Вывод американских войск из Сирии, хотя и был сразу же скорректирован, однозначно указывает на то, что Вашингтон больше не намерен играть роль мирового жандарма или «нужной империи». Пренебрегая правилами международных отношений, он дестабилизировал мир, и теперь мы входим в переходный период, когда каждая мировая держава придерживается своих правил. Рассмотрим наиболее крупные из них.

Три сверхдержавы

Соединённые Штаты Америки

За распадом Советского Союза мог бы последовать и распад США, так как обе страны опирались друг на друга. Но этого не случилось. Президент Джордж Буш ст. после операции «Буря в пустыне» приходит к выводу о том, что Вашингтон стал бесспорным лидером во всём мире. Он сокращает вооружённые силы на 1 миллион человек и объявляет о поиске путей процветания.

Транснациональные корпорации договариваются с Дэн Сяопином о производстве своей продукции китайскими рабочими, заработная плата которых в двадцать раз меньше, чем американских. За этим следует сначала бурное развитие внешней торговли, а затем постепенное исчезновение рабочих мест и среднего класса в США. На смену промышленному капитализму приходит капитализм финансовый.

В конце 90-х годов Игорь Панарин, профессор Российской академии государственной службы, анализируя экономическое и психологическое состояние американского общества, высказывает гипотезу о распаде США аналогично тому, как это произошло с Советским Союзом, распавшимся на несколько государств. Чтобы предотвратить распад, Билл Клинтон, пренебрегая международным правом, начинает войну против Югославии силами НАТО. Однако это не дало должного результата, и правящие круги начинают подстраивать страну под финансовый капитализм и с помощью силы организуют международную торговлю с тем, чтобы предстоящий период сделать «новым американским веком». При Джордже Буше мл. Соединённые Штаты теряют позиции мирового лидера и пытаются стать центром силы однополярного мира. Они начинают «войну без конца» или «войну против терроризма», цель которой состоит в уничтожении государственных структур на Ближнем Востоке. Эту политику продолжит и Барак Обама, присоединив к ней многочисленных союзников.

Политика эта принесла свои плоды, но воспользовались ими только кучка «сверхдбогачей». Соединённые Штаты отреагировали на это избранием в президенты Дональда Трампа. Последний порвав со своими предшественниками, как Михаил Горбачёв в СССР, пытается спасти США освобождением от наиболее дорогостоящих обязательств. Он возрождает экономку страны, поощряя тех, кто не вывел свои рабочие места в другие страны. Он поддерживает добычу сланцевой нефти и берёт под контроль мировой рынок углеводородов, обойдя картель, созданный ОПЕК и Россией. Сознавая, что его армия представляет собой огромную бюрократию, разбазаривающую колоссальные средства на сомнительные цели, он прекращает поддержку ДАИШ и РПК, согласовав с Россией пути выхода из «войны без конца» с минимальными издержками.

В ближайшее время Соединённые Штаты будут вынуждены экономить на всех операциях за пределами страны, вплоть до их прекращения. Отказ от империализма – это не выбор, это способ сохранить страну, безусловный рефлекс на угрозу её существованию.

Китайская народная республика

После неудавшегося госпереворота Чжана Цзыяна и событий на площади Тяняньмэнь Дэн Сяопин осуществляет «поворот на юг». Он заявляет, что Китай будет проводить либерализацию экономики, создавая связи с американскими транснациональными корпорациями.

Цзян Цзэминь продолжит этот путь. Последовавшее бурное развитие экономики превратит страну во «всемирную мастерскую». Постепенно он освобождает Коммунистическую партию от вельмож и способствует созданию высокотехнологичных рабочих мест во внутренних районах страны. Ху Цзиньтао, объявив своей целью создание «гармоничного общества», отменяет налоги для крестьян во внутренних районах, не затронутых экономическим бумом. Но ему не удаётся сломить сопротивление региональных властей, и его смещают по обвинению в коррупции.

Си Цзиньпин ставит перед собой цель создать новые рынки за счёт выстраивания новых «шёлковых путей». Однако этот проект оказался запоздалым, так как в отличие от античных времён Китай не предлагает сегодня оригинальных товаров, а только такие, которые продаются транснационалями, но по более дешёвым ценам. Этот проект был с воодушевлением принят бедными странами, а богатые его опасаются и готовы его саботировать. Си Цзиньпин прибирает к рукам все острова, которые Китай вынужден был оставить в результате краха империи Цинь и оккупации восемью иностранными армиями. Сознавая военную мощь Запада, он вступает в союз с Россией и отказывается от любых внешнеполитических инициатив.

В предстоящий период Китай будет укреплять свои позиции в международных инстанциях, помня о наследиях, которые в XIX веке оставили после себя колониальные державы. Но он не позволит себе военного вмешательства в другие страны и останется чисто экономической державой.

