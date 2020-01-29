Suriye’de sabotaj

Suriye’de enerji krizi devam ediyor. 21 Aralık 2019’da düzenlenen insansız hava aracı saldırıları sonucunda Humus kırsalındaki üç petrol ve gaz tesisi vuvruldu. 28 Ocak 2020’de, Banyas açıklarındaki sualtı petrol boru hatlarına yönelik patlayıcılarla sabotaj düzenlendi (fotoğraf).

Bu saldırıların ve sabotajların cihatçılar tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel olsa bile, bunu kesin olarak doğrulayacak herhangi bir veri bulunmamaktadır.

Suriye’nin günde yaklaşık 100 000 varile ihtiyacı vardır. Savaştan önce 350 000 varil üretirken, bugün sadece 24 000 varil üretmektedir. Bu kriz nedeniyle yeterince elektrik üretilemediği için günün yarısında elektrik kesintisine gidilmektedir. Sanayi çalışamazken, kışın sıcaklık sıfır derece civarında olduğundan dolayı insanların ısınması mümkün olamamaktadır.