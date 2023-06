De theorie dat de opwarming van de aarde overal ter wereld kan worden waargenomen en dat deze wordt veroorzaakt door menselijke activiteit is populair gemaakt door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), een commissie van de Verenigde Naties.

Ik heb geen expertise in klimaatkwesties en ik heb niet de pretentie om te beoordelen of deze theorie waar is of niet, maar ik ben een expert in internationale politiek en ik kan het werk van deze VN-commissie beoordelen.

Ongeveer tien jaar geleden schreef ik dat het IPCC, zoals zijn naam al suggereert, absoluut geen wetenschappelijke academie is, maar een intergouvernementele groep [1]. De conclusies zijn dan ook niet het resultaat van een wetenschappelijke benadering, maar van een politiek debat.

Het IPCC werd opgericht op initiatief van de Britse premier Margareth Thatcher, ter ondersteuning van haar strijd tegen de mijnwerkersvakbonden. Niet verrassend concludeerde het IPCC dat het gebruik van steenkool slecht was voor het milieu, terwijl het gebruik van kernenergie wenselijk was. Dit is geen wetenschappelijke stelling, maar een politiek standpunt.

Verder heb ik erop gewezen dat de invoering van broeikasgasemissierechten geen intergouvernementeel initiatief is, maar een idee van de Joyce Foundation, uitgevoerd door de Climate Exchange Ltd. [2]. Elk land stelt zijn eigen wetgeving op over dit onderwerp. Het ontvangt een bepaalde hoeveelheid emissierechten, die het naar eigen goeddunken toewijst aan bedrijven. Bedrijven die slechts een deel van hun emissierechten gebruiken, kunnen de ongebruikte rechten verkopen op een gespecialiseerde beurs in Chicago.

De statuten voor deze beurs werden opgesteld door een toen nog onbekende advocaat van de Joyce Foundation, een zekere Barack Obama (toekomstig president van de Verenigde Staten). De oproep voor investeerders om de beurs te lanceren werd georganiseerd door Al Gore (toekomstig vice-president van de Verenigde Staten) en David Blood (voormalig directeur van Goldman Sachs). Of je deze mensen nu beschouwt als bonafide milieuactivisten of als oplichters van hoog niveau, is een zaak van gezichtspunt.

In de loop der tijd is dit politieke systeem gehuld in een laagje wetenschap en goede bedoelingen, waardoor het moeilijk in twijfel te trekken is. Er is echter een alternatieve wetenschappelijke theorie om de opwarming van de aarde te verklaren. Deze werd tussen de twee wereldoorlogen naar voren gebracht door de Kroatische geofysicus Milutin Milanković.

De baan van de aarde varieert volgens drie natuurlijke cycli: de excentriciteit, de helling en de precessie van de equinoxen. Elk van deze variaties volgt een perfect voorspelbare cyclus tussen 20.000 en 100.000 jaar. Samen beïnvloeden deze drie variaties de zoninstraling van de aarde en dus het klimaat. Deze theorie werd in 1976 bevestigd door de studie van ijskernen uit de Vostok-boring (Antarctica). Maar het verklaart niet alles.

De Russische Academie van Wetenschappen heeft onlangs een derde theorie naar voren gebracht, die ook gebaseerd is op de waarneming van de natuur. Volgens deze theorie "is de belangrijkste oorzaak van lokale klimaatrampen de toenemende uitstoot van natuurlijk waterstof, als gevolg van de veranderende zwaartekracht tussen de maan en de zon, die gaten in de ozonlaag veroorzaakt. De daaruit voortvloeiende temperatuurstijging en de vermenging van ozon en waterstof zijn de belangrijkste oorzaken van bos- en steppebranden" [3].

De Académie des Sciences stelt niet alleen het dogma van het IPCC ter discussie, maar ook het mechanisme dat is ontworpen om gaten in de ozonlaag te dichten. Namelijk het Verdrag van Wenen en het Protocol van Montreal "waarvan de implementatie hele subindustrieën van de chemische industrie heeft weggevaagd zonder invloed te hebben op de grootte van de ozongaten, die alleen maar groter zijn geworden".

De theorie van de Russische Academie van Wetenschappen is ook gebaseerd op het idee dat de opwarming van de aarde geen vergelijkbaar fenomeen is in verschillende regio’s van de wereld. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is onlangs gemeten dat de temperatuur van de Stille Oceaan afkoelt [4].

De bevindingen van de Russische Academie van Wetenschappen zullen eind november of begin december worden gepresenteerd op COP-28 in Dubai. Er is al een politieke strijd begonnen om de wetenschappers het zwijgen op te leggen. Het gaat om de benoeming van de sessievoorzitter, die de onruststokers een ruime ligplaats kan geven of hen juist de mond kan snoeren. Het is aan Mohammed ben Zayed, de heerser van de Verenigde Arabische Emiraten, om de voorzitter te kiezen. Hij benoemde Sultan al-Jaber, zijn minister van Industrie. Onmiddellijk schreven parlementsleden uit de VS en de Europese Unie naar de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, om hem te vragen zich ertegen te verzetten. Hun argument heeft, zoals altijd, niets te maken met hun doel. Ze voeren aan dat Sultan al-Jaber ook voorzitter is van de Abu Dhabi National Oil Company (Adnoc). Hij zou daarom rechter en jury zijn. In plaats daarvan raden ze aan om een lobbyist voor niet-fossiele brandstoffen aan te stellen. Hij zou ook zowel rechter als jury zijn, maar dan voor het tegenovergestelde kamp.

Als Russische wetenschappers zich tijdens COP-28 mogen uitspreken, zal de vergadering waarschijnlijk in tweeën splijten, niet langs wetenschappelijke maar langs politieke lijnen. De medestanders van de Angelsaksen tegen die van Rusland (de rest van de wereld). Het lijdt geen twijfel dat het dogma van het IPCC binnenkort het idée fixe van het Westen zal worden en het lachertje van de rest van de wereld.