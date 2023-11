Wir reagieren auf den Angriff auf Israel am 7. Oktober und das Massaker an palästinensischen Zivilisten in Gaza auf der Grundlage der uns vorliegenden Informationen. Aber wir fühlen wohl, dass die offizielle Version der israelischen Regierung und der Hamas erlogen ist.

Sieben wichtige Fragen bleiben unbeantwortet:

• Wie konnte die Hamas 500 Kilometer lange Tunnel in 30 Meter Tiefe graben und bauen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen?

– Tunnelbauausrüstung gilt als zivil-militärisch mit doppeltem Verwendungszweck. Es wird nicht in Gaza hergestellt und darf unter keinen Umständen nach Gaza gelangen, es sei denn, es handelt sich um Komplizenschaft innerhalb der israelischen Verwaltung.

– Der Bodenaushub (1 Mio. m3) wurde durch die Luftüberwachung nicht entdeckt. Selbst wenn man davon ausgeht, dass es an vielen verschiedenen Orten verstreut und mit dem der laufenden Arbeiten vermischt war, ist es unmöglich, dass die israelischen Geheimdienste zwanzig Jahre lang nichts entdeckt hätten.

– Tunnelbelüftungsanlagen gelten nicht als militärische Zwecke. Es ist möglich, sie nach Gaza zu bringen, aber die benötigte Menge hätte Aufmerksamkeit erregen müssen.

– Der Stahlbeton, der zur Verfestigung der Wände benötigt wird, wird nicht in Gaza hergestellt. Auch er gilt nicht als militärische Ausrüstung, aber die benötigte Menge hätte Aufmerksamkeit erregen müssen.

• Wie hat Hamas ein solches Arsenal lagern können?

– Die Hamas, der palästinensische Zweig der Muslimbruderschaft, verfügt über eine große Anzahl von Raketen und Handfeuerwaffen. Obwohl sie einige Teile der Raketen selbst herstellen konnte, gelang es ihr sie vor allem aus der Ukraine zu importieren und Tausende von Handfeuerwaffen nach Gaza zu schmuggeln, trotz der leistungsstarken [israelischen] Überwachung. Dies scheint ohne Komplizenschaft innerhalb der israelischen Verwaltung unmöglich.

• Warum hat Benjamin Netanjahu all jene entfernt, die ihn gewarnt haben?

– Ägyptens Geheimdienstminister Kamel Abbas rief ihn persönlich an, um ihn vor einem großen Angriff der Hamas zu warnen.

– Sein Freund, Oberst Yigal Carmon, Direktor von MEMRI, warnte ihn persönlich vor einem großen Angriff der Hamas.

– Die CIA hat Israel zwei Geheimdienstberichte geschickt, in denen sie vor einem größeren Angriff der Hamas warnte.

– Verteidigungsminister Yoav Galland wurde im Juli entlassen, nachdem er die Regierung vor dem von der Hamas vorbereiteten "perfekten Sturm" gewarnt hatte.

• Warum hat Benjamin Netanjahu am Abend des 6. Oktober die Sicherheitskräfte demobilisiert?

– Der Premierminister ermächtigte die Sicherheitskräfte, anlässlich der Feiertage Simchat Tora und Schemini Atzeret den Druck der Überwachung aufzuheben. Zum Zeitpunkt des Angriffs gab es daher kein Personal, um den Sicherheitszaun um Gaza zu überwachen.

• Warum blieben die Sicherheitsbeamten an diesem Morgen im Hauptquartier des Shin Bet eingeschlossen?

– Der Direktor der Spionageabwehr (Shin Bet), Ronen Bar, hatte für den 7. Oktober um 8 Uhr morgens ein Treffen der Leiter aller Sicherheitsdienste einberufen, um den zweiten Bericht der CIA zu prüfen, in dem vor einer großen Hamas-Operation gewarnt wurde.

– Der Angriff begann jedoch schon am selben Tag um 6.30 Uhr. Die Sicherheitsbeamten reagierten erst um 11 Uhr. Was haben diese Beamten während dieses endlosen Treffens getan?

• Wer hat die "Hannibal-Richtlinie" auf diese Weise ausgelöst und warum?

