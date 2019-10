Çeviri

Osman Soysal



[1] Bu strateji ilk olarak "Stability, America’s Ennemy", Parameteers’de 31-4 Kış 2001 (ABD Kara Kuvvetleri dergisi) Albay Ralph Peters tarafından dile getirildi. Ardından kamuoyuna yönelik olarak daha da açık bir şekilde Amiral Cebrowski’nin yardımcısı Thomas P. M. Barnett tarafından The Pentagon’s New Map’te, Putnam Publishing Group, 2004 sunuldu. Nihayet, Albay Peters ABD Genelkurmayının hazırladığı haritayı “Blood borders - How a better Middle East would look”, Colonel Ralph Peters, Armed Forces Journal, June 2006’da yayınladı.

[2] 2005 yılından beri ulaşılabilen çok sayıda belge bu harekatın Mİ6 tarafından hazırlandığını doğrulamaktadır. Özellikle de Derek Pasquill tarafından ortaya çıkarılan Foreign Office elektronik postalarında: Bu konuda bakınız Gözlerimizin önünde.11 Eylül’den Donald Trump’a Thierry Meyssan, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı (2017).

[3] Bu protokolün varlığı o dönem Cezayir basını tarafından ortaya çıkarıldığı. Suriyeli diplomatlar bunu bana ayrıntılı olarak anlattılar. Ne yazık ki, buna ilişkin Şam’da sahi oldukları arşivler bir cihatçı saldırısı sırasında aceleyle nakledildi. Dolayısıyla da bugün itibariyle ulaşılabilir durumda değildirler ancak bu arşivler tarandığında kamuoyuna açıklanabileceklerdir.

[4] “Imagining a Remapped Middle East”, Robin Wright, The New York Times Sunday Review, September 28, 2013.

[5] «Yer: Amman, Tarih: 1, Konu: Musul», Akif Serhat, Özgür Gündem, 6 juillet 2014