Aan het hoofd van de "ruralistische" lobby, dat wil zeggen, agribusinessondernemingen, Tereza Cristina Correa da Costa Dias heeft een grote rol gespeeld bij de verkiezingen van President Jair Bolsonaro die haar tot zijn minister van Landbouw maakte.

Geconfronteerd met de verspreiding van de branden in het Amazonegebied heeft de G7-top zijn agenda gewijzigd om "De noodsituatie onder ogen te zien".

De zeven - Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Japan, Canada en de Verenigde Staten - speelden samen met de Europese Unie de rol van wereldwijde brandweerlieden. President Macron, die een brandweeruniform droeg, luidde het alarm: "ons huis staat in brand". President Trump beloofde het grootste engagement van de VS om te werken aan het doven van de branden.

De schijnwerpers van de media richten zich op de branden in Brazilië en laten al het andere in het verborgene. Bovenal treft de vernietiging niet alleen het Amazone regenwoud (tweederde van het Braziliaanse Amazonegebied), dat sinds 2010-2015 met bijna 10.000 km2 per jaar is afgenomen, maar ook de tropische regenwouden van Equatoriaal-Afrika en Zuid-Oost-Azië. Tropische bossen hebben gemiddeld jaarlijks een oppervlakte verloren die gelijk is aan die van Piemonte, Lombardije en Veneto. Hoewel de omstandigheden van zone tot zone verschillen, is de fundamentele oorzaak dezelfde: de intensieve en destructieve exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen om de grootste winst te behalen.

In het Amazonegebied worden bomen omgehakt om kostbaar hout te creëren voor de export. Deze zeer kwetsbare, ooit ontboste gronden zijn verlaten en nieuwe gebieden worden ontbost. Dezelfde destructieve methode wordt gebruikt voor de exploitatie van de goud-, diamant-, bauxiet-, zink-, mangaan-, ijzer-, olie- en koolstofafzettingen in het Amazonegebied, die ernstige milieuschade veroorzaken. De bouw van immense hydro-elektrische bekkens, bedoeld om energie te leveren voor industriële activiteiten, draagt ook bij aan de vernietiging van het Amazoneregenwoud.

De intensieve en destructieve exploitatie van het Amazonegebied wordt uitgevoerd door Braziliaanse bedrijven, die fundamenteel worden gecontroleerd door aandeelhouders, financiële mechanismen en commerciële netwerken - door de grootste multinationale en financiële groepen van de G7 en andere landen.

Zo heeft JBS bijvoorbeeld 35 vleesproductielocaties in Brazilië, waar 80.000 runderen per dag worden geslacht, heeft een groot hoofdkwartier in de VS, Canada en Australië en wordt voornamelijk gecontroleerd door schuldquota’s van financiële kredietgroepen: JP Morgan (VS), Barclays (GB) en de financiële groepen van Volkswagen en Daimler (Duitsland). Marfrig, de tweede plaats na JBS, is voor 93% in handen van Amerikaanse, Franse, Italiaanse en andere Europese en Noord-Amerikaanse investeerders.

Noorwegen, dat vandaag Brazilië bedreigt met economische vergeldingsmaatregelen voor de vernietiging van het Amazonegebied, veroorzaakt ernstige milieu- en gezondheidsschade in het Amazonegebied met een eigen multinationale groep (voor de helft in handen van de staat) die de bauxietafzettingen exploiteert voor de productie van aluminium, zodat het in Brazilië aan een onderzoek onderworpen is.

De regeringen van de G7 en anderen, die vandaag de dag de Braziliaanse president Jair Bolsonaro formeel bekritiseren om als reactie op de publieke opinie een gewetensoptreden te tonen, zijn dezelfde regeringen die er voorstander van waren dat hij aan de macht kwam, zodat hun multinationale en financiële groeperingen nog meer vrije handen zouden hebben in de exploitatie van de Amazone.

De inheemse gemeenschappen, op wier grondgebied de illegale activiteiten van ontbossing geconcentreerd zijn, worden voornamelijk aangevallen. Dit alles gebeurt onder de ogen van Tereza Cristina, de minister van Landbouw van Bolsonaro, wiens familie van latifundaria een lange geschiedenis heeft van frauduleuze en gewelddadige bezetting van het land van inheemse gemeenschappen.