Десятки тысяч курдов спасаются бегством от турецкой армии, оставляя земли, которые они завоевали и которые они надеялись сделать своей родиной.

Война – это просто. Есть два лагеря и поле брани, и остаётся решить, к какому лагерю примкнуть. На Среднем Востоке, где проживает немыслимое число разных народов с разными идеологиями, эта задача становится ужасающе сложной, так как никто из них не в состоянии себя выразить, и все вынуждены объединяться с теми, с кем нет общей идеи.

Когда война заканчивается, все пытаются вольно или невольно скрыть совершённые преступления, а порой и избавиться от неугодных союзников, о которых желательно не вспоминать. Многие пытаются подкорректировать прошлое и выставить себя в более благородном свете. Именно это мы видим в турецкой операции «Источник мира» на сирийской границе и необычных реакциях, которые она вызвала.

Чтобы осмыслить происходящее, нельзя принимать во внимание только ту ложь, которую распространяют по всему миру. Нужно определить всё, что скрывается, и учесть это, даже если окажется, что те, кем восхищались, были на самом деле подлецами.

История вопроса

Если верить европейским СМИ, то получается, что злые турки истребляют добрых курдов, которых честные европейцы пытаются спасти вопреки подлым американцам. Однако никто их этих четырёх не является тем, за кого он себя выдаёт.

Прежде всего, следует восстановить данное событие в контексте «Войны против Сирии», частью которой оно является, и «Перекраивания Большого Среднего Востока», в котором сирийский конфликт является одним из этапов. После событий 11 сентября 2001 г. министр обороны США Дональд Рамсфельд и руководитель Отдела «Трансформации ВС» адмирал Артур Цебровски ориентируют Пентагон на продвижение финансового капитализма. Весь мир делится на две зоны: зону экономической глобализации и сырьевую зону. Роль ВС США при этом состоит в устранении государственных структур во второй зоне с тем, чтобы никто в мире не смог оказать сопротивление новому разделению труда [1]. Свою работу они начнут с «Большого Среднего Востока».

После Афганистана и Ирака очередь в 2003 г. дошла до Сирийской Арабской Республики (Syrian Accountability Act), однако по ряду причин эту операцию отодвинули до 2011 г. План нападения был пересмотрен с учётом британского колониального опыта в этом регионе. По мнению Лондона, не следует полностью разрушать государства, лучше установить минимум государственной власти в Ираке и включить в правительства марионеток, способных управлять повседневной жизнью людей. Речь шла о проведении по аналогии с «Великим арабским восстанием» 1915 г. «арабской весны» и установлении власти Братьев-мусульман, а не ваххабитов [2]. Началась арабская весна со свержения прозападных режимов в Тунисе и Египте, а затем было совершено нападение на Ливию и Сирию.

Турция, будучи членом НАТО, сначала отказалась участвовать в войне против Ливии, которая была её первым торговым партнёром, и против Сирии, с которой у неё был общий рынок. Министр иностранных дел Франции Ален Жюпе в ту пору хотел одним выстрелом убить двух зайцев. Он предложил турецкому коллеге Ахмеду Давутоглы совместно решить курдскую проблему в обмен на вступление Турции в войну против Ливии и Сирии. Ими был подписан секретный протокол, который предусматривал создание Курдистана не только на территории Турции, где проживают курды, но и на землях Сирии, заселённых армянами и арабами [3]. Турция, поддерживавшая добрые отношения с администрацией иракского Курдистана, хотела создать второй Курдистан, намереваясь положить конец борьбе курдов за независимость на собственной территории. Франция, которая в 1911 г. использовала курдские племена в борьбе против арабских националистов, намеревалась создать в регионе курдский анклав, наподобие британского плана по созданию еврейской колонии в Палестине. В итоге, Франция и Турция добиваются поддержки Израиля, который совместно с кланом Барзани, являющимся членом Моссада, уже контролировал иракский Курдистан.

Светло-коричневым цветом обозначена территория Курдистана согласно комиссии Кинга-Крейна, что было одобрено президентом Вудроу Вильсоном и в 1920 г. принято Севрской конференцией.

Курды в прошлом были кочевниками (слово «курд» означает кочевник). Они пасли свои стада в долине Евфрата, на территории, занимаемой теперь Ираком, Сирией и Турцией. У них не было общинного строя, и они всегда придерживались клановых структур. Известные своей храбростью, они породили многочисленные династии, которые правили арабским миром (в их числе династия Саладина Великого) и персами, а также в качестве наёмников служили в различных армиях. В начале ХХ века некоторые их них на стороне Османской империи участвовали в уничтожении не мусульманских народов Турции, главным образом армян. На этот раз они стали оседать в Анатолии, хотя другие продолжали кочевать. В конце Первой мировой войны президент США Вудроу Вильсон в исполнение параграфа 12 своих 14 пунктов (цели войны) создаёт на обломках Османской империи Курдистан. Для выделения ему территории он направляет на место комиссию Кинга-Крейна, тогда как курды продолжают массово истреблять армян. Эксперты предлагали им место на территории Анатолии и предупредили Вильсона о разрушительных последствиях их перемещения на эту территорию. Однако Османская империя была повержена изнутри Мустафой Кемалем, провозгласившим Республику и отказавшимся от потери территории, предусмотренной планом Вильсона. В итоге, Курдистан так и не увидел свет.

