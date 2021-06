Çin Halk Cumhuriyeti, Fort Detrick’teki ABD askeri laboratuarının faaliyetleri hakkında bilgi almak için bir medya kampanyası başlattı.

2001’deki gönüllü şarbon kontaminasyonu vakası ve Vuhan’daki Çin laboratuarı P4’e yöneltilen suçlamalar ışığında Pekin, Fort Detrick’te yaşanan bir sızıntının Kovid-19 salgınının kaynağı olabileceğine inanıyor.

Vuhan’daki Çin P4 laboratuarının, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (US National İnstitute of Allergy and İnfectious Diseases - NİAİD) direktörü Dr. Anthony Fauci ile dolaylı yoldan sözleşmeli olduğu belirlendi. Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’in bu eski yardımcısı, yarasa virüsleri üzerindeki işlevsel başarılara yönelik araştırmaların bedelini zimmetine geçirdiği kamu parasıyla ödemişti. Bu tür araştırmalar, çok tehlikeli olması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri’nde yasadışıdır. İşlem, dergi yöneticisi Peter Daszak’ın The Lancet’te Kovid-19’un doğal bir kökene sahip olduğunu iddia eden sahte bir makale yayınladığı EcoHealth Alliance aracılığıyla gerçekleşmişti. Bu çalışmanın ortak yazarları, iddialarını yeniden gözden geçirdiler ve Peter Daszak’ın bağlantılarını kınadılar. Daszak ayrıca, Vuhan laboratuarının masum olduğu sonucuna varan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Soruşturma Komisyonu’nun bir üyesiydi.

Bu vaka ne kadar şok edici olsa da, Vuhan laboratuarının Kovid-19 salgınına karıştığını hiçbir şekilde kanıtlamıyor.

Fort Detrick’teki ABD askeri laboratuarı, 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ABD’li politikacılara ve medya kuruluşlarına postalanan şarbon sporlarının üretilmesinden sorumluydu. Yaptığı araştırmalar ABD’de yasadışıdır. Ancak, laboratuarın başta Gürcistan’daki Richard Lugar Center for Public Health Research olmak üzere ABD dışında şubeleri vardır [1]. Fort Detrick, 2019 yazında ABD sağlık otoritesinin (CDC) emriyle laboratuarını geçici olarak kapatmak zorunda kaldı. Aralık 2019’da gizemli bir solunum yolu enfeksiyonu Fort Detrick’in komşularına ulaştı. Aynı zamanda Vuhan’da Kovid-19 ortaya çıktı.