– Als die Sicherheitskräfte begannen zu reagieren, wurde der IDF befohlen, die "Hannibal-Direktive" umzusetzen. Sie sieht vor, dass Feinde israelische Soldaten nicht als Geiseln nehmen dürfen, selbst wenn dies bedeutet, sie zu töten. Eine Untersuchung der israelischen Polizei bestätigt, dass die israelische Luftwaffe die Zivilisten-Menge bombardiert hat, die von der Rave-Party Supernova geflohen war. Ein erheblicher Teil der Toten am 7. Oktober war daher nicht Opfer der Hamas, sondern der israelischen Strategie.

– Allerdings gilt die "Hannibal-Direktive" theoretisch nur für Soldaten. Wer hat also beschlossen, eine Menge israelischer Zivilisten zu bombardieren und warum?

Es ist heute nicht möglich, mit Sicherheit festzustellen, welche Israelis von den Angreifern und welche von ihrer eigenen Armee getötet wurden.

• Warum bedrohen westliche Streitkräfte Israel?

– Das Pentagon hat zwei Marinegruppen um die USS Gerald Ford und die USS Eisenhower sowie ein Marschflugkörper-U-Boot, die USS Florida, vor der Küste stationiert. Haaretz hat sogar von einem dritten Flugzeugträger gesprochen. Die Verbündeten der Vereinigten Staaten (Saudi-Arabien, Kanada, Spanien, Frankreich, Italien) haben Jagdbomber in der Region stationiert.

– Diese Kräfte sind nicht dazu aufgestellt, um die Türkei, Katar oder den Iran zu bedrohen, dem die westliche Presse vorwirft, in den Anschlag der Hamas verwickelt zu sein, sondern vor der Küste Israels, in Beirut und Hamat. Es ist Israel, das sie einkreisen. Und Israel allein.

Was verbergen diese Geheimnisse?

Offensichtlich ist die Version, sowohl der Hamas als auch von Israel, falsch. Wir müssen uns nach anderen möglichen Erklärungen umsehen, damit wir nicht von einer der beiden Seiten manipuliert werden.

Lassen Sie uns eine Hypothese aufstellen. Es lässt sich nicht sagen, ob sie richtig ist, aber sie ist mit den faktischen Elementen vereinbar, was bei der Version, die jetzt von allen geteilt wird, nicht der Fall ist. Sie ist also besser als letztere. Sie ist natürlich äußerst schockierend, aber nur diejenigen, die die vorherigen 7 Fragen beantworten können, können sie verwerfen.

Diese Interpretation basiert auf einer Analyse der komplexen Struktur der Hamas, deren Basiskämpfer nicht wissen, was ihre Führer vorhaben. Da ist sie:

Die gesamte Operation der Hamas und von Israel wird von Amerikanern angeführt, vielleicht unter der Führung des Straussianers Eliott Abrams [1] und seiner Vandenberg-Coalition (einer Denkfabrik, die das Projekt für ein neues amerikanisches Jahrhundert ablöste). Die Muslimbruderschaft und die revisionistischen Zionisten, die anscheinend einen grausamen Krieg gegeneinander führen, sind in Wirklichkeit Komplizen auf Kosten der Hamas-Basiskämpfer, des palästinensischen Volkes und der israelischen Soldaten. Ihr Plan ist folgender: Die Hamas wird als die einzige effektive Widerstandskraft gegen die Unterdrückung der Palästinenser dargestellt, aber sie erlaubt Israel, die Hoffnung auf einen palästinensischen Staat zu vernichten, während die Muslimbruderschaft, gekrönt mit dem Opfer der Palästinenser, die Macht in der arabischen Welt übernimmt.

Die Führer des militärischen und politischen Flügels der Hamas sind beide dem Führer der Muslimbruderschaft in Gaza, Mahmoud Al-Zahar, unterstellt, dem Nachfolger von Scheich Ahmed Yassin, über den nicht gesprochen wird. Seiner Ansicht nach wird die Bruderschaft der große Gewinner der Operation "Al-Aqsa-Sintflut" sein, selbst wenn Gaza dem Erdboden gleichgemacht und die Palästinenser von ihrem Land vertrieben werden.

Erinnern wir uns daran, dass die Hamas jetzt in zwei Fraktionen gespalten ist. Die erste, unter der Autorität von Ismaël Haniyeh, bleibt bei der Linie der Bruderschaft. Sie strebt nicht danach, Palästina von der israelischen Besatzung zu befreien oder einen palästinensischen Staat zu errichten, sondern widmet sich dem Aufbau eines Kalifats über alle Länder des Nahen Ostens. Die zweite, unter der Führung von Khalil Hayya, hat die Ideologie der Muslimbruderschaft aufgegeben und kämpft für ein Ende der Unterdrückung des palästinensischen Volkes durch die Israelis.