Российская Федерация

При распаде СССР русским казалось, что они спасут свою страну, примкнув к западной модели. Однако команда Ельцина, сформированная ЦРУ организовала расхищение государственного имущества частными лицами. В течение двух лет около сотни среди них, на 97 % принадлежащие к еврейскому меньшинству, присваивают себе всё, что находится в государственной собственности, и становятся миллиардерами. Новые олигархи начинают беспощадную войну друг против друга с автоматами и терактами в центре Москвы, а президент Ельцин расстреливает собственный парламент. Лишённая управления, Россия превращается в жалкую развалину. Джихадисты и их предводители, обученные ЦРУ, начинают отделение от России Чечни. Уровень жизни и средняя продолжительность жизни в стране катастрофически снижаются.

В 1999 г. директор ФСБ Владимир Путин спасает президента Ельцина от расследования за коррупцию. После этого он назначается на пост Председателя Совета министров, который он использовал для принуждения президента к уходу в отставку и избрания себя на его место. Он ведёт линию на восстановление государства: прекращает гражданскую войну в Чечне и методически принуждает олигархов соблюдать законы. Возвращение в страну порядка стало концом западных фантазий о России. Уровень жизни и продолжительность жизни в стране нормализуются.

Восстановив правовое государство, Владимир Путин после двух президентских мандатов не стал выдвигаться на третий срок. На должность президента он предлагает тусклого преподавателя права, Дмитрия Медведева, которым восторгаются США. Однако, чтобы власть не была ослаблена, он избирается Премьер-министром и остаётся на этом посту вплоть до переизбрания президентом в 2012 г. Ошибочно считая, что Россия не выстоит, Грузия нападает на Южную Осетию, но тут же встречает сопротивление Премьер-министра Путина. Последний знает, что армия находится в плачевном состоянии, но побеждает благодаря эффекту внезапности. После переизбрания он приступает к реформированию вооружённых сил. Он увольняет сотни тысяч офицеров, зачастую разуверившихся в военной службе, а порой и просто пьяниц, и на должность министра обороны назначает тувинца генерала Сергея Шойгу.

Используя традиционные российские методы управления, Владимир Путин отделяет гражданскую часть бюджета от военной. Первая утверждается Думой, а вторая держится в секрете. Он возобновляет исследования в области вооружений, тогда как США прекращают инвестиции в эту область. Он проводит испытания новых видов оружия перед их принятием на вооружение в войска. В Сирии, которой Россия пришла на помощь, эти новые виды оружия испытываются в боевой обстановке, и только по результатам испытаний принимаются решения о том, какие будут серийно выпускаться, а какие нет. Он проводит каждые три месяца ротацию войск с тем, чтобы все военные прошли службу в боевых условиях. Россия, которая в 1991 г. превратилась в ничто, и звать её было никак, за восемнадцать лет стала первой в военном отношении державой.

Воспользовавшись государственным переворотом на Украине, он возвращает в Россию Крым – исконно российскую территорию, административно подчинённую Украине Никитой Хрущёвым. За этим следует кампания санкций на поставку сельскохозяйственной продукции из ЕС, которую он использует для развития собственного самодостаточного производства.

Он развивает связи с Китаем и предлагает последнему изменить проект шёлковых путей, включив в него российские территории, и создаёт «Большое евразийское партнёрство».

В предстоящий период Россия будет пытаться перестроить международные отношения на следующей основе:

отделить политическую власть от религии;

ввести в международное право принципы, сформулированные царём Николаем II.

Западная Европа

Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Заключённый во время распада СССР Маастрихтский договор Соединённое Королевство подписывает с замечаниями. Премьер-министр консерватор Джон Майер намеревается воспользоваться созданной наднациональной структуры при сохранении собственной денежной единицы. Поэтому он потирает руки, когда Джордж Сорос атакует фунт стерлинга и вынуждает его выйти из европейской денежной системы. Его преемник лейборист Тони Блер обеспечивает ему полную независимость в Банке Англии и решает выйти из ЕС, чтобы войти в НАФТА. Он обеспечивает защиту интересов королевства, подменив права человека международным правом. Он становится проводником американской политики Билла Клинтона, а затем Джорджа Буша мл., поддерживая и оправдывая расширение Европейского союза, «гуманитарную войну» против Косово, затем свержение президента Ирака Саддама Хуссейна. В 2006 г. он разрабатывает план ведения «арабских вёсен» и передаёт его США.

