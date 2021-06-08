Yunanistan ve Kıbrıs, 2012’den beri kapalı olan Şam’daki büyükelçiliklerini yakında yeniden açacak.

Avrupa Birliği’nin sadece tek üyesi, Çek Cumhuriyeti, tüm savaş süresince büyükelçiliğini açık tuttu. Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Miloš Zeman’ı (Suriye yanlısı) temsil ediyordu ve Prag’da daha sonra göreve gelen çeşitli hükümetlere rapor vermiyordu.

Gerçekte, bir yıllığından beri Macaristan, ardından da Yunanistan ve Kıbrıs altı aydan beri gizlice büyükelçiliklerini yeniden açtılar. Bu devletler halihazırda maslahatgüzar tarafından temsil edilmektedir ve yakında tam yetkili büyükelçiler tarafından temsil edilecektir.

Avrupa Birliği, 27 Mayıs 2021’de, ABD Jeffrey Feltman’ın 2017’de BM’nin iki numaralı ismi iken verdiği gizli talimat uyarınca, ülkenin yeniden inşasına katılan herhangi bir kişi veya şirkete yönelik yaptırımlarını bir yıl süreyle yeniledi [1].