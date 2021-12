Der U.S. Caucus gegen die Korruption im Ausland und die Kleptokratie (US-Caucus against Foreign Corruption and Kleptocracy), die parlamentarische Gruppe aller Parteien gegen die Korruption und für gerechte Steuern (All-Party Parliamentary Group on Anti-Corruption and Responsible Tax) und die Intergruppe gegen Korruption des Europäischen Parlaments haben gemeinsam die Interparlamentarische Allianz gegen Kleptokratie am 7. Dezember 2021 in Washington per Videokonferenz ins Leben gerufen.

Im Vorgriff auf den "Gipfel für Demokratie" am 9. und 10. Dezember 2021 soll der Mythos verstärkt werden, dass Korruption das Werk autoritärer Regime ist.

Der republikanische Abgeordnete von South Carolina, Joe Wilson, bekräftigt in der Einladung zu dieser Veranstaltung mit Finesse, dass "Korruption der neue Kommunismus ist" (...) "Dies ist die einigende Kraft der Diktatoren und des Systems, das sie exportieren wollen. Und wie der Kommunismus müssen sich die Vereinigten Staaten mit ihren Verbündeten vereinen, um ihn zu besiegen."

Gleichzeitig veröffentlichte die US-Exekutive ihre «Strategie zur Korruptionsbekämpfung». Für Präsident Biden versteht es sich von selbst, dass es bei ihm keine Korruption gibt.