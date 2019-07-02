Сеть Вольтер

Израиль против Венесуэлы

Тьерри Мейсан

24 июня в Венесуэле совершена новая попытка госпереворота. Тьерри Мейсан считает, что она была направлена одновременно против администрации Николаса Мадуро и против его проамериканского соперника Хуана Гуаидо. Согласно записям разговоров, заговорщики действовали при поддержке Израиля.

Сеть Вольтер | Дамаск (Сирия)
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24 июня 2019 г. в Венесуэле совершена новая попытка госпереворота. План заговорщиков состоял в том, чтобы устранить Николаса Мадуро и Хуана Гуаидо и к власти привести Рауля Бадуэля. Лица, причастные к попытке переворота были арестованы, и министр информации Джордже Родригес долго объяснял по телевидению все подробности этого дела. В прессе вместо этого больше говорили о недуге одного из руководителей во время его выступления в суде, и последовавшей после этого его смерти в больнице. Однако данная попытка переворота заслуживает того, чтобы ей уделить больше внимания.

В отличие от предыдущих попыток, за подготовкой этого заговора в течение 14 месяцев следило подразделение военной разведки, сформированное под началом кубинской разведслужбы. Всё это время венесуэльцы отслеживали все аудио- и видеосообщения, которыми обменивались заговорщики. В настоящее время они располагают 56 часами записей, содержащих неопровержимые доказательства.

Некоторые из арестованных причастны к предыдущим заговорам, так что трудно представить, что эта операция отличается от тех, которые ранее были заказаны ЦРУ.

У оппозиции, как и у правительства, нет будущего

Напрашиваются два вывода. Во-первых, этот заговор был одновременно направлен и против законного президента Николаса Мадуро, и против самопровозглашённого президента Хуана Гуаидо, а его цель состояла в том, чтобы привести к власти третье лицо - генерала Рауля Изаиса Бадуэля.

В бытность начальником штаба вооружённых сил, а затем министром Обороны, он был отстранён от должности президентом Уго Чавесом, повернулся против него, а в 2009 г. стал во главе оппозиции. Однако выяснилось, что он вывел крупную сумму из своего министерства, за что отдан под суд и приговорён к 7 годам тюремного заключения строгого режима. После отбытия наказния он во время мандата президента Николаса Мадуро вновь был осуждён и в настоящее время отбывает второе наказание. Группа коммандос должна была освободить его, и он по национальному телевидению должен был объявить о смене власти.

Приведение к власти третьего президента подтверждает наш анализ, опубликованный два года назад [1], согласно которому целью США является не замена боливарианского режима другим, более послушным, а разрушение государственного устройства этой страны. С точки зрения США ни националистическое большинство, ни проамериканская оппозиция не должны иметь будущего.

Венесуэльцы, которые поддерживают Гуаидо и верят, что благодаря помощи Соединённых Штатов они добьются победы, сегодня должны осознать свою ошибку. Иракец Ахмед Чалаби и ливиец Махмуд Джибриль вернулись в свои страны в багажах американских джи-ай. Они так и не добились того, за что боролись.

Классические анализы ХХ века, согласно которым Соединённые Штаты предпочитают вассальные правительства вместо равных, устарели на данном этапе транснационального финансового капитала. В результате доктрины Рамсфельда-Цебровски, действующей с 2001 г. [2], разрушен Ближний Восток, а теперь её используют против стран Карибского бассейна.

Согласно записям разговоров, этот заговор организован не Соединёнными Штатами, хотя не исключено, что они за ним наблюдали, а Израилем. За последние 72 года ЦРУ осуществила невообразимое количество «смен режима» с помощью госпереворотов и «цветных революций». Для большей эффективности ЦРУ может поручать одни и те же задачи нескольким подразделениям, а некоторые операции оно проводит с помощью контрагентов. Чаще всего, это израильская Моссад, которая, в свою очередь, предоставляет услуги другим клиентам, которых у неё немало.

Четыре года назад в Венесуэле тоже была совершена попытка госпреворота. Операция предусматривала серию убийств и проведение демонстрации, в результате которой должен был взят штурмом президентский дворец Мирафлорес. На канале TeleSur было показано, что эту операцию возглавляли иностранцы, прибывшие в страну незадолго до этого события. Они не говорили по-испански. Путь, по которому должны были следовать демонстранты, был обозначен звёздами Давида и инструкциями на еврейском языке.

Израиль в Латинской Америке

Министр Джордже Родригес осмотрительно воздержался публично заявить, действовали ли израильтяне, которые руководили заговором 22 июня, по приказу или нет. Многочисленные примеры свидетельствуют о том, что это вовсе не исключено.

Секретные службы Израиля действуют в Латинской Америке с 1982 г. В Гватемале иудо-христианин Эфраин Риос Монтт [3] истребил 18 000 индейцев. В то время, когда Ариель Шарон воевал с Ливаном, Моссад тайно проводила социальные эксперименты подобные тем, что она с 1975 г. вела в Южной Африке: создание для майя бантустанов. Эту модель применят и для палестинцев после Ословских соглашений (1994 г.). В противоположность оптимистическому прочтению событий, тот факт, что Премьер-министр Ицхак Рабин лично контролировал социальные эксперименты в Южной Африке [4], не свидетельствует о его доброй воле, хотя в Осло он обязался признать демилитаризованное палестинское государство.

За последние десять лет секретные службы Израиля:
- «разрешили» частной израильской компании Global CST провести операцию «Яков» по освобождению Ингрид Бетанкур, взятую в заложники колумбийскими ФАРК (2008) [5].
- направили снайперов в Гондурас для уничтожения лидеров манифестаций за демократию во время госпереворота против законно избранного президента Мануэля Селайя (2009 г.) [6].
- приняли активное участие в свержении бразильского президента Дильмы Руссеф с помощью Центрального банка, в обеспечении безопасности Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Сената (2016 г.).

Кроме того, силы обороны Израиля:
- взяли в аренду базу для подводных лодок в Чири,
- организовали для нескольких тысяч солдат двухнедельные сборы в поместье Джо Льюиса в аргентинской Патагонии [7].

Перевод
Эдуард Феоктистов

Источник
Al-Watan (Сирия)

Приложенные документы

 
Al-Watan #3181
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[1] Vídeo : « Thierry Meyssan : El plan de Estados Unidos contra America latina » (entrevista con Russia Today), 22 de Mayo de 2017.

[2] The Pentagon’s New Map, Thomas P. M. Barnett, Putnam Publishing Group, 2004. « Военные планы США », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 23 августа 2017.

[3] Генерал Эфраин Риос Монтт был евангелистом. Он считал себя не просто христианином, а «иудо-христианином» (Примечание редактора).

[4] « Нельсон Мандела и Израиль », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 9 декабря 2013.

[5] « Israël accroît sa présence militaire en Amérique latine», Réseau Voltaire, 2 novembre 2009.

[6] « Le SouthCom prend le pouvoir dans un État membre de l’ALBA », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 29 juin 2009.

[7] « Что ищет Израиль в далёкой Аргентине? », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Сеть Вольтер, 12 декабря 2017.

Тьерри Мейсан

Тьерри Мейсан Политический консультант и президент-основатель сайта Сеть Вольтер (Réseau Voltaire). Последняя книга на французском языке : Преступления глубинного государства. От 11 сентября до Дональда Трампа (2017).

 
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Источник : « Израиль против Венесуэлы », Тьерри Мейсан, Перевод Эдуард Феоктистов, Al-Watan (Сирия) , Сеть Вольтер, 2 июля 2019, www.voltairenet.org/article206916.html

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