Die Muslimbruderschaft ist ein politischer Geheimbund, der von den britischen Geheimdiensten nach dem Vorbild der Vereinigten Großloge von England organisiert wurde [2]. Sie wurde nach und nach von der CIA übernommen, bis sie im Nationalen Sicherheitsrat der Vereinigten Staaten vertreten war. Nach dem Zusammenbruch der islamistischen Regime des Arabischen Frühlings zerfiel die Bruderschaft in zwei Strömungen. Die Londoner Front unter der Führung des vor einem Jahr verstorbenen Führers Ibrahim Munir schlägt vor, aus der Krise herauszukommen, indem sie das politische Feld verlässt und die Freilassung der Gefangenen in Ägypten erwirkt. Die Istanbuler Front unter Führung von Interimschef Mahmud Hussein plädiert stattdessen dafür, nichts zu ändern und den Kampf für die Errichtung eines Kalifats fortzusetzen. Eine dritte Gruppe versuchte, einen Mittelweg zu finden, indem sie die Idee vorschlug, die Politik bis zur Freilassung der Gefangenen aufzugeben und sie dann später wieder aufzunehmen.

Die Muslimbruderschaft kämpft um die Machtübernahme in allen arabischen Staaten, wie sie es 2012/13 in Ägypten getan hat.

Erinnern wir uns daran, dass Mohammed Mursi entgegen der im Westen weit verbreiteten Meinung nie demokratisch zum Präsidenten Ägyptens gewählt wurde, sondern General Ahmed Shafik. Nachdem die Bruderschaft jedoch gedroht hatte, die Mitglieder der Wahlkommission und ihre Familien zu töten, erklärte die Kommission Mursi nach 13 Tagen Widerstand für gewählt, trotz des Ergebnisses der Wahlurnen. Daraufhin, im Jahr 2013, protestierten 40 Millionen Ägypter gegen ihn und forderten die Armee auf, sie von der Muslimbruderschaft zu befreien. Das ist auch, was General Abdel Fatah Al-Sisi getan hat.

Heute sind die Muslimbrüder nur noch in Tripolitanien (Westlibyen) an der Macht, wo sie von der NATO an die Macht gebracht wurden. Sie sind nur in Katar und der Türkei (die kein arabischer Staat ist) willkommen. Sie sind in den meisten arabischen Staaten verboten, darunter Saudi-Arabien (dessen Monarch sie 2013 zu stürzen versuchten) und die Vereinigten Arabischen Emirate (was die Krise zwischen Katar und den anderen Golfstaaten betrifft). Und vor allem in Syrien (dessen Regierung sie 1982 zu stürzen versuchten und in dem sie von 2011 bis 2016 an der Seite der NATO und Israels Krieg führten). Sie stehen kurz davor, in Tunesien verboten zu werden (das sie ein Jahrzehnt lang regiert haben).

Wenn das eigentliche Ziel dieses Massakers nicht der Status Palästinas, sondern die Regierung der arabischen Staaten ist, müssen wir mit einer Welle von Regimewechseln im Nahen Osten rechnen, jedes Mal zugunsten der Bruderschaft, kurz gesagt, mit einer Art zweitem "Arabischen Frühling" [3].

Wie während des Arabischen Frühlings sind die britischen Dienste für die Kommunikation der Bruderschaft verantwortlich. Man erinnere sich an die Art und Weise, wie sie Bruder Abdelhakim Belhadsch in Libyen [4] beworben haben, oder an die großartigen Logos, die sie für die unzähligen dschihadistischen Gruppen in Syrien entworfen haben. Leaks des britischen Foreign Office haben all dies bestätigt. Diesmal schufen sie eine neue Figur, Abu Obeida, den Sprecher der kämpfenden Organisation in Gaza. Dieser Mann, der bis vor kurzem unbekannt war, ist plötzlich zu einem Star in der muslimischen Welt geworden, wo Plakate mit seinem Konterfei gekauft werden. Lange Zeit im Sprechen geschult, geht er nun mit Symbolen mit einer Leichtigkeit um, die bei sunnitischen Führern unbekannt ist. Die arabischen Regierungen gehen daher bei der Unterstützung der Schaffung eines palästinensischen Staates vorsichtig vor, und halten sich gleichzeitig auf Distanz zur Hamas. Während die Hamas alles unternimmt, um die Gründung eines palästinensischen Staates unmöglich zu machen.