддержке усилий Специального посланника ООН по Сирии Гейра Педерсена по реализации всех аспектов Резолюции 2254 СБ ООН как единственного способа урегулирования этого конфликта. Крайне важно добиться четкого прогресса в направлении инклюзивного политического процесса и прекращения репрессий в отношении сирийского народа. Мы не можем допустить, чтобы эта трагедия длилась еще десять лет.