Гордон Браун не хотел проводить такую политику и пытался отыскать поле для манёвра, но его попытки были сведены на нет финансовым кризисом 2008 г., который ему удалось, тем не менее, выдержать. Дэвид Кемерон совместно с Бараком Обамой приводит в действие план Блэра-Буша по «арабским вёснам» и, в частности, начинает войну против Ливии, но, в итоге, ему лишь частично удаётся привести к власти на Ближнем Востоке Братьев-мусульман. В конце концов, он ушёл в отставку после голосования по Брекситу, а план присоединения к НАФТА больше в повестке дня не значится.

Тереза Мей предлагает использовать Брексит только в части, касающейся выхода из наднациональной структуры, не выходя из общего рынка, определённого Маастрихтским договором. Но она продержалась недолго, и на смену ей приходит биограф Уинстона Черчилля Борис Джонсон. Последний решает полностью выйти из Европейского союза и возродить традиционную внешнюю политику королевства - бороться со всеми конкурентами на европейском континенте.

Если Борис Джонсон остаётся у власти, Соединённое Королевство будет пытаться делать всё, чтобы столкнуть Европейский союз с Россией.

Французская Республика

Франсуа Миттеран не верил в распад СССР, дойдя до того, что поддержал путч генералов против своего коллеги Михаила Горбачёва. Однако, руководствуясь идеями Наполеона, он правильно оценивает своевременность построения наднациональной европейской структуры, способной соперничать с США и Китаем. Поэтому совместно с канцлером Гельмутом Колем он поддерживает объединение Германии и Маастрихтский договор. Президент Буш ст., обеспокоенный планом создания Соединённых Штатов Европы и убеждённый в том, что «доктрина Вулфовица» в состоянии предупредить возникновение нового соперника США, вынуждает его согласиться на защиту ЕС с помощью НАТО и на его расширение за счёт бывших членов Варшавского Договора. Франсуа Миттеран использовал министра внутренних дел Шарля Паска для борьбы против Братьев-мусульман, которых ЦРУ вынудило принять во Франции и которых МИ6 использовало для изгнания Франции из Алжира.

Жак Ширак продолжил создание французского ядерного щита, закончив атмосферные испытания ядерного оружия в Тихом океане перед тем, как перейти к моделированию и подписать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Одновременно он реорганизует вооружённые силы под требования НАТО, отменив обязательную воинскую обязанность и примкнув к военному комитету (планирования) Альянса. Он поддерживает инициативу НАТО против Югославии (война в Косово), однако после прочтения книги «Ужасный обман» [1], он возглавляет мировую оппозицию войне против Ирака. Данный эпизод сближает его с канцлером Шрёдер и подталкивает на продвижение наднациональной европейской структуры, которую он всегда воспринимал как инструмент независимости во главе с Францией и Германией. Выведенный из равновесия убийством своего близкого коллеги Рафика Харири, он поворачивается против Сирии, которую США назвали заказчиком этого убийства.

Проводя радикально отличную от своих предшественников политику, Николя Саркози подчиняет вооружённые силы Объединённому командованию НАТО, возглавляемому США. Он расширяет зону французского влияния, создав Союз для Средиземноморья, однако его план не сработал. Он свергает Лорана Багдо в Кот-д’Ивуре и, хотя его обошли с арабскими вёснами в Тунисе и Египте, он возглавляет операцию НАТО против Ливии и Сирии. Однако учитывая реальную ситуацию и сопротивление сирийцев, он покидает этот ТВД. Он продолжает строительство Соединённых Штатов Европы, проведя Лиссабонский договор через парламент, хотя избиратели этот же текст под названием «Европейская конституция» отвергли. В действительности, попытка создания институтов, которые были бы более эффективными при союзе 27 стран, привела к созданию наднациональной структуры, которая навязывает свою волю государствам-членам этой структуры.

Придя к власти будучи совершенно к ней неподготовленным, Франсуа Олланд идёт по стопам Николя Саркози, вынудившего принять его идеологию. Он подписывает договоры, подготовленные его предшественником, включая Европейский бюджетный пакт, позволяющий наложить санкции на Грецию, добавляя к ним каждый раз в качестве извинения за своё деяние ни к чему не обязывающие заявления о своей собственной точке зрения. Так, он соглашается с размещением военных баз НАТО на французской территории, окончательно похоронив деголлевскую доктрину национальной независимости. Кроме того, он продолжает агрессивную политику в отношении Сирии, давая при этом пустые обещания ничего не предпринимать по указке Белого дома. По его команде сухопутные войска Франции принимают участие в операциях в Сахеле в качестве дополнительных сил при АфриКоме. Наконец, он оправдывает создание Биржи торговли квотами на эмиссию СО2 согласно Парижскому соглашению по климату.

