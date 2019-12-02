Suriye Türkmen milislerine Alman tankları verildi

PKK/YPG’ye karşı Türk Ordusu ile aynı safta çarpışarak öne çıkan Suriye Türkmen milisine, en az iki adet ve belki çok daha fazla Leopard 2A4 (sayısal hesaplayıcı sürümü) tankı verildi.

Bu tanklar, Alman Krauss-Mattei şirketi tarafından üretilmektedir. 80’li yıllarda hemen hemen tüm NATO ordularını donattılar. Söz konusu tanktan 340 adet satın alan Türk Ordusu, bunlardan elli kadarını Suriye’de konuşlandırdı ve çatışmalar sırasında ona yakınını kaybetti.

Ortadoğu sahnesinde bir milis gücü ilk kez modern tanka sahip olmaktadır.

Bu tankları kimler tarafından kullanıldığı ve bunların nerede eğitildiği bilinmiyor. Bu araçların bir savaş alanına çıkılmasından önce kullanımının öğrenilmesi sürecinin, en az dört ay süreceği tahmin edilmektedir. Bu malzemenin işleyişi için bakımın önemi göz önünde bulundurulduğunda, teknik ekipleri kimin eğittiği ve yedek parçaların nereden geldiği bilinmemektedir.

Bu silah transferi konusunda Almanya’nın önceden bilgilendirilip bilgilendirilmediği bilinmiyor. Türkmen milisi, « Milli Suriye Ordusu » adı altında, burada bir araya gelen El Kaide unsurlarını koruduğu İdlib’te üstlenmektedir. Bu unsurların sağlık ve beslenme ihtiyaçları, Fransız ve Alman « STK »ları tarafından karşılanmaktadır.

İdlib Eyaleti, Rus kara kuvvetlerinin devriye attığı Suriye’nin geri kalanından bir ateşkes bölgesiyle ayrılmaktadır. Türkiye tarafından daha önce imzalanan anlaşmalar, İdlib Eyaletinden tüm ağır silahların çıkarılmasını öngörmektedir. Bu anlaşmalara uyulmaması üzerine Suriye Arap Ordusu El Kaide cihatçılarını kovmak üzere burada konuşlanmıştır. Rus Hava Kuvvetleri’nin desteğinden yararlanmaktadır.

Bu tankların askerlerine karşı kullanılması durumunda Rusların tepkisinin ne olacağı bilinmemektedir. 2015 yılında Türk Ordusu, Ruslara ait bir Sukhoi uçağını vurmuş ve ülkücü bozkurt Alparslan Çelik önderliğindeki bir Türkmen milisi pilotlardan biri olan Oleg Peşkov’u herkesin gözü önünde infaz etmişti. Bu olayın ardından Rusya Federasyonu ve Türkiye ve NATO arasında büyük bir kriz patlak vermişti.