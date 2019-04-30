Сеть Вольтер

Новые территории Исламского государства

Тьерри Мейсан

Нет никаких оснований отделять джихадистов Аль-Каиды от джихадистов ДАИШ – и те, и другие продолжают войну на Ближнем Востоке. Но если Аль-Каида ограничилась созданием собственного государства в провинции Идлиб, то ДАИШ продолжает совершать теракты, но теперь в Конго и Шри-Ланке.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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Освобождение территорий, находившихся под контролем ДАИШ, не означало ликвидацию этой организации. Последняя была создана спецслужбами НАТО, и она использует идеологию, которая сплачивает джихадистов и помогает им выжить.

Аль-Каида всегда была марионеткой НАТО. Она принимала участие в войне в Афганистане, затем в Боснии-Герцеговине, и, наконец, в Ираке, Ливии и Сирии. Её основная деятельность состоит в совершении вооружённых нападений (формирования под названием «Муджахидины», «Арабский легион», и ряд других) и, в более явной форме, террористических операций, как те, что были в Лондоне или Мадриде.

Уссама Бен Ладен, официально признанный врагом номер один, на самом деле преспокойно жил в Азербайджане под защитой США, согласно просочившимся из ФБР сведениям [1].

Напомним, что ответственность за теракты в Нью-Йорке и Вашингтоне Аль-Каида никогда на себя не брала, Уссама Бен Ладен заявлял, что никого отношения к ним не имел, а подлинность видеоролика, в котором он заявлял противоположное, была подтверждена только его работодателем, то есть Пентагоном, и независимые эксперты считают его подделкой.

Хотя Уссама Бен Ладен, по данным пакистанских властей, умер в декабре 2001 г. и МИ6 присутствовала на его похоронах, его двойники действовали вплоть до 2011 г., когда США, по их утверждениям, его уничтожили, хотя тела его никому так и не показали [2].

Официальная смерть Уссамы Бен Ладена позволила реабилитировать боевиков, сбитых с толку злым предводителем, так что НАТО в Ливии и Сирии смогла без зазрения совести опираться на Аль-Каиду, как это делалось в Боснии-Герцеговине [3].

ДАИШ, напротив, является проектом территориального захвата путём создания Суннистана или Халифата, с помощью которого предполагалось отделить Ирак от Сирии, что подтверждается картой специалистки по Пентагону Робин Райт, опубликованной ещё до создания этой организации [4]. Последняя финансировалась и вооружалась напрямую Соединёнными Штатами по программе «Древесина сикомора» [5]. ДАИШ воздействовало на сознание людей и подчиняло их законам Шариата.

И если джихадисты Аль-Каиды и ДАИШ в Ираке и Сирии были побеждены, то только благодаря мужеству Сирийской арабской армии и воздушно-космических сил России, использовавших против подземных сооружений боевиков и их союзников проникающие бомбы. Но военные операции [6] были прекращены благодаря Дональду Трампу, который приостановил приток новых джихадистов со всех концов света, но, главным образом, из Аравийского полуострова, стран Магриба, Китая, России, а в последнее время и из Европейского союза.

Аль-Каида является полувоенной вспомогательной силой НАТО, а ДАИШ – её сухопутной армией.

Парадоксально, что ДАИШ, созданное с целью захвата территорий, лишилось их, и теперь одной из них управляет Аль-Каида, хотя на эту роль она никогда не соглашалась. Сирийцы ликвидировали на своей территории почти все очаги джихадистов, но ноющая киста осталась в провинции Идлиб. Неспособные на разрыв с такого рода союзниками, Германия и Франция, взяли их на попечение, предоставляя им продовольствие и оказывая медицинскую помощь. Сегодня, когда европейцы говорят о помощи, оказываемой сирийским беженцам, на самом деле речь идёт о поддержке боевиков Аль-Каиды, которые не являются гражданскими лицами, и они даже не все сирийцы. В итоге, вывод американских войск из Сирии, по большому счёту, ничего не меняет, поскольку Запад продолжает поддерживать Аль-Каиду в Идлибе.

ДАИШ был изгнан из занятой им территории, а оставшиеся в живых боевики не могут выполнять первоначально возложенную на них Западом роль, а лишь только ту, что возлагалась на Аль-Каиду: совершать террористические акты. В итоге, ещё до своего окончательного разгрома Исламское государство начало совершать с 2016 г. теракты не на полях боевых действий, а в Европе.

Никто, включая и нас, не мог предвидеть теракты, совершённые 16 апреля в Конго [7], или 21 апреля в Шри-Ланке [8]. Их можно было бы возложить как на ту, так и на другую организацию. Однако больше похоже, что это ДАИШ, а не Аль-Каида, так как первая кажется более варварский, хотя это не на долго.

И если ДАИШ смог так внезапно проявить себя в Демократической Республике Конго, то только потому, что знамя боевиков было подхвачено «Объединёнными демократическими силами» Уганды.

А так театрально действовать в Шри-Ланке удалось потому, что спецслужбы были полностью заняты контролем над индуистским меньшинством, а за мусульманами совсем не присматривали. А, возможно, и потому, что эти службы были сформированы Лондоном и Тель-Авивом, если не по причине трений между президентом Республики Майтрипала Сирисеной и Премьер-министром Ранилом Викремесинге, который не давал спецслужбам развернуться.

Шри-Ланка считается особенно уязвимой, так как сама она, якобы, не способна на подобные зверства. Но это не так. В стране до сих пор неизвестно, почему были казнены более 2000 Тамульских тигров после того, как они в 2009 г. были побеждены и сдались в плен. Ведь если отказываются признавать собственные преступления, то неминуемо порождают другие, считая себя цивилизованнее других.

Как бы то ни было, драмы в Конго и Шри-Ланке свидетельствуют о том, что джихадисты не сложили своего оружия, и что Запад будет продолжать их использовать за пределами Ближнего Востока.

Перевод
Эдуард Феоктистов

[1] Classified Woman : The Sibel Edmonds Story: A Memoir, Sibel Edmonds, 2012

[2] « Réflexions sur l’annonce officielle de la mort d’Oussama Ben Laden », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 4 mai 2011.

[3] Comment le Djihad est arrivé en Europe, Jürgen Elsässer, Préface de Jean-Pierre Chevènement, Xénia, 2006.

[4] “Imagining a Remapped Middle East”, Robin Wright, The New York Times Sunday Review, September 28, 2013.

[5] « Миллиарды долларов на оружие против Сирии », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 18 июля 2017.

[6] Автор отличает войну с использованием оружия от войн, ведущихся в наши дни экономическими методами (Примечание редактора).

[7] «RDC : Daesh et les ADF se rapprochent au Nord-Kivu», Christophe Rigaud, Afrikarabia, 21 avril 2019.

[8] «Attacks carried out by suicide bombers, Govt. Analyst confirms», Ada Derana, April 22, 2019.

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа (2017).

 
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Источник : « Новые территории Исламского государства », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 30 апреля 2019, www.voltairenet.org/article206361.html

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