Voltaire İletişim Ağı

Türkiye cihatçıların toplu olarak Libya’ya naklini müzakere ediyor

Voltaire İletişim Ağı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkezi Trablus’ta bulunan ve BM tarafından desteklenen Fayiz el Saraç başkanlığındaki « ulusal birlik hükümeti » ile askeri ittifak kurdu. Erdoğan, el Saraç’a zırhlı araçlar ve insansız hava araçları teslim etse de henüz düzenli birliklerini konuşlandırmadı.

Türk Ordusu eş zamanlı olarak, Rus Hava Kuvvetleri desteğinde Suriye Arap Ordusu tarafından bombalanan cihatçıların bulunduğu ve iki Türk gözlem noktasının Suriye Arap Cumhuriyeti tarafından kuşatıldığı İdlib’e (Suriye) müdahalede bulunmuyor. On binlerce cihatçı Türkiye’ye doğru geri çekiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Aralık 2019’da Tunus’a sürpriz bir ziyarette bulundu. Kendisine gizli servislerinin (Milli İstihbarat Teşkilatı) başkanı Hakan Fidan’ın yanı sıra Dışişleri ve Savunma Bakanları da eşlik etti. Heyet Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından kabul edildi. Müslüman Kardeşler tarafından desteklenen hukukçu cumhurbaşkanı, cihatçıları Trablus ve Misrata’ya toplu olarak nakletmesi için Djerba havaalanını ve limanını kullanabileceğini belirtti.

Çeviri
Murat Özdemir

Voltaire İletişim Ağı

Voltaire İletişim Ağı

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Kaynak : “Türkiye cihatçıların toplu olarak Libya’ya naklini müzakere ediyor”, Tercüme Murat Özdemir, Voltaire İletişim Ağı , 28 Aralık 2019, www.voltairenet.org/article208711.html

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