Сирия могла бы взять на себя политическое урегулирование в Ливане

Сирия ответила Совету безопасности по вопросу ситуации в Ливане. [1]Впервые за последнее десятилетие Дамас заявляет о своем участии в ливанской политике.

Такой разворот в отношении к поставленному вопросу похоже указывает на то, что условия, которые выдвигает Сирия для того, чтобы принять русско-американское предложение заключается в том, чтобы взять на себя урегулирование противоречий в Ливане, как это уже было сделано по просьбе международного сообщества по окончанию гражданской войны (1975-1990).

Этот опция, о которой нам говорят в течение последних несколько месяцев, отберет у Франции ее проект взять страну Кедров под свою опеку.