На протяжении целого века курды пытались отделиться от Турции. В 80-х годах марксистско-ленинского толка Рабочая партия Курдистана (РПК) начинает вести против Анкары настоящую войну, которая в итоге будет жестоко подавлена. Многие курды бегут в северную часть Сирии, и остаются там под защитой президента Хафеса аль-Ассада. После того, как их лидер Абдулла Оджалан был арестован израильтянами и выдан туркам, они отказываются от вооружённой борьбы. После окончания холодной войны и распада СССР, который её финансировал, РПК становится объектом махинаций ЦРУ, полностью изменяет свои взгляды и становится пристанищем анархизма. Она отказывается от борьбы против империализма и превращается в прислужницу НАТО. Атлантический альянс широко пользовался её помощью при проведении террористических операций по сдерживанию своего турецкого коллеги.

В 1991 г. международное сообщество начинает войну против Ирака, который только что присоединил к себе Кувейт. Как только война заканчивается, Запад подговаривает шиитских и курдских оппозиционеров выступить против суннистского режима Саддама Хуссейна. Соединённые Штаты и Соединённое Королевство закрывают глаза на то, как убивают 200 000 человек, и в то же время сами оккупируют территорию, которую они запрещали занять иракской армии. Они изгоняют из неё коренное население и на освободившихся местах расселяют иракских курдов. Эта территория после войны 2003 г. присоединяется к Ираку и становится иракским Курдистаном под управлением клана Барзани.

Карта «перекраивания Большого Среднего Востока» согласно плану Рамсфельда-Цебровски. Источник: “Blood borders - How a better Middle East would look”, Colonel Ralph Peters, Armed Forces Journal, June 2006.

С самого начала войны против Сирии президент Башар аль-Ассад предоставил всем курдским политическим беженцам и их семьям сирийское гражданство. После этого они переходят на сторону Дамаска и принимаются защищать север страны от чужеземных джихадистов. Однако НАТО подговаривает турецкую РПК и с её помощью мобилизует сирийских и иракских курдов на создание Большого Курдистана, что планировалось Пентагоном ещё в 2001 г. и было засвидетельствовано картой, опубликованной полковником Ральфом Петерсом в 2005 г.

Карта «перекройки Большого Среднего Востока», с изменениями после первой сирийской войны. Источник: “Imagining a Remapped Middle East”, Robin Wright, The New York Times Sunday Review, September 28, 2013.

Этот проект (направленный на раздел региона по этническому признаку) не соответствовал ни плану президента Вильсона (который признавал права курдов), ни плану Франции (предусматривавшего вознаграждение наёмников). Он был курдам не по зубам, ибо они не могли контролировать всю эту территорию. Зато он приводил в восторг Израиль, который усматривал в нём средство сдержать Сирию с тыла. Но и он окажется непосильным в реализации, Институт «Пять глаз», связанный с Пентагоном, предлагает его скорректировать. Большой Курдистан будет уменьшен в пользу иракского Суннистана [4], который предоставят джихадистской организации – будущему ИГ.

Курдские отряды народной самообороны (YPG) – сирийской ветви РПК намереваются создать новое государство – Роджаву при поддержке ВС США. Пентагон использовал их для размещения джихадистов в предписанных для них местах. Между отрядами народной самообороны и ИГ никаких религиозных или идеологических разногласий никогда не было. Было всего лишь соперничество по разделу территорий Ирака и Сирии, опустошённых войной. Но когда ИГ рухнет, курдские отряды станут помогать джихадистам соединиться с Аль-Каидой в Идлибе, предоставив им свой «Курдистан» для прохода.

Что касается иракских курдов, то они непосредственно участвовали вместе с ИГ в захвате Ирака. По данным РПК, сын президента и глава разведслужбы курдской администрации в Ираке Масрур «Джомаа» Барзани 1 июня 2014 г. присутствовал на секретном совещании ЦРУ в Аммане, на котором планировалась эта операция [5]. Барзани не дали никакого отпора ИГ. Они довольствовались тем, что не давали им выходить за пределы своей территории и сталкивали их с суннитами. Более того, они позволяли ИГ во время взятия Шингара обращать в рабство курдов не мусульман – езидов. И это продолжалось до тех пор, пока не пришли боевики турецкой РПК и сирийские отряды народной обороны.

27 ноября Барзани организуют при поддержке Израиля референдум по самоопределению иракского Курдистана, который они проигрывают несмотря на явные фальсификации. В день голосования арабы с изумлением наблюдают в Эрбиле море израильских флагов. По данным журнала Israel-Kurd Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обязался перевезти 200 000 израильских курдов для защиты нового государства в случае победы на референдуме.

Для использования права на самоопределение народ должен быть един, чего нет в случае курдов. Кроме того, он должен жить на территории, где он составляет большинство, что справедливо только для Анатолии после геноцида армян, затем для севера Ирака после этнической чистки в бесполётной зоне по окончании операции «Буря в пустыне» и, наконец, для северо-востока Сирии после изгнания оттуда ассирийских христиан и арабов. Так что признать это право – значит узаконить преступления против человечности.