Избранный благодаря поддержке американского фонда частных инвестиций KKR, Эммануэль Макрон выступает сначала как поборник глобализации по Биллу Клинтону, Джорджу Бушу мл. и Бараку Обаме. Однако он вскоре принимает точку зрения Франсуа Миттерана и Жака Ширака, согласно которой только наднациональная европейская структура позволит Франции оставаться на международной арене, но только в версии Саркози-Олланда: Союз допускает принуждение. Обе эти линии приводят его порой к противоречиям, в частности по отношению к России. Однако они сходятся в том, что касается осуждения национализма стран-членов Евросоюза, короткого Брексита или восстановления торговли с Ираном.

В предстоящие годы Франция вынуждена будет соизмерять свои решения по их влиянию на строительство Европейского союза. Прежде всего, она будет стараться объединиться с любой державой, работающей в этом направлении.

Федеральная Республика Германия

Канцлер Гельмут Коль воспринимает распад Советской империи как возможность объединения двух Германий. Он добивается зелёного света от Франции в обмен на поддержку Германией перехода Евросоюза на единую денежную единицу – евро. Одновременно он добивается и согласия Соединённых Штатов, которые видят в этом способ включить восточногерманскую армию в состав НАТО, хотя России было обещано, что Германская Демократическая Республика не будет в неё вступать.

После объединения Германии канцлер Герхард Шрёдер поднимает вопрос о международном положении свой страны, всё еще находящейся под тяжестью поражения во Второй мировой войне. Та как Германия больше не оккупирована четырьмя великими державами, она не должна быть пристанищем огромных американских гарнизонов и штабов ЕвроКом, а вскоре и АфриКом. Герхард Шрёдер использует «гуманитарную» войну в Косово для легального развёртывания впервые после 1945 г. немецких вооружённых сил за рубежом. Но он отказывается признать территорию, завоёванную НАТО, государством. Также он активно вместе с президентом Шираком выступает против американо-британской войны против Ирака, подчёркивая, что не существует никаких доказательств о причастности Саддама Хуссейна к терактам 11 сентября. Он, не прибегая к использованию силы, пытается влиять на европейскую конструкцию. Он укрепляет энергетические связи с Россией и предлагает создание Федеральной Европы (включая, в конечном итоге, Россию) по германской модели, но наталкивается на сопротивление Франции, приверженной к проекту наднациональной структуры.

Канцлер Ангела Меркель возобновляет политику своего наставника Гельмута Коля, который за одну ночь переводит её из Союза свободной немецкой молодёжи ГДР в Правительство ФРГ. Находясь под пристальным взором ЦРУ, которое не в состоянии её раскусить, она укрепляет связи Германии с Израилем и Бразилией. В 2013 г. по предложению Хиллари Клинтон она поручает Фолькеру Пертесу изучить возможность совершенствования немецких вооружённых сил так, чтобы они играли главную роль в ЦентКоме, при условии, что США переместят свои войска на Дальний Восток. Она поручает изучить возможность поставить немецких офицеров во главе армий Центральной и Восточной Европы и требует у Фолькера Пертеса разработать план капитуляции Сирии. Тяготея к атлантистским и европейским структурам, она отдаляется от России и поддерживает нацистский переворот на Украине. Она требует, чтобы Европейский Союз с целью повышения эффективности навязывал свою волю слабым странам-членам Союза (Лиссабонский договор). Наиболее жёстко она начинает действовать после финансового кризиса в Греции, настойчиво расставляя свои пешки в европейских бюрократических структурах, вплоть до избрания Урсулы фон дер Лайен председателем Европейской комиссии. Когда США стали выводить свои войска из Сирии, она тут же предложила НАТО направить немецкие войска на замену согласно проекту 2013 г.

В ближайшие годы Германия будет поддерживать военные вмешательства в рамках НАТО, в частности на Ближнем Востоке, и проявлять осторожность в отношении централизованной наднациональной европейской структуры.

Реализуемость

В наше время странно слышать рассуждения о «многостороннем характере» и «изоляционизме» или об «универсализме» и «национализме». Нет никакого смысла об этом говорить, ибо после Гаагской конференции (1899 г.) всем ясно, что технический прогресс сближает народы. А за всей этой болтовнёй скрывается наша неспособность признавать новые соотношения сил и как можно более справедливый миропорядок.

Средствами для проведения независимой политики располагают только три страны. Но они смогут достичь своих целей не прибегая к войнам только в том случае, если будут следовать российской линии, основанной на уважении международного права. Впрочем, угрозой всеобщей конфронтации может явиться и внутренняя нестабильность в США.

Выходя из Союза, британцы обязались примкнуть к США (в чём Дональд Трамп им отказывает) или исчезнуть с политической арены. А Германия и Франция, теряя скорость, не имеют другого выбора, кроме укрепления Евросоюза. Однако на данный момент они по-разному оценивают требуемое для этого время и рассматривают два несовместимых подхода, чем сами могут способствовать распаду Европейского Союза.