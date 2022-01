Soldaten in vol gevechtstenue en gepantserde gevechtsvoertuigen zijn door Zweden ingezet op Gotland, het eiland in de Oostzee 90 km van de Zweedse oostkust. Het ministerie van Defensie zegt dit te hebben gedaan om het eiland te verdedigen tegen dreigende Russische landingsschepen die de Oostzee oversteken. Zo draagt ook Zweden als partner bij tot de uitzinnige VS-NAVO-campagne die, door de werkelijkheid om te draaien, Rusland voorstelt als een agressieve mogendheid die op het punt staat Europa binnen te vallen. 130 km ten oosten van Gotland is Letland, samen met Litouwen en Estland, in hoogste staat van paraatheid tegen de uitgevonden vijand die op het punt staat binnen te vallen. Bij wijze van "verdediging tegen de Russische dreiging" heeft de NAVO vier multinationale bataljons ingezet in de drie Baltische republieken en in Polen.

Italië neemt met honderden soldaten en pantservoertuigen deel aan het bataljon in Letland. Italië is ook het enige land dat heeft deelgenomen aan alle "luchtpolitie"-missies van de NAVO, vanaf bases in Litouwen en Estland, en het eerste land dat F-35 gevechtsvliegtuigen heeft ingezet om Russische vliegtuigen tijdens hun vlucht in de internationale luchtcorridor boven de Oostzee te onderscheppen. De F-35 en andere straaljagers die in deze regio dicht bij Russisch grondgebied worden ingezet, zijn vliegtuigen met dubbele conventionele en nucleaire vermogens.

De drie Baltische republieken voelen zich echter niet voldoende "beschermd door de versterkte NAVO-aanwezigheid". De Letse minister van Defensie, Artis Pabriks, heeft opgeroepen tot een permanente Amerikaanse militaire aanwezigheid in zijn land: de Amerikaanse strijdkrachten - zo verklaren deskundigen op basis van een Hollywood filmscenario - zouden niet op tijd uit Duitsland kunnen komen om de Russische pantsertroepen tegen te houden die, na de drie Baltische republieken te hebben overweldigd, hen zouden afsnijden van de Europese Unie en de NAVO, en de Suwalki corridor tussen Polen en Litouwen zouden bezetten.

Oekraïne, een partner maar de facto reeds lid van de NAVO, heeft de hoofdrol als acteur van een land dat wordt aangevallen. De regering verklaart op haar erewoord dat zij is getroffen door een cyberaanval, die uiteraard aan Rusland wordt toegeschreven, en de NAVO snelt toe, samen met de EU, om Oekraïne te helpen de cyberoorlog te bestrijden.

Washington hekelt het feit dat Oekraïne nu aan drie kanten door Russische troepen is omsingeld en bereidt zich, vooruitlopend op de blokkering van de Russische gasleveranties aan Europa, grootmoedig voor om deze te vervangen door massale leveranties van vloeibaar aardgas uit de VS. De Russische aanval - zo laat het Witte Huis weten op basis van nieuws waarvan de juistheid wordt gegarandeerd door de CIA - zou worden voorbereid door een valse vlag operatie: Russische agenten, geïnfiltreerd in Oost-Oekraïne, zouden bloedige aanvallen uitvoeren tegen de Russische inwoners van de Donbass, waarbij de verantwoordelijkheid aan Kiev zou worden toegeschreven als voorwendsel voor de invasie. Het Witte Huis herinnert zich niet dat de Russische minister van Defensie, Sergei Shoigu, in december de aanwezigheid van Amerikaanse huurlingen met chemische wapens in Oost-Oekraïne aan de kaak stelde.

De Verenigde Staten - zo meldt de New York Times - hebben de geallieerden verteld dat "elke snelle Russische overwinning in Oekraïne zou worden gevolgd door een bloedige opstand, vergelijkbaar met die welke de Sovjet-Unie dwong zich uit Afghanistan terug te trekken" en dat "de CIA (in het geheim) en het Pentagon (openlijk) dit zouden steunen". De Verenigde Staten," herinnert James Stavridis, voormalig opperbevelhebber van de geallieerden in Europa, "weten hoe zij dit moeten doen: eind jaren zeventig en in de jaren tachtig bewapenden en trainden zij de mujahideen tegen de Sovjettroepen in Afghanistan, maar "het niveau van de militaire steun van de VS aan een Oekraïense opstand zou datgene wat wij in Afghanistan tegen de Sovjet-Unie deden, een peulenschil doen lijken".

Het strategische plan van Washington is duidelijk: de Oekraïense crisis, die in 2014 opzettelijk is uitgelokt, neerslaan om Rusland te dwingen militair in te grijpen ter verdediging van de Russen in de Donbass, en zo te eindigen in een situatie die vergelijkbaar is met die in Afghanistan waarin de USSR is vastgelopen. Een Afghanistan binnen Europa, dat een permanente crisistoestand zou veroorzaken, in het voordeel van de VS, die zijn invloed en aanwezigheid in de regio zou versterken.